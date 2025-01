Sơn Tùng cùng công ty thăm làng Nủ, Hải Tú bật khóc tưởng nhớ đồng bào ra đi sau cơn bão số 3

Sáng 7/1, Sơn Tùng cùng các thành viên công ty M-TP Entertainment đã có mặt tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai, một trong những địa điểm từng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3. Nam ca sĩ cùng các thành viên trong công ty đến thắp hương, tưởng nhớ đồng bào tử nạn trong cơn bão số 3.

Tại Nhà trưng bày cạnh bia tưởng niệm, khi nghe người dân làng Nủ chia sẻ về những ngày tang thương mà nơi đây đã trải qua, Sơn Tùng lặng người xúc động. Nhiều thành viên của M-TP Entertainment bật khóc. Sơn Tùng chia sẻ: "Tùng thương những người dân ở đây rất nhiều vì những gì mọi người đã trải qua! Em và tất cả những người đang có mặt ở đây khâm phục nghị lực, tinh thần của người dân làng Nủ".

Sơn Tùng cùng công ty đã có chuyến thăm đến Nhà trưng bày tại làng Nủ.

Nam ca sĩ đến thắp hương tưởng nhớ đồng bào tử nạn trong cơn bão số 3.

Sơn Tùng và nhiều thành viên trong công ty không giấu được sự xúc động khi nghe người dân làng Nủ chia sẻ về những ngày tang thương mà nơi đây đã trải qua.

Sau đó, Sơn Tùng cùng các thành viên trong công ty đến điểm trường liên cấp làng Nủ và trực tiếp gặp gỡ người dân, các thầy cô giáo tại đây. Không chỉ thăm hỏi động viên, Sơn Tùng còn "hóa thân" thành thầy giáo và có tiết học thú vị, dễ thương cùng các em học sinh. Hình ảnh Sơn Tùng đứng trên bục giảng và tương tác với các em nhỏ khiến nhiều người thích thú vì quá dễ thương.

Được biết, điểm trường liên cấp làng Nủ là một công trình thuộc dự án cộng đồng "Dreams In The Sky" của M-TP Entertainment, do công ty tài trợ chi phí xây dựng là 1,5 tỷ đồng để đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam trong việc tái thiết làng Nủ.

Sự xuất hiện của Sơn Tùng và các thành viên trong công ty không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia mà còn mang đến nguồn động lực lớn cho bà con tại đây. Với phong thái điềm tĩnh và ánh mắt chứa đầy sự đồng cảm, giọng ca quê Thái Bình nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Clip: Sơn Tùng và công ty đến thăm các em nhỏ tại điểm trường ở làng Nủ (Nguồn: Sky Union).

Sơn Tùng "hóa thân" thành thầy giáo tại điểm trường ở làng Nủ.

Hình ảnh thân thiện, dễ thương của "thầy giáo" Sơn Tùng bên cạnh các em học sinh.

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994, là một trong những ngôi sao hàng đầu của Vbiz. Sau hơn chục năm debut, giọng ca quê Thái Bình hiện vẫn đang là cái tên thu hút được sự quan tâm của công chúng. Sở hữu phong cách và gu âm nhạc độc đáo, những bài hát của Sơn Tùng luôn "gây bão" làng nhạc.

Với hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng đã có cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhạc Việt cũng như trong lòng công chúng. Dù với nhiều biến động của thị trường làng nhạc nhưng không thể phủ nhận Sơn Tùng M-TP vẫn duy trì được phong độ và sức ảnh hưởng của bản thân đối với khán giả.

Ngoài nghệ thuật, Sơn Tùng cũng thể hiện trách nhiệm đối với xã hội của một ngôi sao hàng đầu. Trong dịp kỷ niệm 10 năm ca hát, thay vì thực hiện một tour diễn hay sản phẩm đình đám nào đó, Sơn Tùng lại chọn công bố loạt sự kiện từ thiện, cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc. Anh đến với các trường mầm non, tiểu học, thăm lại trường cấp 3 của mình, thăm Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật. Nam ca sĩ trao học bổng, tặng quà, vẽ trang trí trường, giao lưu, ký tặng.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng cũng tích cực trong các hoạt động thiện nguyện.

Ảnh: Việc tử tế