Sở Y tế Quảng Nam thông tin vụ việc 91 người ngộ độc sau ăn bánh mì Phượng ở Hội An

Tối 13/9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, thống kê mới nhất cho thấy đã có 91 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng tại Hội An. Trong đó có 32 người đã xuất viện, đa số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện đã ổn định sức khỏe.

Trước đó, hầu hết bệnh nhân đều nhập viện với các triệu chứng sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài,... Được biết, trong số 91 người bị ngộ độc thực phẩm, có 23 người nước ngoài.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin trong ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng bán ra gần 2.000 ổ bánh mì. Trong ngày 12/9, cơ sở này bán ra 1.700 ổ bánh mì.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, có tủ kính bảo quản các sản phẩm bánh mì. Tuy nhiên khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong 1 ngày.

Theo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, thức ăn nghi ngờ ngộ độc là bánh mì gồm pa tê, thịt xíu, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi, dưa leo, đu đủ chua, chả heo…

Chiều 12/9, Trung tâm Y tế TP Hội An, tiếp nhận thông tin nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tại đường Phan Châu Trinh (phường Minh An, TP Hội An).

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu tạm đình chỉ cơ sở bánh mỳ Phượng để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Trong đó nêu rõ, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm, điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục cấp cứu và điều trị tích cực, đảm bảo hồi phục sức khỏe cho các bệnh nhân vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ tại cơ sở bánh mỳ Phượng.

Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có)", theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm. Địa phương cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên toàn địa bàn.

TP Hội An cũng đã yêu cầu cơ sở này ngừng hoạt động trong ngày 13/9 để cơ quan chức năng đến kiểm tra. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.