'Soi' 21.700 tỷ doanh thu của Vingroup: VinFast tăng tốc, bất động sản hạ nhiệt, du lịch nghỉ dưỡng gây ấn tượng

Tập đoàn Vingroup mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2024. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 21.739 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.335 tỷ đồng.

Theo số liệu chi tiết do Vingroup công bố, doanh thu mảng chuyển nhượng bất động sản kỳ này giảm mạnh so với các quý gần đây, chỉ đạt 4.761 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang trong qua trình xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và được ghi nhận trong các quý sau theo chuẩn mực kế toán.

Trong thời gian tới, các đại dự án trọng điểm như Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Golden Avenue hoàn thiện bàn giao tới khách hàng và hoàn tất một số thủ tục của các giao dịch bán lô lớn, cũng như việc ra mắt thị trường một số dự án mới sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, kết quả kinh doanh được kỳ vọng sẽ cải thiện.

Với mảng chủ lực là sản xuất, Vingroup thu về 6.067 tỷ đồng, giảm so với 3 quý gần đây nhưng lớn gấp 3,4 lần so với quý 1/2023. Trong kỳ, VinFast bàn giao tổng cộng 9.689 ô tô điện, tăng 444% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường nội địa tiếp tục đóng góp phần lớn vào doanh số bán hàng trong quý 1.

VinFast đặt mục tiêu giao 100.000 ô tô điện trong năm 2024 với doanh số chủ yếu được ghi nhận vào nửa cuối năm nhờ mạng lưới bán lẻ đang mở rộng nhanh chóng, các mẫu xe mới hướng đến tệp khách hàng đông đảo hơn và việc thâm nhập vào những thị trường mới.

Các lĩnh vực còn lại của Vingroup doanh thu duy trì ổn định, chỉ tăng giảm trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, đáng chú ý có lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, khi doanh thu từ mảng này duy trì đà tăng quý thứ 2 liên tiếp và lên cao nhất kề từ quý 3/2019.



Hoạt động của Vinpearl tiếp tục đà phục hồi với nhiều sự kiện đặc sắc trong dịp Tết Nguyên đán và Ngày lễ Tình nhân. Cũng trong dịp này, Vinpearl khai trương khu phố thương mại Vinpearl Harbour tại Nha Trang, gồm 300 gian hàng và hàng loạt hoạt động hoạt náo và minishow, thu hút hơn 25.000 lượt khách mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Tổng số đêm phòng bán trong quý I đạt gần 452 nghìn phòng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong đà hồi phục, doanh thu của VinWonders và Vinpearl Golf quý I cũng tăng trưởng lần lượt 55% và 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tỷ trọng đóng góp, mảng sản xuất và chuyển nhượng bất động sản vẫn là 2 trụ cột chính, tổng cộng chiếm một nửa doanh thu Vingroup. Mảng du lịch nghỉ dưỡng tỷ trọng tăng mạnh lên 11,5%.

Vừa qua, Vingroup đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua mục tiêu kinh doanh khoảng 200.000 tỷ đồng doanh thu và 4.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.