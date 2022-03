Sống xa hoa 23 năm trên du thuyền

Mario Salcedo (72 tuổi) đã đi hàng trăm chuyến du lịch trong 23 năm qua và chỉ nghỉ 18 tháng do đại dịch Covid-19. Sinh ra tại Miami, Florida, Mỹ, Salcedo đã dành phần lớn cuộc đời để làm việc cho một số công ty tài chính lớn, bao gồm cả Federal Express, đi du lịch khắp thế giới và xem những người khác vui vẻ. Sau đó, vào một ngày năm 1997, ông quyết định nghỉ việc, bỏ lại rất nhiều lợi ích và tiền bạc, ở độ tuổi 47.



Trước khi nghỉ việc, Salcedo chưa bao giờ đi du ngoạn trên du thuyền, vì vậy, ông đã đặt 6 chuyến với 6 nhà điều hành du lịch khác nhau để thực sự cảm nhận được những gì đang diễn ra. Vào cuối cuộc thử nghiệm này, ông tin rằng đây chính là cuộc sống mà ông mong muốn trong tương lai.

Mario Salcedo, người đàn ông dành 23 năm cuộc đời để đi du ngoạn trên du thuyền. Ảnh: Royal Caribbean

Trong suốt 2 thập kỷ, Mario Salcedo gần như liên tục có mặt trên các con tàu khác nhau, bao gồm cả tàu du hành huyền thoại của Royal Caribbean, Liberty of the Seas hay Oasis of the Seas. Vào tháng 5/2019, Salcedo tích tròn 8.000 điểm hội viên ở Royal Caribbean và hãng gọi ông là “super Mario”, khách hàng siêu VIP của tập đoàn du thuyền này.



Trong suốt quá trình du ngoạn, Mario Salcedo đã học được cách loại bỏ những hoạt động “không đem lại giá trị” như dọn rác, giặt giũ ra khỏi cuộc sống để tận hưởng những điều thực sự quan trọng, và khiến ông trở thành “người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới”.

Đối với hầu hết mọi người, du ngoạn đôi khi chỉ xảy ra một lần trong đời, nhưng với Salcedo, đó lại là cuộc sống hàng ngày. Việc di chuyển đối với ông không bao giờ cũ và ông cũng không có ý định quay trở lại sống trên mặt đất. Trên thực tế, ông Salcedo đã có sẵn lịch trình du lịch cho đến tháng 4/2023. Có những tuần ông đặt hai du thuyền cùng lúc và phải quyết định nên hủy bên nào.

Việc sống trên du thuyền đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của ông Mario Salcedo. Ảnh: Royal Caribbean



Việc sống trên những con tàu du lịch thực ra rất tốn kém, đặc biệt là khi nó đã kéo dài đến tận 23 năm. Trong khi Salcedo đã tiết kiệm được một khoản tiền khi còn đi làm thì đến nay, ông vẫn phải tiếp tục làm việc để duy trì lối sống xa hoa của mình. Ông quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng cá nhân, nhưng việc đó diễn ra ở một nơi thoải mái là boong tàu du lịch và ông không bao giờ phàn nàn về điều đó.



Khi ở trên những con tàu quá lâu, Mario hiếm có dịp nào quay trở lại mặt đất. Điều đó khiến ông nhận ra mình không còn thuộc về nơi đó nữa. “Tôi đã quá quen với việc ở trên tàu nên tôi cảm thấy thoải mái hơn so với ở trên đất liền”, Salcedo chia sẻ với All Things Cruise.