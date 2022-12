Số vụ tấn công mạng nhằm vào Nga tăng mạnh

Thứ trưởng Syromolotov nêu rõ, mục tiêu chính của các vụ tấn công mạng năm ngoái là các tổ chức tài chính, trong khi năm nay, tin tặc nhắm vào khu vực công, bao gồm các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và các tổ chức xã hội.

Trước đó, bình luận về nghị quyết liên quan đến an ninh thông tin do Nga đệ trình và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào đầu tháng này, Thứ trưởng Syromolotov cho biết, Nga sẽ sớm đưa ra các đề xuất về các thỏa thuận toàn cầu và mang tính ràng buộc trong vấn đề an ninh thông tin quốc tế.