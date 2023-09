Soft Touch 2 và sự thành công của dòng son Hàn Merzy

Son Hàn và nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam



Theo một khảo sát của Q&Me (công ty chuyên về lĩnh vực nghiên cứu thị trường ở Việt Nam) ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với nhóm phụ nữ 16-40 tuổi, son môi là sản phẩm phổ biến nhất được sử dụng ở bất kỳ độ tuổi hay thu nhập nào với tỉ lệ lên đến 89%. Con số đứng top 1 này không chỉ nói lên sự quan trọng của son môi với cuộc đời mỗi người phụ nữ trong thời đại mới, mà còn là một tiềm năng lớn trong ngành công nghiệp mỹ phẩm.

Được xem là "kinh đô" của lĩnh vực làm đẹp, Hàn Quốc luôn nằm trong top tìm kiếm các mặt hàng mỹ phẩm. Đặc biệt là những thỏi son Hàn luôn được ưa chuộng bởi tính xu hướng và thời trang. Nhưng với sự phát triển của xã hội, người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm màu son, mà còn mong đợi nhiều hơn ở những sản phẩm làm đẹp. Đó là nhu cầu về tính thẩm mỹ, thể hiện qua thiết kế bao bì, tính nghệ thuật của sản phẩm, và cả thông điệp truyền thông.

Sự chú trọng về mặt thẩm mỹ của sản phẩm son môi

Và Merzy - một trong những thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng tại Việt Nam - đã thành công với những dấu ấn trong tâm trí khách hàng. Hãy cùng tìm hiểu những điều đã làm nên tên tuổi của nhãn hàng son Hàn Quốc đình đám này tại Việt Nam.



Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Merzy

Chính thức bước vào thị trường làm đẹp vào năm 2016, Merzy xây dựng hình ảnh là một thương hiệu mỹ phẩm cá tính, sắc sảo và khác biệt. Slogan "Another Me" đầy cảm hứng về một cuộc sống tuyệt vời, trọn vẹn khi tự tin làm những điều mình thích, thể hiện phong cách riêng qua trang phục, makeup... Là một phụ nữ hiện đại và xinh đẹp.

Theo định hướng đó, rất nhiều chiến dịch sản phẩm được ra đời kèm theo những thông điệp ý nghĩa nhằm khích lệ và tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ - cả về vẻ ngoài lẫn nội lực. Trong đó phải kể đến dòng son Hàn Soft Touch 2, được mệnh danh như "crush thanh xuân vườn trường" bởi sự xinh xắn và trẻ trung. Tiếp nối thành công của Soft Touch 1 - BST đã bán ra gần 3000 thỏi son sau 24H mở bán, Soft Touch 2 đã được trình làng vào cuối 6/2023 vừa rồi trong phiên bản "trendy" hơn.

Bộ sưu tập son kem lì Soft Touch 2

Sắc tím được thiết kế ombre loang với màu hồng nhạt trên thỏi son thuôn dài, tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch, xinh xắn dễ dàng "đốn tim" ngay từ ánh nhìn đầu. Dù là son Hàn nhưng Merzy rất quan tâm đến nhu cầu thực tế của thị trường Việt, nên bảng màu vẫn luôn được lựa chọn và chỉn chu để phù hợp với màu da cũng như phong cách trang điểm của đại đa số bạn trẻ Việt.



Bảng màu son Soft Touch 2

Với 6 sắc màu đa dạng tone hồng - cam - đỏ, dòng son Hàn Soft Touch 2 chắc chắn sẽ là món đồ đáng thử cho nhiều bạn trẻ. Đặc biệt, màu SL11 đỏ gạch đất nung sẽ là thỏi son nên thử bởi sắc đỏ đất tôn da sẽ giúp gương mặt rạng rỡ bội phần và phù hợp với hầu hết các phong cách makeup.



𝐒𝐋𝟕. 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐥 𝐑𝐨𝐬𝐞 - Hồng vỏ đỗ MLBB

𝐒𝐋𝟖. 𝐅𝐞𝐞𝐥 𝐋𝐨𝐬𝐭 - Hồng nâu lạnh

𝐒𝐋𝟗. 𝐍𝐮𝐭𝐭𝐲 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐝𝐲 - Cam gạch hoàng hôn

𝐒𝐋𝟏𝟎. 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨 - Đỏ cam ánh quế

𝐒𝐋𝟏𝟏. 𝐍𝐨𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 - Đỏ gạch đất nung

𝐒𝐋𝟏𝟐. 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐥 - Đỏ nâu trầm

SL11. Đỏ gạch đất nung – là màu son best seller lần này

Chất son kem mềm mịn, tạo hiệu ứng mờ lì chuẩn Hàn là ưu điểm lớn để duyệt ngay Soft Touch vào danh sách yêu thích. Hướng đến đối tượng học sinh - sinh viên thuộc độ tuổi gen Z nên Merzy rất ưu ái khi mang lại dòng son Hàn giá cực êm chỉ 135K cho thỏi có trọng lượng 3g. Hiện đang được mở bán ưu đãi tại website và các sàn thương mại điện tử chính thức của Merzy Official.



Không chỉ đạt điểm tuyệt đối về chất son và giá tiền, Soft Touch 2 cũng được yêu thích bởi thông điệp tích cực và đầy năng lượng. "Just do what you love" - Làm điều bạn yêu. Một bộ sưu tập son Hàn "đo ni đóng giày" cho các bạn trẻ: từ thiết kế, bảng màu, chất lượng, giá tiền rất đáng để trải nghiệm ngay.

Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Unicorn

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Dreamplex, số 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh