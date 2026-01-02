TP.HCM thông tin chính sách bồi thường, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đối với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành ủy, UBND TP.HCM đã xem xét, vận dụng tối đa các quy định để giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng có lợi nhất cho người dân bị giải tỏa.

Chính sách tái định cư có lợi nhất cho người dân

Cụ thể, trước Quyết định 70, UBND TP.HCM ban hành các chính sách về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho người dân Thủ Thiêm tại Quyết định 135 ngày 21/11/2002, Quyết định 123 ngày 16/8/2006 và Quyết định 06 ngày 21/1/2009. Các chính sách bổ sung theo đó cũng đã sát và phù hợp với thị trường bất động sản tại thời điểm ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung.

TP.HCM nỗ lực thực hiện các chính sách bồi thường, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hướng có lợi cho người dân.

Đặc biệt, công tác bố trí tái định cư được áp dụng theo nguyên tắc bố trí tương đương diện tích tiêu chuẩn tái định cư được hưởng; không hạn chế số lượng căn hộ chung cư hoặc nền đất ở tại khu tái định cư.

Với các trường hợp được bồi thường có diện tích tiêu chuẩn tái định cư nhỏ hơn 56m², hoặc đất nông nghiệp bị thu hồi từ 1.000m² trở lên, sau khi quy đổi 4,5% có diện tích nhỏ hơn 56m², người dân được mua căn hộ chung cư 56m² theo giá tái định cư.

Với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, theo quy định, người dân sẽ được bố trí nhà khác tương ứng để tiếp tục thuê sử dụng. Trường hợp có nhu cầu tự lo nơi ở mới sẽ được hỗ trợ 60% giá trị nhà và 60% giá trị đất.

Tuy nhiên, tại Thủ Thiêm, TP.HCM có chính sách đặc biệt hơn. Ngoài mức hỗ trợ 60% giá trị nhà và 60% giá trị đất, người dân còn được bố trí tái định cư với giá bán tính giảm 700.000 đồng/m² so với giá tái định cư của nhà ở thuộc sở hữu tư nhân. Đó là chưa kể họ được bố trí bằng nền đất (thay vì bằng căn hộ chung cư); các trường hợp chia cắt nhà đất cho con cũng được xem xét, bố trí tái định cư như trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Các trường hợp có diện tích sử dụng nhỏ (nhỏ hơn căn hộ có diện tích nhỏ nhất tại các khu tái định cư) được bố trí tái định cư với diện tích đến 56m²/hộ theo giá bán tái định cư.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích 930ha, là khu vực đang đầu tư nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm của TP.HCM, trong đó có Trung tâm tài chính quốc tế.

Các trường hợp chiếm dụng trên sông, kênh rạch trước ngày 15/10/1993 không đủ điều kiện bồi thường vẫn được xem xét bố trí tái định cư căn hộ theo giá tái định cư để ổn định cuộc sống; kể cả các trường hợp chiếm dụng sau ngày 15/10/1993 vẫn được xem xét bố trí chỗ ở nếu không còn nơi ở khác.

Sửa đổi, bổ sung chính sách áp dụng cho toàn bộ hộ dân bị ảnh hưởng

Cũng theo Sở NN&MT TP.HCM, nhiều phát sinh từ thực tiễn cũng được Thành phố chấp thuận giải quyết, như các trường hợp mua bán, chia tách, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở, và xây dựng nhà để ở trước và sau khi cấp Giấy chứng nhận nông nghiệp.

Thành phố cũng hỗ trợ đối với nhà xây dựng, sửa chữa không phép, bị xử phạt vi phạm hành chính buộc tháo dỡ nhưng vẫn còn tồn tại công trình đến ngày di dời; hỗ trợ và tái định cư đối với 143 trường hợp ký hợp đồng thuê đất công để kinh doanh dọc đường Lương Định Của; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 305 trường hợp không đủ điều kiện hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Cùng với đó, Thành phố chấp thuận việc xem xét, bán căn hộ chung cư loại một phòng ngủ tại khu tái định cư 17,3ha phường An Phú – Bình Khánh theo giá bảo tồn vốn, hoặc cho thuê giá bảo tồn vốn khấu hao 30 năm, cho các trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng thành đất ở sau ngày 20/12/2001 nhưng không còn nơi ở nào khác...

Đặc biệt, Thành phố đã chấp thuận cho UBND Quận 2 (cũ) xem xét giải quyết chính sách đặc thù đối với những gia đình chính sách có công cách mạng, từng nhóm hồ sơ cụ thể.

Một số trường hợp liên quan khiếu nại đông người về ranh quy hoạch, ranh thu hồi đất, Quận 2 (cũ) đã có văn bản kiến nghị xem xét giải quyết chính sách tái định cư đặc thù, xem lại tính chất pháp lý nguồn gốc, quá trình sử dụng nhà đất, và được chấp thuận.

Quy hoạch tổng thể Khu đô thị Thủ Thiêm.

Đặc biệt, Thành ủy đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu kiện đông người trên địa bàn TP.HCM (Ban Chỉ đạo 902). Ban đã chỉ đạo và xem xét, trình Thành ủy, UBND TP.HCM xem xét giải quyết chính sách linh hoạt đối với một số trường hợp thuộc diện khiếu nại đông người, chưa bàn giao mặt bằng, đang ở nhà tạm cư…

Trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, việc sửa đổi, bổ sung chính sách được áp dụng cho toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng (không thực hiện theo nguyên tắc luật bất hồi tố).

Sau một thời gian dài áp dụng, TP ban hành Quyết định số 70 (ngày 23/5/2025) để sửa đổi, bổ sung các chính sách nêu trên, góp phần tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

Quyết định 70 tiếp tục xem xét, tháo gỡ các bất cập, khó khăn còn chưa phù hợp trong chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giải quyết phần nào các bức xúc, thắc mắc, kiến nghị của người dân về giá bồi thường, hỗ trợ thấp, tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ trả tiền mua căn hộ chung cư, bị mất nhà đất mà còn phải nợ Nhà nước; sau khi bị giải tỏa đến nay vẫn chưa có chỗ ở ổn định, phải ở nhà thuê…

Khu đô thị mới Thủ Thiêm có quy mô 930ha, trong đó diện tích đã thu hồi đạt gần 714ha. Tổng số hồ sơ bồi thường, hỗ trợ là 14.357 trường hợp, đến nay đã hoàn tất 14.286 hồ sơ. Số còn lại là 68 trường hợp, diện tích hơn 2,58 ha.