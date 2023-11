Sốc: Ở nhà thuê 1 năm khiến tốc độ lão hóa tăng lên 2 – 8 tuần, già nhanh hơn hút thuốc hoặc thất nghiệp

Thuê nhà là tình trạng của hầu hết người trẻ trên khắp thế giới phải đối mặt, thậm chí nhiều người ở tuổi trung niên cũng chấp nhận thuê nhà ở vì điều kiện kinh tế không cho phép họ có thể mua được một căn hộ.

Mới đây, một nghiên cứu gây sốc đã được tiết lộ bởi "US News and World Report" (Báo cáo và Tin tức Thế giới Hoa Kỳ): "Việc ở nhà thuê thực sự có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể bạn! Người lao động nhập cư lựa chọn thuê nhà vì phải theo đuổi ước mơ của họ, nhưng họ có thể già đi nhanh hơn!".

Những người thuê nhà có tốc độ lão hóa nhanh hơn so với người hút thuốc, thất nghiệp hoặc béo phì

Bài báo có tiêu đề "Có phải hoàn cảnh nhà ở có liên quan đến sự lão hóa nhanh hơn?" của một nhóm nghiên cứu tại Đại học Adelaide ở Úc.

Họ đã điều tra điều kiện nhà ở trước đây của gần 1.500 người Anh và đo dữ liệu methyl hóa DNA của họ. Nghe có vẻ dùng công nghệ cao cấp, nhưng thực ra có thể hiểu đơn giản là họ sử dụng dữ liệu DNA để đánh giá mức độ lão hóa sinh học của một người.

Cuộc khảo sát đảm bảo một số yếu tố khách quan như quyền sở hữu, nghĩa là một người thuê hay sở hữu nhà của họ; kiểu mẫu xây dựng; hỗ trợ tài chính của chính phủ dành cho người thuê nhà; ngôi nhà ở khu vực thành thị hay nông thôn; và tuổi sinh học của những người tham gia nghiên cứu được xác định tại một thời điểm.

Kết quả là đối với những người thuê nhà, tốc độ lão hóa của họ nhanh gấp đôi so với người thất nghiệp, và còn cao hơn 50% so với hậu quả của việc hút thuốc!

Đặc biệt, nghiên cứu đã cung cấp một con số cụ thể đáng chú ý trong bài báo cáo. Trung bình, cứ 1 năm ở nhà thuê thì quá trình lão hóa của con người sẽ tăng lên 2 – 8 tuần.

Nỗi lo về tiền bạc, ảnh hưởng xấu từ môi trường sống khiến người ở nhà thuê già nhanh

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Amy, cho biết: "Phát hiện của chúng tôi chứng minh rằng hoàn cảnh nhà ở có tác động đáng kể đến lão hóa sinh học, thậm chí còn nhiều hơn so với các yếu tố xã hội quan trọng khác, chẳng hạn như thất nghiệp. Do đó, tác động đến sức khỏe phải là yếu tố quan trọng cần cân nhắc trong việc định hình các chính sách nhà ở".

Một số khía cạnh của nhà ở có liên quan đến tình trạng lão hóa sinh học nhanh hơn bao gồm tình trạng nợ đọng thanh toán nhiều lần và ô nhiễm.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy có vẻ như tình trạng bất an và khả năng chi trả kém của những ngôi nhà thuê tư nhân đang thúc đẩy mối liên hệ giữa việc thuê nhà và lão hóa sinh học.

Tiến sĩ Clair, từ Trung tâm Nghiên cứu Nhà ở Úc của Đại học Adelaide phân tích:

Điều kiện vật chất của nhà ở có liên quan đến sức khỏe thông qua việc tiếp xúc với các yếu tố như lạnh, nấm mốc, đông đúc và các mối nguy hiểm về thương tích, trong khi các khía cạnh tâm lý xã hội của nhà ở có liên quan đến sức khỏe thông qua căng thẳng và kỳ thị.

