"Soi profile" trung tâm IELTS tiên phong có hai giáo viên đạt 9.0 IELTS

Nhà sáng lập The IELTS Workshop cùng niềm đam mê với sứ mệnh giáo dục



Thầy Đặng Trần Tùng – người sáng lập trung tâm The IELTS Workshop (Công ty cổ phần giáo dục Bảo An), là một thầy giáo 9x với bảng thành tích cực khủng về IELTS khi sở hữu 6 lần thi IELTS 4 kỹ năng đều đạt 9.0 overall. Không chỉ hoạt động tại trung tâm, "thầy giáo quốc dân" này cũng từng là gương mặt quen thuộc trên nền tảng mạng xã hội cũng như các chương trình truyền hình. Thầy Đặng Trần Tùng từng giữ cương vị cố vấn học thuật của chương trình IELTS Face-off, là người dẫn chương trình IELTS On The Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Độ phủ sóng của thầy giáo Anh ngữ tài năng này còn rộng rãi trên diễn đàn, mạng xã hội trong vai trò của một influencer, nhà sáng tạo nội dung về mảng học tiếng Anh.

Đằng sau sự thành công ở thời điểm hiện tại, hiếm ai biết về câu chuyện một chàng trai 17 tuổi Đặng Trần Tùng đã từng có khoảng thời gian tự ti về bản thân và sự quyết tâm khởi đầu lại cuộc hành trình của mình với quyết định du học tại đất nước Mỹ xa xôi. Mãi cho đến năm 2015, khi nhận thấy IELTS là chứng chỉ ngoại ngữ uy tín, thầy Đặng Trần Tùng đã dành khoảng thời gian không ngừng miệt mài tự trau dồi bản thân và đồng thời nuôi quyết tâm thành lập trung tâm luyện thi IELTS của riêng mình – The IELTS Workshop.

Thầy Tùng Đặng – thầy giáo 6 lần 9.0 IELTS với tâm huyết xây dựng The IELTS Workshop trở thành cộng đồng học IELTS sáng tạo, hiệu quả

Nguyễn Bảo Vân – cô giáo 9x xinh đẹp với hành trình bền bỉ theo đuổi niềm đam mê IELTS

Bên cạnh thầy giáo Đặng Trần Tùng, cộng đồng IELTS gần đây còn biết đến với câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình bền bỉ chinh phục IELTS 9.0 của cô giáo Nguyễn Bảo Vân. Được biết, cô giáo 9x này đã xuất sắc chinh phục band điểm 9.0 IELTS overall trong kì thi vào tháng 4 vừa qua.

"Không chỉ kiến thức, IELTS đã dạy cho mình sự bền bỉ" – chia sẻ của cô giáo The IELTS Workshop sau khi dành được thành tích đáng ngưỡng mộ. Trong cuộc hành trình đạt được chứng nhận với điểm số tuyệt đối, cô giáo 9x cũng từng tiếc nuối với điểm Reading 8.5. Chính vì vậy khi biết đến tính năng thi mới One Skill Retake (OSR), cô Bảo Vân đã không chần chừ mà đăng ký tham gia ngay với mục tiêu kiểm tra lại bản thân cũng như trau dồi thêm trải nghiệm để chia sẻ cho học viên. Và IELTS 9.0 chính là "quả ngọt" mà cô giáo 9x Bảo Vân thu được cho hành trình bền bỉ của mình.

"Mình tin rằng cứ bền bỉ, thì sớm thôi, những thành tựu, thành công sẽ lần lượt đến với bạn, đặc biệt khi bạn vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi những đam mê và mục tiêu đã đề sẵn. Với mình điểm 9.0 Overall lần này là minh chứng cho một hành trình kiên nhẫn, nỗ lực và không ngừng cố gắng thúc bản thân ra khỏi các ranh giới an toàn." – Câu chuyện đầy cảm hứng và sự nỗ lực của cô giáo Nguyễn Bảo Vân chắc chắn sẽ là một tấm gương truyền động lực cho những ai đang theo đuổi giấc mơ IELTS của mình.

Cô Bảo Vân hiện đang là giáo viên các khoá Senior, Master

"Trung tâm IELTS tiên phong quy tụ hai giáo viên đạt 9.0 IELTS"

The IELTS Workshop được thành lập vào năm 2016 bởi thầy giáo Đặng Trần Tùng. Tính đến thời điểm hiện tại, trung tâm luyện thi IELTS này đang sở hữu 11 cơ sở trên toàn quốc, là nơi chắp cánh và dẫn dắt cho giấc mơ IELTS của hàng chục ngàn học viên khắp cả nước.

Sở hữu đội ngũ giảng viên chất lượng với trình độ chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy cao, The IELTS Workshop là trung tâm luyện IELTS được được nhiều học viên, phụ huynh đặt niềm tin lựa chọn. Được biết, trung tâm không chỉ cung cấp chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho người Việt, mà còn đa dạng các chương trình theo cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, từ "mất gốc tiếng Anh" đến "master". Theo dữ liệu trung tâm cung cấp, đã có hơn 500 học viên chinh phục điểm số 6.5 – 8.5+ IELTS, trong đó 10 học viên đạt 8.5, 80 học viên đạt 8.0. The IELTS Workshop vẫn đang tiếp tục cải thiện, nâng cao không ngừng chất lượng và chương trình đào tạo để giúp các học viên đạt được nguyện vọng trong các kì thi. Chính vì vậy mà The IELTS Workshop luôn nhận được đánh giá cao và cũng là lựa chọn hàng đầu của học viên IELTS cả nước.

Đây là địa chỉ luyện thi IELTS uy tín được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi phương pháp giảng dạy sáng tạo, năng động, môi trường học tập hiện đại đảm bảo chất lượng đầu ra.

