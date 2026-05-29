Sơn Tùng gây bão với Come My Way: Truyền thông quốc tế khẳng định "cả thế giới phải thưởng thức", 1 triệu view sau 8 phút

Đúng 20h ngày 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Come My Way - dự án đánh dấu màn hợp tác quốc tế tiếp theo của nam ca sĩ cùng rapper người Mỹ Tyga. Ngay từ trước giờ G, sản phẩm đã trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi độ “khủng” từ concept, chiến dịch truyền thông cho đến cú bắt tay xuyên biên giới giữa hai nghệ sĩ cùng mang dòng máu Việt.

MV Come My Way - Sơn Tùng M-TP x Tyga

Come My Way mang màu sắc Afrobeats pha trộn hip-hop và pop đương đại, tạo nên không khí vừa thời thượng vừa bắt tai. Tuy nhiên, điều khiến MV gây bùng nổ tranh luận không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở phần hình ảnh được đầu tư theo đúng tinh thần “visual điện ảnh”. Dưới bàn tay của đạo diễn Phương Vũ cùng tổ đội AntiantiArt, MV mở ra một thế giới thị giác đậm chất futuristic nhưng vẫn cài cắm hàng loạt biểu tượng văn hoá Việt Nam.

Ngay từ những giây đầu tiên, hình ảnh Chim Lạc - biểu tượng gắn liền với trống đồng Đông Sơn đã xuất hiện giữa không gian downtown Los Angeles, tạo nên cú va chạm văn hoá đầy thú vị. Không ít khán giả nhận xét Sơn Tùng M-TP đang kể câu chuyện Việt Nam bằng “ngôn ngữ toàn cầu” với chất liệu truyền thống.

MV còn liên tục khiến người xem phải “pause” lại để “soi” bởi hàng loạt chi tiết đậm tính biểu tượng như hoạ tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc, cảm hứng từ múa dân gian, lễ hội đua bò An Giang hay cả nghệ thuật mô tô bay từng là ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Đặc biệt, cảnh quan Tràng An cũng xuất hiện với màu sắc hùng vĩ, đậm chất điện ảnh như thước phim quốc tế.

Nhiều netizen dành lời khen cho cách Sơn Tùng M-TP đưa văn hoá Việt vào MV mà không hề bị gượng ép. Thay vào đó, mọi chi tiết được hòa vào tổng thể thẩm mỹ khiến người xem vừa cảm nhận được tinh thần Việt Nam vừa thấy sản phẩm đủ tầm vóc để tiếp cận khán giả quốc tế.

Không ít bình luận xuất hiện ngay sau khi MV lên sóng như: “Visual này phải gọi là đẳng cấp thế giới”, “Xem mà nổi da gà vì chất Việt được đưa vào quá đẹp”, “Sơn Tùng đúng kiểu làm nhạc Việt nhưng tư duy toàn cầu”...

Chỉ ít phút sau khi MV phát hành, Sơn Tùng M-TP đã phấn khích công bố MV chính thức đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 8 phút lên sóng. Đáng chú ý, thời điểm Come My Way ra mắt cũng trùng với lúc mạng xã hội xôn xao trước thông tin từ fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM liên quan đến vụ việc “nam rapper có chữ N” - MR Nhân (Mai Thế Nhân).

Thông tin này xuất hiện vào khoảng 20h10, đúng lúc cộng đồng rap fan đang đổ dồn sự chú ý vào màn comeback của Sơn Tùng M-TP. Dù vậy, làn sóng bàn tán liên quan vụ việc nói trên không hề khiến sức hút của Come My Way giảm nhiệt. Trái lại, MV vẫn liên tục leo top trending, lượng tương tác tăng mạnh và phủ sóng khắp các nền tảng MXH chỉ sau thời gian ngắn phát hành. Không quá nếu nói, chỉ có thể là Sơn Tùng M-TP mới khiến cả Việt Nam chờ đợi và bán tán như vậy.

Một trong những chi tiết khiến fan Việt tự hào nhất chính là việc kênh MTV - biểu tượng gắn liền với thời hoàng kim của truyền hình âm nhạc thế giới cũng trực tiếp chia sẻ về Come My Way trên Threads. Tài khoản sở hữu hơn 2,5 triệu người theo dõi đã đăng tải loạt hình ảnh từ MV cùng dòng trạng thái gây chú ý: “(Dịch) Tin tôi đi, toàn bộ thế giới cần phải thưởng thức màn bắt tay này giữa @sontungmtp & @tyga trong ca khúc Come My Way và họ đã gửi cho tôi một số hình ảnh mang tính độc quyền để lan tỏa tin tức này”.

Việc một thương hiệu âm nhạc toàn cầu như MTV chủ động nhắc đến sản phẩm của nghệ sĩ Việt nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Nhiều fan cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Come My Way không đơn thuần là một MV comeback thông thường mà còn là bước đi tham vọng trong hành trình quốc tế hoá của Sơn Tùng M-TP.

Sau nhiều năm hoạt động, Sơn Tùng M-TP vẫn là cái tên hiếm hoi của Vpop có thể tạo nên những “cơn địa chấn” ngay khoảnh khắc comeback. Và với Come My Way , nam ca sĩ tiếp tục cho thấy tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam tiến gần hơn với sân chơi toàn cầu bằng cách kể câu chuyện văn hoá Việt theo một ngôn ngữ hiện đại khiến cả thế giới cũng phải chú ý.

Nhiều khán giả dự đoán hình tượng cuối MV của Sơn Tùng M-TP sẽ là “hint” cho sản phẩm âm nhạc kế tiếp

