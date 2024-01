Sợi Thế Kỷ báo lãi năm 2023 ‘lao dốc' 64%, thấp nhất trong vòng 7 năm

CTCP Sợi Thế Kỷ (MCK: STK) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 352,3 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ kéo theo lãi gộp của STK cũng giảm 9% xuống còn 58 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của STK giảm gần 84% xuống còn 2,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm lần lượt giảm 45% và 14%, xuống còn 6,8 tỷ đồng và 14,7 tỷ đồng, ngược lại, chi phí bán hàng tăng 58% lên 5,7 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, STK báo lãi sau thuế quý IV đạt 31,6 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của STK đạt hơn 1.425 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 87,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 66% và 64% so với năm 2022. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của STK trong 7 năm qua (kể từ năm 2017).

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của STK tăng 40% so với đầu năm, đạt 2.975 tỷ đồng . Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 109 tỷ đồng, giảm 54%; các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp đôi lên 451,4 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 32% lên 615 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của STK tăng gấp 16 lần đầu năm, đạt 783 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án nhà máy Unitex với 757,8 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả thời điểm này chiếm trên 1.3 ngàn tỷ đồng, gấp 2.3 lần đầu năm. Trong đó, Công ty ghi mới khoản nợ vay tài chính dài hạn khoảng 578 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận). Đây là khoản vay từ CTBC Bank Co,. Ltd (Đài Loan).

Phía nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý IV/2023, nợ vay tài chính của STK ở mức hơn 1.018 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với đầu năm. Trong đó có 441 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn để bổ sung nhu cầu vốn lưu động của công ty; gần 578 tỷ đồng nợ dài hạn để bổ sung vốn cho dự án Unitex. Khoản vay dài hạn này là khoản vay từ ngân hàng CTCB Bank Co. Ltd (Đài Loan).

Liên quan đến dự án Unitex của STK, trước đó, tháng 3/2023, Sợi Thế Kỷ đã công bố thông tin về Công ty TNHH Sợi, Dệt, Nhuộm Unitex (bên vay) đã ký kết thành công khoản vay hợp vốn với tổng giá trị 52,5 triệu USD, tương đương gần 1.233 tỷ đồng.

Đây là khoản vay lớn nhất từ trước đến nay của Công ty. Khoản vay hợp vốn này được hợp tác và tài trợ từ 5 ngân hàng nước ngoài tại châu Á dẫn đầu là CTBC Bank và Kasikorn Bank là đầu mối thu xếp cấp tín dụng và bảo lãnh chính; Shanghai Commercial and Savings Bank (Offshore Banking Branch) và Entie Commercial Bank là các thành viên thu xếp cấp tín dụng và E.SUN Commercial Bank là thành viên thu xếp cấp tín dụng.

Khoản vay được tài trợ bằng USD và có thời hạn vay là 57 tháng, sẽ được giải ngân trong năm 2023 và 2024. CTBC Bank cũng đóng vai trò là điều phối viên và đại lý đầu mối của hợp đồng hợp vốn này.

Với khoản vay này, Sợi Thế Kỷ sẽ có đủ nguồn vốn để mở rộng công suất sản xuất với dự án đầu tư nhà máy mới Unitex giai đoạn 1.

Được biết, giai đoạn I của Dự án nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex có chi phí đầu tư cơ bản là 1.725 tỷ đồng (75 triệu USD), các sản phẩm chính bao gồm sợi tái chế (60%), sợi đặc biệt (20%) và sợi nguyên sinh chất lượng cao (20%). Sau khi đi vào hoạt động, công suất của Sợi Thế Kỷ sẽ tăng 60% so với hiện tại.

Ở diễn biến liên quan khác, tháng 11/2023, HĐQT Sợi Thế Kỷ đã thông qua phương án chào bán 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán thấp nhất là 18.300 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 60.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ từ 247 tỷ đồng đến 810 tỷ đồng. Công ty sẽ thông qua mức giá chào bán cuối cùng sau khi phương án được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về số tiền thu được từ đợt chào bán lần này, dự kiến Sợi Thế Kỷ sẽ sử dụng 73% nguồn vốn cho Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm UNITEX (công ty con của STK) vay. Nguồn vốn 27% còn lại sẽ được STK sử dụng để mua nguyên vật liệu.