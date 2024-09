Sở Xây dựng Hải Phòng 'tuýt còi' việc cải tạo biệt thự cổ ở quận Hồng Bàng

Cải tạo, sửa chữa biệt thự cổ hơn 70 năm tuổi

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa có công văn đề nghị UBND quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) chủ trì kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc xây dựng công trình đến các hộ dân liền kề, để giải quyết kiến nghị của người dân liên quan căn biệt thự cổ số 88-90 Điện Biên Phủ, thuộc phường Minh Khai (Hồng Bàng, Hải Phòng).

Biệt thự cổ 88-90 Điện Biên Phủ được xây dựng trên khu đất 314m2 từ hơn 70 năm trước. Tổng diện tích xây dựng công trình là 146,4m2, ngoài ra là khu phụ chung, lối đi chung và một số công trình khác do các hộ dân tự xây dựng không phép trong phần đất sử dụng chung trước thời điểm thanh lý, hóa giá.

Công trình cao 2 tầng, gồm 11 căn hộ (tầng 1 có 4 căn hộ, tầng 2 có 7 căn hộ) thuộc sở hữu của 4 người, trong đó có hộ ông Nguyễn Duy Long (sở hữu 3 căn).

Căn biệt thự cổ 88-90 Điện Biên Phủ (khu vực khoanh vàng), nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm phường Minh Khai (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Giữa tháng 6/2024, quận Hồng Bàng quyết định phạt hành chính hộ ông Nguyễn Duy Long hành vi "thi công xây dựng công trình sai giấy phép". Công trình này liền kề với căn biệt thự 88-90 Điện Biên Phủ. Hộ ông Long sau đó đã nộp phạt, được điều chỉnh giấy phép xây dựng và tiếp tục thi công.

Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình trong khuôn viên biệt thự cổ 88-90 Điện Biên Phủ đã nhiều lần kiến nghị tới chính quyền các cấp về việc hộ gia đình ông Long sửa chữa các căn hộ trong biệt thự cổ và xây dựng công trình liền kề mới, có nguy cơ làm ảnh hưởng tới kết cấu, công năng của toàn nhà, nguy cơ gây mất an toàn.

Cuối tháng 7/2024, UBND quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra xác định, căn biệt thự cổ này đã xuống cấp, nhiều đoạn vữa trát bở, không còn liên kết với tường, sàn. Cốt thép sàn tầng 2 khu vực cầu thang chung lộ thiên, hoen gỉ.

Mặt tiền căn biệt thự 88-90 Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng.

UBND quận Hồng Bàng từng giải quyết bức xúc của người dân nhưng không có kết quả, dẫn đến việc phản ánh, kiến nghị kéo dài.

Mở lối thông biệt thự cổ với công trình liền kề?

Trước những kiến nghị của người dân, Sở Xây dựng TP Hải Phòng mới đây đã có công văn đề nghị UBND quận Hồng Bàng tiếp tục rà soát, làm rõ nhiều nội dung.

Theo Sở Xây dựng TP Hải Phòng, đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết đảm bảo an toàn đối với công trình liền kề (Điều 95, Luật Xây dựng 2014), do đó khi làm thủ tục cấp phép, hộ dân phải có nghĩa vụ làm bản cam kết đảm bảo an toàn công trình theo quy định.

Bên trong căn biệt thự cổ 88-90 Điện Biên Phủ (Hải Phòng) xuất hiện nhiều vết nứt tường, vữa trát bở bong tróc.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 quy định, không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2m trở lên.

Cũng theo Sở Xây dựng Hải Phòng, hồ sơ thiết kế được duyệt kèm giấy phép xây dựng do UBND quận Hồng Bàng cấp thể hiện phần cửa công trình liền kề mới của hộ gia đình ông Long đi thông sang công trình liền kề các tầng 1, 2 của biệt thự cổ 88-90 Điện Biên Phủ.

Việc gia đình ông Long chưa có văn bản thông báo việc cải tạo, sửa chữa nhà tới chính quyền địa phương nhưng chưa được cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đề nghị UBND quận Hồng Bàng kiểm tra, rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng về việc lắp dựng mới gác lửng kết cấu xà sắt hộp, sàn gỗ tầng 1; cải tạo thay đổi cửa sổ thành cửa đi lại tầng 2 có ảnh hưởng tới kết cấu chịu lực, thay đổi công năng căn biệt thự.

Từ đó, xác định việc cải tạo, sửa chữa có cần cấp phép xây dựng và có biện pháp xử lý kịp thời.

Công trình xây mới và cải tạo căn hộ thuộc biệt thự cổ 88-90 Điện Biên Phủ (khu vực khoanh đỏ).

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND quận Hồng Bàng kiểm tra việc tự ý đục, tẩy, chít trát vữa lại tại một số bức tường không thuộc sở hữu, sử dụng của gia đình ông Long theo như kết quả kiểm tra trước đó của địa phương để làm căn cứ xử lý vi phạm theo quy định.