Về mặt vật chất, điều kiện thuê nhà thường không tốt bằng nhà tự sở hữu. Về mặt tâm lý, người thuê nhà có thể phải đối mặt với áp lực từ xã hội hoặc từ bản thân mình, điều này có thể khiến bạn già đi nhanh hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng tìm thấy một ngoại lệ thú vị: Đối với những người thuê nhà được hỗ trợ từ chính phủ, tốc độ lão hóa sinh học của họ thực sự không nhanh hơn so với những người đã sở hữu nhà. Nghe có vẻ như đang nói "hãy nhanh chóng xin hỗ trợ thuê nhà, không chỉ có giá thuê rẻ, mà còn có thể giữ được sự trẻ trung hơn!".

Tiến sĩ Clair cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát triển công trình này bằng cách sử dụng dữ liệu từ các quốc gia khác nhau và khám phá xem liệu mối liên hệ giữa quyền sở hữu nhà ở và lão hóa sinh học có thay đổi theo thời gian hay không".

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy tác động biểu sinh của việc thuê nhà có khả năng đảo ngược, khiến việc thực hiện các biện pháp can thiệp sức khỏe cho người thuê nhà trở nên cần thiết hơn.

Nếu nhận được hỗ trợ phí thuê nhà hay cải thiện chất lượng sống thì rất có thể tốc độ lão hóa của những người thuê nhà sẽ giảm bớt

Giáo sư của Đại học Adelaide Emma Baker - người cũng đóng góp cho nghiên cứu cho biết: "Các chính sách nhằm giảm bớt căng thẳng và sự không chắc chắn liên quan đến việc thuê nhà tư nhân, chẳng hạn như chấm dứt việc trục xuất 'không có căn cứ', hạn chế tăng tiền thuê nhà và cải thiện các điều kiện có thể giúp giảm tác động tiêu cực của việc thuê nhà tư nhân".

Căng thẳng của việc thuê nhà - bao gồm các yếu tố như không có tiền trả tiền thuê nhà, phải đối mặt với các mối nguy hiểm về môi trường tại tài sản cho thuê, rắc rối khi di chuyển và sự kỳ thị khi thuê nhà - gây ra lão hóa sinh học với tỷ lệ cao hơn 100% so với tỷ lệ thất nghiệp và 50% so với tỷ lệ thất nghiệp. Các nhà nghiên cứu nhận thấy nhiều hơn % so với hút thuốc và có "những hậu quả thực sự và đáng kể đối với sức khỏe".

Vì đây là một nghiên cứu quan sát trên dân số toàn người da trắng và người châu Âu nên các nhà nghiên cứu thừa nhận có những hạn chế đối với phát hiện của họ, nhưng cho thấy chúng có thể liên quan đến nhà ở và y tế ở những nơi khác, đặc biệt là ở các quốc gia có chính sách nhà ở tương tự, chẳng hạn như Úc .

"Có nhiều điểm tương đồng giữa cách tiếp cận chính sách nhà ở của Vương quốc Anh và Úc – những người thuê nhà tư nhân ở cả hai quốc gia có mức độ đảm bảo quyền sở hữu rất hạn chế và phải đối mặt với chi phí cao. Do đó, có khả năng những người thuê nhà tư nhân ở Úc cũng có thể phải đối mặt với tình trạng lão hóa sinh học tăng tốc," Tiến sĩ Clair cho biết.

Cũng xin lưu ý, những tác động như tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính và tử vong có liên quan đến quá trình lão hóa sinh học nhanh hơn do việc thuê nhà gây ra, nhưng những tác động đó không đảm bảo sẽ kéo dài mãi mãi. Thậm chí sẽ cải thiện nếu như các chính sách tối ưu hỗ trợ người thuê nhà được đưa ra.

Các nhà nghiên cứu một lần nữa nhấn mạnh rằng toàn bộ nghiên cứu chỉ mang tính chất quan sát và không thể hoàn toàn chắc chắn rằng việc ở nhà thuê sẽ tạo điều kiện để quá trình lão hóa được đẩy nhanh hơn. Suy cho cùng, việc lão hóa nhanh có thể xuất phát từ những yếu tố khác như thức khuya, ăn đêm, thiếu tập thể dục,…

Theo Scimex.org; forbes