Sôi động hàng đặc sản Tết

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 4-1 tại cửa hàng Baka Food trên đường Trần Khắc Chân (quận 1, TP HCM), không khí Tết đã tràn ngập khi những chậu hoa cúc mâm xôi trang trí đã bắt đầu nở, các cành mai vàng cùng nhiều đặc sản mang bao bì riêng phục vụ mùa Tết.

Đặc sản đổ bộ

Chị Thanh, quản lý cửa hàng Baka Food, cho biết đang là thời điểm khách mua đặc sản để biếu nhau, còn trước Tết 10 ngày sẽ là khách mua cho gia đình. "Khách của chúng tôi chủ yếu là khách quen, sau khi tham khảo danh mục hàng hóa, họ sẽ chọn món cần mua và nhận hàng tại nhà.

Năm nay, giò gân Bảy Núi (thịt heo, tai heo, lỗ mũi heo cùng gia vị gia truyền...) là đặc sản An Giang được khách đặt rất nhiều vì hợp với món khai vị ngày Tết với giá 125.000 đồng/cây 500 g. Ngoài thực phẩm chế biến sẵn thì các mặt hàng sơ chế để khách hàng có thể làm chín ăn ngay như: đùi vịt lạp quay, ba rọi ngũ vị, sườn non xá xíu... cũng được nhiều gia đình chọn mua để dễ dàng vào bếp đãi khách" - chị Thanh cho biết.

Ngoài ra, các loại đặc sản Tây Bắc như: miến, nếp, măng khô... hay hải sản tươi từ miền Trung cũng có sức mua tăng mạnh dịp Tết. Theo chị Thanh, Tết năm nay, hầu hết đặc sản vùng miền nhập vào đều giữ giá nên cửa hàng bán ra vẫn giá như ngày thường, khách mua hàng với hóa đơn 1 triệu đồng còn được tặng 1 hộp hạt điều đặc sản Bình Phước.

Khách chọn mua hàng Tết tại cửa hàng chuyên đặc sản vùng miền ở quận 1

Ghi nhận trên mạng xã hội, hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp cũng rao hàng đặc sản Tết với đủ các vùng miền để phục vụ thị trường TP HCM. Đặc sản miền Bắc có trâu gác bếp, bò khô, cá kho làng Vũ Đại; giò bê Nghệ An, nem Thanh Hóa; miền Trung có tré, nem chả, chả ram tôm đất Bình Định...

Trước đó, ghi nhận của người viêt tại lễ hội "Tết xanh quà Việt - xuân Quý Mão 2023" tổ chức tại khu sinh hoạt cộng đồng tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh, TP HCM), người tiêu dùng cũng rất hứng khởi với đủ loại đặc sản mang từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước về TP HCM để bán Tết.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp - nơi thường xuyên tổ chức các phiên chợ đặc sản vùng miền tại TP HCM, nhận xét người tiêu dùng Tết năm nay mua hàng kỹ hơn, họ chọn chất lượng hơn số lượng.

Các loại đặc sản vùng miền có thương hiệu, có chứng nhận OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và các chứng nhận khác được người tiêu dùng tin tưởng. Dù kinh tế khó khăn nhưng vẫn có những bộ phận người tiêu dùng chỉ quan tâm chất lượng, mẫu mã chứ không để ý nhiều đến giá cả.

Chị Nguyễn Nhung Như Ngọc, đại lý phân phối đặc sản Hải Phòng, Quảng Ninh tại TP HCM, cho biết sản lượng tiêu thụ tuần đầu tiên của tháng chạp năm nay tăng gấp 3 ngày thường, dự kiến cận Tết có thể tăng gấp 5 lần.

"Những loại đặc sản như chả mực Hạ Long, chả rươi Hải Phòng... rất được người dân gốc Bắc tại TP HCM ưa thích, muốn tìm sản phẩm đúng vị địa phương nên khi tìm được họ sẽ trở thành khách hàng trung thành. Chả mực mang từ Hải Phòng vào có giá 600.000 đồng/kg, chả rươi 700.000 đồng/kg, được đóng gói 250 g nên dễ mua. Tết này do nguyên liệu được mùa, giá sản phẩm không tăng mà còn giảm 10% với khách mua từ 1 kg trở lên nên hy vọng tiêu thụ tốt" - chị Ngọc dự báo.

