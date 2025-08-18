Soi học phí trường con gái Đoan Trang mà toát mồ hôi: Học 1 tháng bằng nhân viên văn phòng bình thường làm cả năm!

Bé Sol (tên thật Angeline, SN 2014) là con gái của ca sĩ Đoan Trang và chồng người Thụy Điển. Cô bé được nhận xét lanh lợi, thông minh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Trên trang cá nhân, Đoan Trang thường chia sẻ những video về con gái nhận nhiều lượt yêu thích.

Từng có thời gian sinh sống tại đảo quốc sư tử, hiện Đoan Trang đã đưa con gái về lại Việt Nam học.

Được biết, khi còn ở Singapore, con gái của Đoan Trang học tại một trường với mức học phí dao động khoảng 1,2 tỷ/năm. Hiện bé Sol đã vào lớp 6, mới nhập học một trường quốc tế có học phí cũng... toát mồ hôi. Đây là trường quốc tế đầu tiên tại TP HCM, đáp ứng các tiêu chuẩn CIS; Tú tài quốc tế (IB).

Trong năm học 2025 - 2026, Trường áp dụng mức học phí thường niên dao động từ 681,9 triệu đồng đến 959 triệu đồng/năm, tùy cấp. Cụ thể học phí lớp 1 và 2 là 681,9 triệu đồng; lớp 3 và 4 là 727,4 triệu đồng; lớp 5 là 747,1 triệu đồng.

Bậc trung học bắt đầu với 849,4 triệu đồng cho lớp 6 đến lớp 8, tăng lên 888,2 triệu đồng ở lớp 9 và 10 và cao nhất là 959 triệu đồng cho lớp 11 và 12. Đây cũng là mức cao nhất tại TP.HCM, tiến gần 1 tỉ đồng/năm học.

Học phí bao gồm chi phí giảng dạy và các dịch vụ liên quan. Ngoài ra, phụ huynh còn nộp thêm Phí tuyển sinh: Phí này phải được thanh toán khi nhận được thư mời nhập học vào trường; Phí phát triển hàng năm (ADF) hoặc Giấy chứng nhận quyền lợi (COE) là khoản đầu tư vào việc liên tục cải thiện và phát triển cơ sở vật chất và chương trình học.

So với năm học 2024 - 2025, học phí năm 2025 - 2026 tại ISHCMC tăng ở các cấp học. Chẳng hạn lớp 9 và 10 từ 862,3 triệu lên 888,2 triệu đồng; lớp 11 và 12 từ 931 triệu lên 959 triệu đồng. Mức tăng dao động từ 19 đến 28 triệu đồng, tương đương khoảng 2,9% đến 3,2% tùy cấp.

Nhiều người nhẩm tính, với học phí lên tới gần cả tỷ, hàng tháng tốn 80 - 90 triệu, đây là mức thu nhập mà một nhân viên văn phòng bình thường làm cả năm mới có được.

Nhờ đầu tư từ sớm, Sol có khả năng ngoại ngữ ấn tượng khi biết nói 4 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thụy Điển và tiếng Tây Ban Nha mà không hề "loạn ngôn".

Ca sĩ Đoan Trang từng chia sẻ quan điểm về việc dạy ngoại ngữ cho con: "Người lớn hay có thói quen nói 1 câu tiếng Việt và chêm tiếng Anh vào vì từ tiếng Anh hợp ngữ cảnh, nhưng em bé đang trong quá trình hình thành ngôn ngữ nên ba mẹ dạy cái gì phải dạy thật rõ ràng. Không nói lẫn lộn 2 ngôn ngữ làm em bé hoang mang".

Về việc chăm sóc và dạy con gái, Đoan Trang nói phải trao cho những điều có giá trị tương tự nếu muốn con ngoan và khiêm tốn. Song, nữ ca sĩ nhấn mạnh phải trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của con thường xuyên. Đây cũng chính là truyền thống của gia đình Đoan Trang.

"Dù có bận rộn quay hình nhưng mình luôn cố gắng gọi điện thoại, trò chuyện và tâm sự với con. Chỉ cần rảnh rỗi, mình sẽ lắng nghe và tâm sự với con. Mình phải đầu tư thời gian và tâm sức cho chuyện này. Vì mỗi đứa con đều quý giá và là thành quả cho mình niềm vui và hạnh phúc" - Đoan Trang tâm sự phụ huynh phải đầu tư thời gian, tâm sức để đồng hành cùng con.