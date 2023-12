SonKim Group đồng hành cùng tuần lễ "Hội tụ" tại thành phố Thủ Đức

Từ ngày 23/12/2023 đến 01/01/2024, người dân TP.HCM và du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm hàng loạt những hoạt động đặc sắc, sống động tại Tuần lễ Văn hóa Nghệ thuật Trải nghiệm mang tên "Hội tụ" của TP. Thủ Đức. Diễn ra tại khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn tại bán đảo Thủ Thiêm, chuỗi sự kiện chào đón năm mới này hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và thú vị nhất trong dịp cuối năm này.

Dưới sự phát động của UBND TP. Thủ Đức, cùng nhà tài trợ chiến lược Tập đoàn Sơn Kim (SonKim Group), Tuần lễ "Hội tụ Thủ Đức" sẽ mang đến một bữa tiệc văn hóa, giải trí và kết nối cộng đồng rộn ràng, sôi động cho người dân và du khách. Với tên gọi "Hội tụ", sự kiện như một lời mời gọi mọi người hãy cùng nhau hội tụ về Thủ Đức, nơi tập hợp của những tinh hoa, sắc màu, thanh âm đẹp đẽ. Bên cạnh đó, tên gọi còn thể hiện bản sắc và sức hút của thành phố khu Đông này, một nơi đậm sức sống hiện đại và giao thoa với những giá trị di sản văn hóa.

Bà Bùi Thị Phương Hiền, CEO SonKim Land, Đại diện SonKim Group chia sẻ: "Tuần lễ Văn hóa Nghệ thuật Trải nghiệm TP. Thủ Đức không chỉ lan tỏa những giá trị hiện đại, văn minh và sáng tạo mà còn tôn vinh tính di sản và những giá trị truyền thống của TP. Thủ Đức. Yếu tố Di sản cũng luôn là một trong những giá trị mà SonKim Group trân quý và duy trì trong suốt 3 thập kỷ hoạt động. Đó là điểm chung và cũng là nguồn động lực quan trọng để SonKim Group đồng hành cùng chính quyền TP. Thủ Đức tạo nên một sự kiện đặc sắc và ý nghĩa, mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho người dân và du khách nhân dịp Tết đến xuân về".

Chuỗi trải nghiệm sôi động và rực rỡ như biểu tượng hoa hướng dương của TP. Thủ Đức

Mở màn cho Tuần lễ Văn hóa Nghệ thuật Trải nghiệm TP. Thủ Đức sẽ là sự kiện khánh thành Công viên hoa hướng dương với màn đồng diễn chào mừng của hơn 3.000 em học sinh trên địa bàn TP. Thủ Đức. Hoa hướng dương được chọn làm biểu tượng cho TP. Thủ Đức với ý nghĩa tượng trưng cho sự phát triển không ngừng, luôn hướng về phía trước của một thành phố trẻ. Hình ảnh đó cũng mang thông điệp gửi đến cho cộng đồng về tinh thần lạc quan, và kêu gọi mọi người xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đến với Tuần lễ Văn hóa Nghệ thuật Trải nghiệm TP. Thủ Đức, người dân và du khách sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm khinh khí cầu, dù lượn, thả diều, hòa nhịp cùng tuần lễ âm nhạc, khám phá nét đẹp ẩm thực đặc sắc và gắn kết thông qua các hoạt động thể thao sôi động. Các khu vực check in tuyệt đẹp thu trọn khung cảnh đô thị Thủ Thiêm và dòng sông Sài Gòn cũng là những mảnh ghép không thể thiếu giúp bức tranh trải nghiệm tại tuần lễ kiện "Hội tụ Thủ Đức" thêm sức hút đối với đông đảo người dân.

Thành phố trẻ sẵn sàng cháy hết mình cùng màn Countdown Fest và pháo hoa tại The Metropole Thủ Thiêm

Là điểm nhấn kết màn "Hội tụ", sự kiện chào đón năm mới Countdown Fest diễn ra tại quảng trường phía trước khu vực dự án The Metropole Thủ Thiêm tối ngày 31/12/2023 hứa hẹn sẽ khiến cả thành phố bùng nổ trong âm nhạc, pháo hoa cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc từ dàn ca sĩ, nghệ sỹ khách mời nổi tiếng. Trong bầu không khí chào đón năm mới, khu vực The Metropole Thủ Thiêm sẽ mang đến cho gần 40,000 người tham dự một điểm nhìn hoàn hảo để chứng kiến màn bắn pháo hoa lung linh với phông nền là cầu Ba Son và dòng sông Sài Gòn, tạo nên khoảnh khắc không thể nào quên để chào đón một năm mới đầy hứng khởi thật nhiều niềm vui, sức khỏe và may mắn.

Một địa chỉ mới cho các sự kiện văn hóa, cộng đồng hoành tráng của TP. HCM

Tuần lễ "Hội tụ" được tạo nên với tầm nhìn đưa TP. Thủ Đức trở thành một trung tâm, điểm đến văn hóa thú vị, thu hút mọi đối tượng trong cộng đồng đến và hòa mình vào diện mạo năng động của thành phố trẻ và sáng tạo. Cũng trong năm nay, TP. Thủ Đức với sự đồng hành của Sơn Kim Group đã mang đến cho cộng đồng giải chạy thường niên đầu tiên với tên gọi Sơn Kim thành phố Thủ Đức 2023. Với sự tham gia của hơn 4,000 VĐV mọi lứa tuổi, quốc gia, giải chạy mang đến một không gian luyện tập thể thao, gắn kết cộng đồng đặc sắc, một lần nữa khẳng định sức hút vượt trội và tiềm năng to lớn của TP. Thủ Đức.

Chia sẻ tầm nhìn chung của TP. Thủ Đức, SonKim Land (nhà phát triển BDS cao cấp thuộc SonKim Group) đã và đang góp phần xây dựng diện mạo hiện đại và năng động của TP. Thủ Đức thông qua những dự án bất động sản tiêu biểu như The Metropole Thủ Thiêm, The Gateway Thao Dien, The Berkley và The 9 Stellars.

Đặc biệt, dự án The Metropole Thủ Thiêm, điểm nhìn hoàn hảo để chứng kiến màn countdown ngoạn mục của "Hội tụ", là dự án biểu tượng, thể hiện tâm huyết của SonKim Land trong việc góp phần xây dựng Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính quốc tế năng động cũng như khởi tạo một điểm đến dành cho các sự kiện cộng đồng tầm cỡ của thành phố Thủ Đức và TP.HCM.