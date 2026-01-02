Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh thi công xuyên Tết ở sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

02-01-2026 - 16:53 PM | Bất động sản

Trên công trường sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hàng chục ngàn công nhân thi công xuyên Tết, máy móc nối đuôi nhau hoạt động

Theo Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong dịp nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2026, các đơn vị vẫn duy trì thi công 3 ca, 4 kíp, tận dụng tối đa thời gian để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 1.

15.000 kỹ sư công nhân thi công 3 ca, 4 kíp xuyên lễ trên đại công trường sân bay Long Thành

Thời gian qua, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thúc tiến độ ở mức cao nhất. Trong đó, khó nhất là hạng mục nhà ga hành khách do quy mô rất lớn, phần xây dựng và công nghệ đan xen, yêu cầu kỹ thuật cao. Nhờ vậy, tiến độ hiện nay đang rất tốt nhờ tổ chức thi công xây dựng song song với lắp đặt thiết bị ngay từ đầu, tránh tình trạng lệch nhịp.

Từ nhà ga hành khách, khu giao thông nội cảng, các tuyến kết nối, đường cất hạ cánh đến sân đỗ máy bay tất cả đều thi công xuyên Tết Dương lịch với cường độ cao, tạo nên bức tranh công trường không ngủ trong những ngày đầu năm mới.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 2.

Công nhân, kỹ sư thi công "3 ca, 4 kíp" tại sân bay Long Thành

Tại khu vực nhà ga hành khách "trái tim" của dự án, nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng loạt. Trên cao, công nhân đang hoàn thiện mái, còn phía dưới, các tổ đội miệt mài thi công cơ điện, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị. Mỗi công đoạn đều được tính toán kỹ lưỡng, chính xác, bảo đảm sự ăn khớp giữa xây dựng và công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai, lực lượng thi công tập trung hoàn thiện nền đường khu vực đầu tuyến và cầu vượt nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân). Những xe thảm nhựa, xe chuyên dụng cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc nhộn nhịp, từng lớp nhựa được trải đều trên mặt đường. Ngay cạnh đó, một nhóm công nhân khẩn trương làm sạch bề mặt, thổi bụi, chuẩn bị cho công đoạn thảm nhựa tại nút giao.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dịp lễ này, công trường dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không nghỉ vì dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, dự kiến thông xe kỹ thuật trước ngày 15-1 theo yêu cầu. Anh em tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh sản lượng, tranh thủ thời tiết thuận lợi. Những người đi làm dịp Tết đều được các nhà thầu quan tâm chế độ lương, thưởng theo quy định để động viên tinh thần, đảm bảo quyền lợi.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 4.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 5.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 6.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 7.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 8.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 9.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 10.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 11.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 12.

Thi công sân bay Long Thành và cao tốc biên hòa - Vũng Tàu xuyên Tết 2026 - Ảnh 13.

Hàng trăm công nhân cùng máy móc thi công xuyên Tết trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được thành phố giàu nhất cả nước chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến metro dài gần 50km

Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được thành phố giàu nhất cả nước chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến metro dài gần 50km Nổi bật

Địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có thêm tuyến cao tốc 52km, quy mô 6 làn xe, vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng

Địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có thêm tuyến cao tốc 52km, quy mô 6 làn xe, vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng Nổi bật

Nghịch lý mặt bằng cho thuê cuối năm

Nghịch lý mặt bằng cho thuê cuối năm

16:51 , 02/01/2026
Doanh nghiệp địa ốc phía Nam “mở bát” đầu năm 2026 với loạt động thái gây chú ý

Doanh nghiệp địa ốc phía Nam “mở bát” đầu năm 2026 với loạt động thái gây chú ý

16:49 , 02/01/2026
Hải Phòng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trở lại

Hải Phòng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trở lại

15:49 , 02/01/2026
Cần Thơ có bảng giá đất mới, nhiều nhà phố tăng giá mạnh

Cần Thơ có bảng giá đất mới, nhiều nhà phố tăng giá mạnh

15:28 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên