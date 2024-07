Sống, nghỉ dưỡng, giải trí đa nhiệm tại Vega Alaric The Maris Vũng Tàu

Xu hướng nghỉ dưỡng xanh

Gần đây, cụm từ du lịch "nghỉ dưỡng, chữa lành" được đề cập thường xuyên và thu hút sự quan tâm nhiều du khách. Bởi lẽ, cuộc sống hiện đại ngày càng có nhiều áp lực, du lịch nghỉ dưỡng, chữa lành sẽ giúp mỗi người có thêm năng lượng, lấy lại cân bằng về thể chất lẫn tinh thần sau mỗi chuyến đi.

Du lịch nghỉ dưỡng, chữa lành hiểu một cách đơn giản là chuyến đi khám phá, trải nghiệm ở một điểm đến nhằm nâng cao sức khỏe, giúp thư giãn tâm trí, tinh thần. Hình thức này thường được tích hợp trong các mô hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái kết hợp với các hoạt động chăm sóc sức khỏe như đi bộ khám phá, thiền, yoga... Qua đó, những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, chữa lành không chỉ nhằm thụ hưởng, nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội khám phá thiên nhiên như một cách để tăng cường cảm nhận về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống.

Du lịch xanh, nghỉ dưỡng và chữa lành đang là xu hướng lựa chọn của mùa hè này.

Theo dữ liệu khảo sát của Agoda thực hiện từ tháng 4, Vũng Tàu đứng đầu trong các điểm du lịch. Xếp thứ hai là Phan Thiết, lần lượt theo sau là Đà Lạt, Nha Trang và Đà Nẵng. Tháng 10/2023, công ty nghiên cứu thị trường Outbox Company có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố bảng xếp hạng điểm đến trong nước khách Việt yêu thích nhất quý III, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đứng đầu bảng.

Trên hành trình du lịch của du khách đến Vũng Tàu, một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn là The Maris Vũng Tàu của chủ đầu tư TDG Group. Đây là địa điểm được định hướng trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao cho Vũng Tàu trong tương lai.

Điểm đến hấp dẫn du khách

Đưa vào vận hành bước đầu, The Maris Vũng Tàu đã tổ chức nhiều chương trình lớn như "Ngày hội phố biển The Maris", Lễ hội té nước, Thay lời biển hát…

Trong tương lai trở thành một dự án trọng điểm du lịch của tỉnh, The Maris Vũng Tàu có nhiều hạng mục được phê duyệt xây dựng. The Maris Vũng Tàu có hệ thống cảnh quan phong phú: suối nguồn hạnh phúc, quảng trường cối xay gió, đại lộ đa sắc, cầu tàu dài nhất phía Nam… với thiết kế mang tính biểu tượng bổ sung cho Vũng Tàu những check-in hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Ngoài ra du khách có thể tận hưởng những trò chơi cảm giác mạnh, thể thao biển lớn nhất khu vực với bộ môn thú vị như: dù lượn, mô tô biển, chèo thuyền kayak… Thanh dưỡng trọn vẹn thân – tâm – trí với hệ tiện ích chuyên biệt như chuỗi hồ bơi vô cực lớn bậc nhất khu vực lên tới 2.225 m2 đã hoàn thiện, massage, spa, sauna… Bến du thuyền 5 sao, nhà hàng trên biển, hầm rượu vang dưới đáy biển, rạn san hô tự nhiên là những tiện ích chỉ có tại The Maris Vũng Tàu trong tương lai.

"Xây dựng The Maris Vũng Tàu trở thành nơi nghỉ dưỡng 5 sao, chúng tôi có một hành trình đa trải nghiệm cho khách hàng. Về cư trú khách hàng có nhiều lựa chọn tại biệt thự Serenity, căn hộ "du thuyền" Vega Alaric dự kiến bàn giao cuối năm 2025, hay khu Glamping của dự án đã đi vào vận hành. Du khách sẽ có một một chuỗi hoạt động nghỉ dưỡng all-in-one tại đây khi thức giấc cùng bình minh buổi sáng, vui chơi thể thao tại bãi biển riêng, thưởng thức ẩm thực và BBQ bên bờ biển, dạo bộ trên các cung đường xanh mát. Bên cạnh đó, các du khách nhí sẽ có cho mình không gian vui chơi riêng nâng cao thể chất và tinh thần dưới hàng dừa xanh mát ngay bên bãi biển", đại diện chủ đầu tư TDG Group chia sẻ.

The Maris Vũng Tàu trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí 5 sao trọng điểm của tỉnh, căn hộ Vega Alaric thuộc dự án được nhà đầu tư đánh giá cao.

Thuộc dòng sản phẩm tiên phong trên thị trường hướng đến xu hướng nghỉ dưỡng hài hòa cùng thiên nhiên nhưng cũng không kém phần tiện nghi, Vega Alaric mang nhiều nét đột phá khi lấy cảm hứng từ chất nghỉ dưỡng thượng lưu làm nên phiên bản căn hộ "du thuyền" độc đáo trên thị trường hiện nay.

Mang đến giải pháp căn hộ Duo Smart Vega Alaric, chủ nhân nhận gói tặng nội thất tiêu chuẩn Châu Âu lên đến 900 triệu đồng.

Vega Alaric ngoài căn hộ du lịch một phòng ngủ, hai phòng ngủ còn có thêm dòng sản phẩm đặc biệt là Garden Home và giải pháp căn hộ Duo Smart. Trong đó, Garden Home sở hữu ban công lớn với tiểu cảnh vườn đồi xanh mát, tạo cảm giác thư thái hòa mình vào thiên nhiên đa sắc xanh của "biển - trời - cây cối".

Riêng với giải pháp căn hộ Duo Smart của TDG Group tiên phong ra mắt tại Vũng Tàu, mang đến không gian tiện nghi, riêng tư, thích hợp cho những gia đình đa thế hệ hay những nhóm bạn trẻ đang tìm kiếm không gian thoải mái như ở nhà. Đặc biệt, 100% các căn đều sở hữu tầm view trực diện biển Chí Linh và được bàn giao nội thất chuẩn châu Âu với loạt thương hiệu đẳng cấp như Dudoff, Zucchetti, Hafele.

Sở hữu Vega Alaric, chủ nhân sẽ được bàn giao nội thất hoàn thiện chuẩn 5 sao, chỉ thanh toán 580 triệu đến khi nhận nhà, ngân hàng Agribank sẽ hỗ trợ đến 60%, thời hạn vay tới 15 năm và lãi suất 0% trong 18%, ân hạn nợ gốc đến 2 năm. Với Vega Alaric, chủ nhân của mỗi căn hộ sẽ được tận hưởng cuộc sống mỗi ngày như nghỉ dưỡng.

Kỷ niệm 21 năm thành lập TDG Group tri ân khách hàng với nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt cho các dịch vụ trải nghiệm tại The Maris Vũng Tàu đến 30%: The Maris Glamping, F&B, hồ bơi vô cực, đua xe Kart, phao chuối, thuyền Kayak…

https://themaris.vn/