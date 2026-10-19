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Sơn La phê bình 57 lãnh đạo xã

| | Xã hội

Chỉ có 14/75 địa phương cử cán bộ đầu mối và báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã phê bình lãnh đạo các địa phương chậm thực hiện chỉ đạo, yêu cầu khẩn trương khắc phục trước ngày 22/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt vừa phê bình Chủ tịch UBND nhiều xã, phường do chậm trễ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về báo cáo tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Theo kết quả theo dõi, đến nay toàn tỉnh mới có 14/75 địa phương cử cán bộ đầu mối và báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, 54 đơn vị chưa phân công cán bộ phụ trách, 57 đơn vị chưa báo cáo đầy đủ theo yêu cầu.

Ông Nguyễn Đình Việt (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu đoạn qua Sơn La.

Tình trạng chậm trễ này ảnh hưởng lớn đến tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, tác động đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/10.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương.

Kết quả được xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đối với lãnh đạo các địa phương liên quan.

Động thái này nhằm chấn chỉnh tình trạng chậm thực hiện chỉ đạo, góp phần đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo Viết Hà

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