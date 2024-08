Sống sót khi máy bay gặp sự cố: Làm điều này có thể giúp ích gấp nhiều lần việc bỏ giấy tờ vào túi

Dù việc đi máy bay gặp sự cố là điều chẳng ai mong muốn và tỷ lệ xảy ra rất thấp, tuy nhiên việc trang bị các kiến thức về cách xử lý khi không may rơi vào tình huống này là điều cần thiết với bất kì ai khi di chuyển bằng phương tiện trên.



Trong một sự cố xảy ra với một chuyến bay ở Việt Nam gần đây, một hành khách đã chia sẻ rằng bản thân bị hoảng loạn và lo lắng tìm kiếm giấy tờ tuỳ thân cùng tài sản quý giá để mang theo khi thoát hiểm. Tuy nhiên, đây không phải là việc cần thiết trong những trường hợp như vậy. Hãy ghi nhớ các lời khuyên dưới đây, nó sẽ giúp ích hơn nhiều cho hành khách trong trường hợp máy bay gặp sự cố.

1. Theo dõi kỹ và làm theo hướng dẫn an toàn bay của phi hành đoàn

Trước mỗi chuyến bay, tiếp viên hàng không trên máy bay đều sẽ hướng dẫn chi tiết những việc cần làm liên quan đến dây an toàn, ghế ngồi, cửa sổ... và các lưu ý quan trọng khi xảy ra sự cố. Dù đã đi máy bay nhiều lần đi chăng nữa, hành khách cũng không nên chủ quan mà hãy lắng nghe, ghi nhớ và làm theo.

Theo thông tin từ trang web của Vietnam Airlines, các yêu cầu của tiếp viên như tắt thiết bị điện tử, cài dây an toàn, dựng lưng ghế, cài bàn ăn, kéo tấm che cửa sổ... đều hướng đến việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Thế nên việc hợp tác, tuân thủ của hành khách là yếu tố rất quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: FB)

2. Ghi nhớ vị trí cửa thoát hiểm là điều cần thiết

Việc ghi nhớ các vị trí cửa thoát hiểm sẽ giúp hành khách thoát hiểm an toàn và nhanh nhất có thể trong trường hợp máy bay gặp sự cố và cần thoát hiểm khẩn cấp.

3. Khi xảy ra sự cố, cần cố gắng giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn

Khi xảy ra sự cố trên máy bay, đa số các hành khách đều dễ rơi vào hoảng loạn, mất bình tĩnh. Điều này càng khiến cho việc xử lý trở nên khó khăn. Thế nên, ngay từ trước mỗi chuyến bay, hãy chuẩn bị một tinh thần thật vững vàng. Trong tình huống nguy cấp, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn để việc thoát hiểm diễn ra suôn sẻ.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: FB)

4. Khi thoát hiểm, tuyệt đối không mang theo hành lý xách tay và nếu thời gian quá gấp, đừng cố tìm kiếm tài sản hay bất kì thứ gì

Theo lời khuyên của các chuyên gia, khi xả ra tình huống khẩn cấp cần thoát hiểm gấp, hành khách tuyệt đối không mang theo hành lý xách tay bởi điều này có thể cản trở bản thân và những người khác thoát hiểm, dẫn đến chậm trễ khiến cơ hội sống sót giảm đi.

Đặc biệt, trong trường hợp nguy cấp, thay vì cố gắng tìm kiếm giấy tờ hay tài sản giá trị để mang theo, hãy chú tâm vào hướng dẫn của phi hành đoàn để thực hiện thoát hiểm nhanh chóng.

5. Tuyệt đối không dừng lại chụp ảnh, quay phim, livestream khi đang trong quá trình thoát hiểm khẩn cấp

Những việc làm trên có thể khiến cho việc thoát hiểm bị chậm trễ, không chỉ với chính bản thân người cố tình đứng lại quay phim, chụp ảnh mà còn cản trở việc thoát hiểm của những người khác dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Independent)

Chuyện xảy ra các sự cố khi đi máy bay thường có xác suất rất thấp, thế nhưng đó là điều có thể bất ngờ xảy ra vào bất kìa lúc nào. Thế nên hãy luôn trang bị những kiến thức quan trọng này khi đi máy bay nhé.

(Tổng hợp)