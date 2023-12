Sốt đất khó quay trở lại trong 3 năm tới

Cơn sốt đất trong ngắn hạn khó xảy ra nhưng về dài hạn sẽ xuất hiện. (Ảnh minh hoạ).

Việc sửa đổi 3 luật bao gồm: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Đất đai được đánh giá là yếu tố đầu tiên và quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường địa ốc. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, chỉ Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản mới được sửa đổi và thông qua. Trong khi đó, Luật Đất đai tạm dừng thông qua.

Trong Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi, một số quy định đáng chú ý được nhà đầu tư quan tâm như siết phân lô ở đô thị II, III, gia tăng trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, quy định về hợp đồng mẫu giao dịch,… Theo luật sư Lê Văn Hồi, Giám đốc Công ty Luật May Way, những quy định pháp lý này đã trở nên chặt chẽ hơn, giúp thị trường địa ốc minh bạch.

Liên quan đến câu chuyện, tác động sửa đổi của quy định trong Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi đến tới thị trường địa ốc, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn thừa nhận, những cái sai trên trên thị trường sẽ được khắc phục. Sự chặt chẽ của quy định pháp luật góp phần khiến thị trường vận hành minh bạch. Khi thị trường càng minh bạch, càng thu hút nhà đầu tư.

Theo ông Tuấn, thị trường về ngắn hạn khó xảy ra cơn sốt đất. Tuy nhiên, trong dài hạn, cơn sốt đất vẫn xảy ra. Lý giải điều này, ông Tuấn phân tích, ví dụ như, với quy định siết phân lô, nhà đầu tư có thể rút khỏi thị trường. Sau khi thị trường ổn định và tăng trưởng, nhà đầu tư sẽ quay trở lại. Tiếp đến, giá đất nền sẽ tiếp tục gia tăng. Với nguồn cung khan hiếm, giá đất tăng, cơn sốt đất nền sẽ quay trở lại.

Ngoài cơn sốt đất nền, một số chuyên gia còn dự báo, loại hình chung cư có thể sớm rơi vào một cơn sốt khi Luật Nhà ở không đề cập tới thời hạn sở hữu chung cư. Như vậy, quy định thời hạn sở hữu chung cư sẽ không tác động mạnh đến tâm lý của người dân. Giá chung cư có thể tiếp tục tăng nóng. Một dữ liệu khảo sát của đơn vị thị trường mới đây ghi nhận, trong vòng 4 năm, giá căn hộ chung cư liên tục tăng 19 quý liên tiếp với mức tăng lên tới 77% so với quý I/2019.

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho rằng, chung cư sở hữu lâu dài thì sẽ được ưa chuộng hơn. Vì vậy, việc bỏ quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ tác động tích cực đến tâm lý người mua nhà, giúp thị trường này sôi động hơn.

Nhìn vào diễn biến của thị trường địa ốc đã qua, từ giai đoạn sốt nóng đến nguội lạnh, ông Trần Minh, CEO doanh nghiệp địa ốc đến từ Hà Nội nhận định: Có thể sớm nhất là 3 năm tới, xác suất xuất hiện cơn sốt sẽ xảy ra nhưng thấp.

Lý do mà ông Minh đưa ra: Một, tâm lý người mua đã thông thái hơn khi hiểu và nắm rõ bản chất cơn sốt đất do cá mập tạo ra. Hoặc chính họ trải qua giai đọan vừa qua càng thấm, việc bỏ tiền vào mua bất động sản tạo ra giá trị thực, mới thanh khoản tốt. Hai, thị trường nhìn chung còn “ốm” do doanh nghiệp bất động sản chưa có lực vực dậy.

“Thế nên, sốt đất quay trở lại khó xảy ra trong ngắn hạn. Thực tế, với việc kiểm soát của chính quyền các địa phương trong quản lý đất đai, sốt đất khó xảy ra”, ông Minh nói.