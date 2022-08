Sonadezi Long Thành chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%, mức cao kỷ lục

Sonadezi Long Thành ( HoSE: SZL ) vừa thông qua việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/9, thời gian thanh toán từ ngày 30/9. Với 20 triệu cổ phiếu đang niêm yết, Sonadezi Long Thành sẽ chi khoảng 80 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.



Đây là mức chia cổ tức cao nhất của SZL kể từ khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE (năm 2008). Trong 2 năm gần đây (2019 – 2020), công ty đều chia cổ tức 30% bằng tiền mặt, còn những năm trước đó hầu hết ở mức thấp hơn.

Kết thúc giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu SZL có giá 58.000 đồng/cp, giảm 11% so với số đầu năm và giảm 22,1% so với đỉnh lịch sử 74.500 hồi đầu tháng 7.

Thị giá cổ phiếu SNZ.

Sonadezi Long Thành được thành lập năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, có địa chỉ tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đơn vị này là công ty con của tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ ) để thực hiện và quản lý dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Long Thành. Hiện Sonadezi đang sở hữu 10,2 triệu cổ phiếu SZL, tương ứng với 56,3% vốn điều lệ. Như vậy, Sonadezi có thể nhận về 40,8 tỷ đồng cổ tức từ Sonadezi Long Thành.



Về kết quả kinh doanh quý II, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt 104 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Xét đến cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Long Thành là 34,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ; doanh thu kinh doanh nhà, đất bằng 14% cùng kỳ đạt 1,4 tỷ đồng. Kết quả, đơn vị này ghi nhận 20 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm hơn 26% so với quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của công ty đi ngang với 203,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái còn 39,4 tỷ đồng. Như vậy sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 47,6% kế hoạch doanh thu và 42,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.