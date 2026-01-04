Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sốt đất sau thông tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An chỉ đạo ‘nóng’

04-01-2026 - 09:03 AM | Bất động sản

Tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hạn chế giao dịch trong thời gian điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Trung tâm hành chính.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản số: 14824/UBND-NN, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Vinh Lộc, xã Đông Lộc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hạn chế mua bán, chuyển nhượng đất đai trong thời gian Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường theo dõi, giám sát UBND phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc nhiệm vụ tỉnh này chỉ đạo.

Sốt đất sau thông tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An chỉ đạo ‘nóng’- Ảnh 1.

Giá đất ở Nghi Phong (phường Vinh Lộc) tăng chóng mặt những ngày qua.

Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh thị trường bất động sản tại khu vực trên có dấu hiệu “sốt đất”. Nhiều cá nhân thường xuyên đến ở khu vực này để trao đổi, tìm hiểu và chuyển nhượng các thửa đất.

Theo ghi nhận, giá đất ở khu vực phường Vinh Lộc (Nghi Phong cũ) và xã Đồng Lộc tăng từ 9 đến 10 triệu đồng/m2 lên 20 đến 25 triệu đồng/m2, thậm chí có những khu đất giá còn cao hơn nhiều lần sau công bố quy hoạch dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Nghệ An. Dự án có quy mô 30 – 45 ha, đặt tại xã Đông Lộc và phường Vinh Lộc, dự kiến khởi công trong quý I/2026.

Việc buôn bán, giao dịch môi giới bất động sản ở khu vực này diễn ra sôi động ở từng thửa đất và cả không gian mạng xã hội.

Sốt đất sau thông tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An chỉ đạo ‘nóng’- Ảnh 2.

Dòng xe nối dài xem đất ở Nghi Phong.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, văn bản nêu trên chỉ áp dụng trong phạm vi khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh, nhằm đôn đốc các ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đất đai trong thời gian lập và điều chỉnh quy hoạch.

Theo Thu Hiền

Tiền Phong

