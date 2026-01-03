Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp làm dự án 880 ha, 59.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất Việt Nam

CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (công ty con của Vinhomes) vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Vừa qua, UBND TPHCM đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị Đại học Quốc tế (nằm trong tổng thể Khu đô thị Tây Bắc) do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư. Khu đô thị Tây Bắc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008, có quy mô 6.089 ha, nằm ở hướng Tây Bắc của TPHCM, là một trong các hướng được ưu tiên phát triển cùng với các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, khu đô thị Nam thành phố, đô thị Cảng Hiệp Phước (Nhà Bè), đô thị khoa học công nghệ ở Thủ Đức.

Trong tổng thể phát triển khu đô thị Tây Bắc, Khu đô thị Đại học Quốc tế nằm ở phía Nam, thuộc địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (cũ).

Năm 2012, TPHCM đã phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Đại học Quốc tế. Đến đầu năm 2025, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 880 ha. Berjaya Việt Nam cho biết đến tháng 6/2026 sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý. Giai đoạn tháng 7/2026 - tháng 12/2034 thi công xây dựng các hạng mục. Từ tháng 1/2035 vận hành chính thức.

Khâu đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ được tiến hành trong giai đoạn tháng 1 - tháng 12/2026. Tổng mức đầu tư của Khu đô thị Đại học Quốc tế là 59.000 tỷ đồng.

Khu đô thị Đại học Quốc tế nay thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn, TPHCM. Dự án tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh ranh Tây Ninh và kênh 8. Hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp (690 ha) và đất ở chiếm 9,3 ha (800 người sinh sống).

Quy mô dân số toàn dự án khoảng 135.000 người. Tại đây sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng; 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng; 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng. Ngoài ra, sẽ có các công trình chung cư cao 12 - 22 tầng và nhà ở xã hội cao 3 - 10 tầng.

Về chủ đầu tư, Berjaya Việt Nam được thành lập vào năm 2008, hiện có trụ sở tại Vincom Center Đồng Khởi, TPHCM.

Tại thời điểm tháng 2/2019, Berjaya Việt Nam có vốn điều lệ 12.000 tỷ đồng, chủ sở hữu là Berjaya Leisure (Cayman) Ltd. Vào tháng 2/2018, Tập đoàn Berjaya đã chuyển nhượng 97,7% phần vốn góp tại Berjaya Việt Nam cho một doanh nghiệp Việt Nam với tổng giá trị gần 11.750 tỷ đồng. Thông qua đó, chuyển nhượng gần như toàn bộ dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Bên cạnh Khu đô thị Đại học Quốc tế, từ năm 2008 Berjaya Berhad còn đầu tư Trung tâm tài chính Berjaya Việt Nam (quận 10 cũ) thông qua Berjaya Việt Nam Financial Center Limited (BVFC). Dự án này rộng hơn 6,6 ha, gồm các tòa nhà văn phòng, khách sạn 5 sao, khu dịch vụ và trung tâm mua sắm.

Tháng 6/2018, Berjaya Leisure đã thoái toàn bộ 32,5% số vốn góp vào BVFC và chuyển nhượng cho hai doanh nghiệp Việt Nam với chi phí khoảng 885 tỷ đồng. Trước khi thoái vốn, phần vốn góp của Berjaya Leisure là 967,3 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của BVFC.

Tại thời điểm 30/9/2025, Berjaya Việt Nam là công ty con do Vinhomes nắm 97,4% tỷ lệ sở hữu. Đồng thời, Vinhomes cũng chi phối 67,5% tại Công ty TNHH Trung tâm Tài chính Việt Nam Berjaya.



