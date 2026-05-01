Ngoài giờ làm, nhiều phụ nữ 40+ kiếm thêm 5-10 triệu/tháng nhờ 3 việc này

"Tôi không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào lương"

Chị Thu Hằng (43 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ tuổi ngoài 40 là giai đoạn nên "an phận". Công việc văn phòng ổn định, con đã lớn hơn, cuộc sống không quá thiếu thốn. Nhưng sau vài lần công ty cắt thưởng, chị bắt đầu cảm thấy bất an.

"Điều khiến tôi lo nhất không phải hiện tại thiếu tiền, mà là cảm giác mình chỉ có đúng một nguồn thu nhập", chị nói.

Khác với người trẻ có thể lao vào bán hàng online, livestream hay làm nội dung liên tục, nhiều phụ nữ trung niên lại muốn những công việc:

- Ít áp lực

- Không cần quá giỏi công nghệ

- Có thể làm ngoài giờ

- Quan trọng nhất là bền và phù hợp sức khỏe

Và thực tế, khá nhiều công việc kiểu này đang mang lại thu nhập đáng kể.

1. Nhận làm "trợ lý đặt hàng" cho người lớn tuổi\

Nghe có vẻ lạ nhưng đây là một nhu cầu đang tăng rất nhanh ở các thành phố lớn.

Nhiều người lớn tuổi hiện nay biết dùng điện thoại nhưng vẫn ngại:

- săn sale

- đặt vé máy bay

- mua đồ online

- đặt khám bệnh

- dùng ví điện tử đổi trả hàng

Chị Minh Ngọc (45 tuổi, TP.HCM) bắt đầu bằng việc giúp hàng xóm đặt hàng trên sàn thương mại điện tử. Sau đó, người quen giới thiệu thêm.

Hiện mỗi tối chị dành khoảng 2–3 tiếng:

- đặt hàng

- giúp theo dõi đơn

- hỗ trợ đổi trả

- săn mã giảm giá

- đặt lịch khám và vé xe

Mức phí dao động:

20.000–50.000 đồng/lần hỗ trợ hoặc thu theo tháng với khách quen

"Có tháng tôi kiếm gần 7 triệu đồng chỉ nhờ việc tưởng rất nhỏ này", chị kể.

Điều đặc biệt là công việc này không cần vốn lớn, cũng không cần xuất hiện trước camera như livestream bán hàng.

2. Viết thực đơn - chuẩn bị khẩu phần ăn theo tuần cho gia đình bận rộn

Sau dịch, rất nhiều gia đình muốn ăn uống lành mạnh nhưng không có thời gian lên kế hoạch.

Đây là lúc nhiều phụ nữ có kinh nghiệm bếp núc bắt đầu kiếm tiền từ chính việc mình từng làm mỗi ngày.

Không phải mở quán ăn, cũng không cần nấu chuyên nghiệp. Công việc chủ yếu là:

- lên thực đơn tuần

- tính chi phí đi chợ

- cân đối dinh dưỡng

- gợi ý cách sơ chế và bảo quản

Một số người còn nhận:

- chuẩn bị sẵn combo nguyên liệu

- chia khẩu phần

- viết file hướng dẫn nấu nhanh

Khách hàng chủ yếu là:

- mẹ bỉm

- nhân viên văn phòng

- người muốn giảm cân

- gia đình có người lớn tuổi

Thu nhập thường đến từ:

bán gói thực đơn tư vấn theo tuần/tháng hợp tác với cửa hàng thực phẩm sạch

Có người chỉ làm cuối tuần nhưng vẫn có thêm 5–8 triệu đồng/tháng.

3. Nhận "set up" nhà cửa theo kiểu tối giản

Nhiều phụ nữ ngoài 40 có thế mạnh rất đặc biệt: kinh nghiệm sống.

Họ không phải kiến trúc sư nhưng lại:

- biết bố trí nhà gọn hơn

- tối ưu tủ đồ

- sắp xếp bếp tiện hơn

- xử lý nhà nhỏ cho gia đình nhiều người

Đây đang trở thành dịch vụ thật sự.

Một số người nhận:

- dọn và phân loại đồ

- tối ưu không gian

- lên danh sách đồ cần bỏ/mua

- set up bếp hoặc ban công

Khách hàng đa phần là:

- gia đình trẻ người ở chung cư nhỏ

- phụ nữ mới sinh con

- người muốn sống tối giản

Có người còn kết hợp:

- affiliate đồ gia dụng

- tư vấn online

- quay video before–after

Nguồn thu vì thế không chỉ đến từ công dọn dẹp mà còn từ các hợp tác thương hiệu nhỏ.

Tuổi 40+ không còn phù hợp với kiểu "kiếm tiền bằng mọi giá"

Điểm chung của nhiều phụ nữ có thêm thu nhập sau tuổi 40 là họ không chọn công việc hào nhoáng nhất.

Họ ưu tiên:

- ổn định hơn là bùng nổ

- ít áp lực hơn là chạy trend

- phù hợp sức khỏe hơn là cố kiếm thật nhanh

Và điều quan trọng nhất: nguồn thu nhập phụ không chỉ giúp tăng tiền.

Nó còn giúp nhiều phụ nữ cảm thấy:

- tự tin hơn

- bớt phụ thuộc hơn

- chủ động hơn trước những biến động của cuộc sống

Với không ít người, khoản 5-10 triệu đồng mỗi tháng không đơn thuần là tiền làm thêm. Đó là cảm giác "mình vẫn có thể bắt đầu một điều mới", ngay cả khi đã bước qua tuổi 40.