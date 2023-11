Soi quỹ đất "khủng" và loạt dự án của LDG

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan đến dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (dự án Viva Park).

Được biết, dự án Viva Park đã từng “dậy sóng” vào tháng 8/2020 khi Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Group) xây dựng trái phép gần 500 căn biệt thự tại đây.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, quy mô 18,22 ha. Năm 2018, LDG Group đã rao bán rầm rộ thông qua các sàn giao dịch bất động sản với mức giá khoảng 1,8 tỷ đồng/căn liền kề và 2,2 tỷ đồng/căn biệt thự riêng lẻ. Thời điểm phát hiện xảy ra sai phạm, Viva Park đã giao dịch được 70% với giá nhà liền kề khoảng 1,9 tỷ/căn, biệt thự khoảng 2,5 tỷ đồng/căn (1 trệt, 2 lầu, sân vườn trước sau).

Ngoài dự án này, hiện LDG Group đầu tư phát triển tổng cộng 14 dự án bất động sản với các loại sản phẩm từ chung cư, nhà phố biệt thự, shophouse,…Trải dài khắp cả nước, phủ sóng từ phía Bắc vào Nam: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp.HCM.

Tại Tp.HCM, LDG Group có dự án High Intela và West Intela ( quận 8). Được biết, dự án High Intela được xây dựng trên khu đất rộng 8,7 ha, mật độ xây dựng 43%, gồm 2 block cao 22 tầng, trong đó có 18 tầng căn hộ, 3 tầng thương mại. Khi hoàn thành cung cấp cho thị trường 540 căn hộ với diện tích từ 64-85 m2. Còn West Intela được xây dựng trên khu đất 3 ha, diện tích 17 tầng, cung cấp cho thị trường 238 căn hộ với diện tích 60-85 m2.

Đối với 2 dự án này, dù đã mở bán từ những năm 2017, 2018 thu tiền của khách hàng nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành và bàn giao nhà ở. Đây cũng là các dự án mà người dân khổ sở đi đòi chủ đầu tư giao nhà.

Ngoài ra, tại Tp.Thủ Đức có d ự án chung cư LDG Riverside , tổng diện tích 34,482m2, vốn đầu tư 3911 tỷ đồng. Hiện dự án thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Tại Đồng Nai, ngoài dự án Viva Park vướng “tai tiếng” khiến Chủ tịch LDG bị bắt thì còn có dự án Trung tâm thương mại Viva Square . Dự án này được thiết kế với diện tích 21.158m2, quy hoạch khoảng 620 gian hàng. Viva Square là khu Trung tâm thương mại kết hợp giữa loại hình chợ truyền thống và siêu thị thương mại hiện đại.

Ngoài ra, tại Đồng Nai, LDG này còn có dự án Viva Tower và dự án Lâm viên sinh thái thuộc xã Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai. Dự án Viva Tower có tổng diện tích 21,452m2, phát triển loại hình chung cư. Hiện dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý. Còn dự án Lâm viên sinh thái có tổng diện tích 19,1ha với đa dạng loại hình bất động sản, có tổng vốn đầu tư khoảng 1.888 tỉ đồng.

Tại Bình Dương, LDG Group hiện có dự án Marina Tower . Khu căn hộ cao cấp Marina Bình Dương được thiết kế theo mô hình Singapore. Các mẫu sản phẩm căn hộ tại dự án đều được thiết kế theo 80% căn hộ view sông. Dự án có tổng vốn đầu tư: 748 tỷ đồng. Hiện trạng dự án: Đã bàn giao và đang trong quá trình cấp sổ cho khách mua nhà.

Dự án căn hộ LDG Sky tại Phường Bình An, Tp.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương có tổng diện tích: 28,878m2, vốn đầu tư: 2944 tỷ đồng. Hiện dự án dang triển khai xây dựng và kinh doanh.

Tại Cần Thơ, d ự án Thành Đô của LDG Group là khu đô thị thông minh đầu tiên ở khu vực Tây Nam Bộ áp dụng những tính năng hiện đại của công nghệ 4.0. Khu đô thị thông minh Thành Đô tọa lạc tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ với quy mô 156 căn nhà phố xây sẵn, tổng vốn đầu tư hơn 350 tỷ đồng.

Ngoài ra, LDG Group còn có quỹ đất với các dự án các tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đà Nẵng với quy mô lên đến cả nghìn ha. Cụ thể, dự án LDG Grand Miền Nam (Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); LDG Grand Miền Bắc (TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh); LDG Grand Miền Trung (Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)…