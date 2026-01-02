Hình ảnh thi công xuyên Tết ở sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong dịp nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2026, các đơn vị vẫn duy trì thi công 3 ca, 4 kíp, tận dụng tối đa thời gian để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

15.000 kỹ sư công nhân thi công 3 ca, 4 kíp xuyên lễ trên đại công trường sân bay Long Thành

Thời gian qua, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thúc tiến độ ở mức cao nhất. Trong đó, khó nhất là hạng mục nhà ga hành khách do quy mô rất lớn, phần xây dựng và công nghệ đan xen, yêu cầu kỹ thuật cao. Nhờ vậy, tiến độ hiện nay đang rất tốt nhờ tổ chức thi công xây dựng song song với lắp đặt thiết bị ngay từ đầu, tránh tình trạng lệch nhịp.

Từ nhà ga hành khách, khu giao thông nội cảng, các tuyến kết nối, đường cất hạ cánh đến sân đỗ máy bay tất cả đều thi công xuyên Tết Dương lịch với cường độ cao, tạo nên bức tranh công trường không ngủ trong những ngày đầu năm mới.

Công nhân, kỹ sư thi công "3 ca, 4 kíp" tại sân bay Long Thành

Tại khu vực nhà ga hành khách "trái tim" của dự án, nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng loạt. Trên cao, công nhân đang hoàn thiện mái, còn phía dưới, các tổ đội miệt mài thi công cơ điện, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị. Mỗi công đoạn đều được tính toán kỹ lưỡng, chính xác, bảo đảm sự ăn khớp giữa xây dựng và công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai, lực lượng thi công tập trung hoàn thiện nền đường khu vực đầu tuyến và cầu vượt nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân). Những xe thảm nhựa, xe chuyên dụng cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc nhộn nhịp, từng lớp nhựa được trải đều trên mặt đường. Ngay cạnh đó, một nhóm công nhân khẩn trương làm sạch bề mặt, thổi bụi, chuẩn bị cho công đoạn thảm nhựa tại nút giao.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dịp lễ này, công trường dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không nghỉ vì dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, dự kiến thông xe kỹ thuật trước ngày 15-1 theo yêu cầu. Anh em tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh sản lượng, tranh thủ thời tiết thuận lợi. Những người đi làm dịp Tết đều được các nhà thầu quan tâm chế độ lương, thưởng theo quy định để động viên tinh thần, đảm bảo quyền lợi.