Soi profile HLV thứ 4 của Rap Việt 3: Có chênh lệch trình độ với 3 ghế còn lại quá không?

Sau bao ngày trông đợi, Rap Việt cuối cùng đã công bố huấn luyện viên thứ 4 của mùa 3. Đúng như suy đoán từ trước của cư dân mạng, nhân vật mà ekip chương trình giấu rất kỹ là rapper Thái VG. Đây có lẽ là cái tên vẫn còn xa lạ đối với khán giả Việt nên nhà sản xuất cũng đã chuẩn bị sẵn profile của "trùm cuối" chia sẻ với người hâm mộ.



Thái VG (Ngô Thái Minh) là huyền thoại rapper châu Á tại Mỹ, người đầu tiên mở màn cho làn sóng rap tại Việt Nam. Anh có hơn 25 năm gắn bó với rap, nổi danh tại Mỹ từ năm 16 tuổi với ca khúc rap Gang đầu tiên. Thái VG được xem như một trong những huyền thoại sống đầu tiên của nhạc rap Việt Nam.

Thái VG là rapper gốc Việt đầu tiên được yêu thích không chỉ từ cộng đồng người gốc Á mà cả người Mỹ gốc Phi và Mỹ Latin tại Mỹ. Anh cũng từng có khoảng thời gian hợp tác với Hồ Ngọc Hà qua ca khúc Flick, với Suboi qua bản rap Hold you down hay Wowy với Sài Gòn đẹp lắm. Ngoài mảng âm nhạc, bộ phim do Thái VG làm diễn viên chính - Bang Bang cũng được ủng hộ nhiệt tình ở Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương.

Thái VG - cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam nhưng đã nổi danh từ lâu trong làng rap. Anh là người khiến bao thế hệ rapper kính nể

Soi qua profile của Thái VG, không ít khán giả bất ngờ với thành tích của nam rapper được xem như "huyền thoại sống" của nhạc rap Việt Nam. Ngồi "ghế nóng" ngang hàng B Ray, Andree, BigDaddy - những rapper Việt trẻ được nhiều người biết đến, có thể nói Thái VG hoàn toàn nhỉnh hơn hẳn về tuổi nghề lẫn sự cống hiến. Không ít người thắc mắc liệu trình của HLV thứ 4 có phải đang quá chênh lệch với 3 đối thủ.

- Dân rap phải gọi Thái VG bằng cụ đấy, đừng đùa!

- Profile quá đỉnh, thế này B Ray - Andree - BigDaddy tính sao đây?

- Idol từ thời 2008 của mình cơ mà Thái Việt G có nói tiếng Việt không hay có phiên dịch đứng cạnh?

- Cái tên lạ hoắc nhưng đọc profile xong cũng phải nể.