Chờ sức mua cận Tết

Ông Bùi Văn My, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), cho biết các loại sản phẩm chế biến của công ty chuẩn bị cho mùa Tết đều tăng 40%-50% so với ngày thường. Riêng lạp xưởng Nam Phong, lạp xưởng Sagrifood (thương hiệu thuộc Sagri) tăng 70%-80% do rất được thị trường ưa chuộng.

"Tết 2023, công ty tăng 10% sản lượng so với Tết 2022; đồng thời ra thêm dòng sản phẩm mới là lạp xưởng tươi thảo mộc, lấy từ 100% nguyên liệu heo thảo mộc, mang lại giá trị dinh dưỡng cao, độ mềm mượt và thơm ngon đặc trưng.

Đặc biệt, các sản phẩm chế biến của Sagrifood không tăng giá mà vẫn giữ nguyên chất lượng, cung ứng đầy đủ các mặt hàng tại các hệ thống siêu thị như Co.opmart, Lotte Mart, Emart, MM Mega Market... Tuy nhiên, hiện tại sức mua lẻ của người tiêu dùng chưa cao, chủ yếu tập trung vào tuần cận Tết" - ông My thông tin.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc HTX Thủy sản Tương Lai (huyện Củ Chi, TP HCM), cũng kỳ vọng nhiều vào những ngày cận Tết sức mua sẽ đẩy lên cao. Hiện tại Việt kiều bắt đầu về quê và đặt hàng HTX để mang đi nước ngoài. Mùa này, khô cá sặc được nhiều người chuộng. Xu hướng của người tiêu dùng hiện nay là chọn hàng có thương hiệu, chất lượng hơn hàng chợ.

"HTX chúng tôi có vùng nuôi riêng, đạt chuẩn VietGAP và ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nên cá khô không bị mặn, nhiều thịt và không hôi rong nên được nhiều người giới thiệu. Loại cá sặc cỡ lớn 390.000 đồng/kg (10 con) còn những loại cỡ nhỏ giá 220.000 - 240.000 đồng/kg (khoảng 20 con), không cao so với hàng chợ và rẻ so với các điểm bán đặc sản nên được nhiều nơi chọn mua. Chúng tôi chủ yếu trữ nguyên liệu, thành phẩm, sản xuất đến đâu giao đến đó để bảo đảm chất lượng cho người tiêu dùng" - bà Lan nói.

Bánh chưng gói theo đơn đặt hàng

Ngoài các loại đặc sản thì bánh chưng, bánh tét là những món không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền. Hiện nhiều cửa hàng kinh doanh thực phẩm ở TP HCM đã bắt đầu nhận đặt hàng bánh chưng để gói theo yêu cầu thay vì sản xuất đại trà như trước để tránh hàng tồn. Ngoài việc bán bánh theo chiếc, nhiều nơi còn cung cấp thêm dịch vụ về đóng gói dạng quà tặng kèm bao lì xì, thiệp ghi lời chúc với giá từ 35.000 đồng (loại 1 bánh) đến 90.000 đồng (loại 4 bánh).

Ghi nhận tại một công ty chuyên về quà tặng Tết trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), hộp bánh chưng có giá từ 185.000 - 565.000 đồng và được giao vào 3 đợt: cúng rằm tháng chạp, cúng ông Táo và cúng Tết. So với năm ngoái, giá bánh chưng bằng hoặc tăng 10.000 đồng/chiếc do nguyên liệu tăng.

Tại một cửa hàng thực phẩm hữu cơ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), chị Hồng Hoa (nhân viên văn phòng ở quận 1) đến đặt hàng bánh chưng, nhận hàng dịp 23 tháng chạp sau khi mua bánh ăn thử cách đây vài hôm.

Theo chị Hồng Hoa, thưởng thức bánh chưng kèm củ kiệu, dưa chua là thú vui trong tháng chạp, cũng là chọn nơi bán phù hợp để mua biếu tặng người thân dịp Tết.

"Bánh chưng không dùng nhiều, một năm chỉ 1 lần nên tôi quyết định mua loại cao cấp nhất dù giá bán 300.000 đồng/cái, gấp 2-3 lần hàng chợ hoặc những cửa hàng thực phẩm khác" - chị Hoa bày tỏ.