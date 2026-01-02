Cần Thơ có bảng giá đất mới, nhiều nhà phố tăng giá mạnh

Tại Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố sau sáp nhập, áp dụng từ năm 2026.

Nghị quyết quy định bảng giá đất trên địa bàn TP. Cần Thơ gồm 11 điều, kèm theo các phụ lục bảng giá đối với từng loại đất. Cụ thể, bảng giá áp dụng cho các nhóm đất: đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu năm; đất làm muối; đất ở tại nông thôn; đất ở đô thị; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất trong khu công nghệ cao.

Đường Hòa Bình (đoạn từ Nguyễn Trãi đến đường 30 Tháng 4, phường Ninh Kiều) được xác định mức giá đất cao nhất TP. Cần Thơ.

Theo bảng giá đất mới, phường Ninh Kiều tiếp tục có mức giá cao nhất toàn thành phố. Đáng chú ý, đường Hòa Bình (đoạn từ Nguyễn Trãi đến đường 30 Tháng 4) được xác định giá lên tới 177,8 triệu đồng/m², cao nhất trong bảng giá đất ở đô thị.

Nhiều tuyến đường trung tâm Cần Thơ khác cũng ghi nhận mức giá trên 100 triệu đồng/m² như: Nguyễn Trãi (đoạn từ Hòa Bình đến vòng xoay Bến xe), Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, Võ Văn Tần…

Trong khi đó, giá đất tại các phường còn lại như Cái Khế, Tân An, An Bình, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Cái Răng có sự phân hóa rõ rệt. Các trục đường chính, khu dân cư đã đầu tư hạ tầng đồng bộ có mức giá dao động từ vài chục triệu đồng/m², song nhiều tuyến hẻm, khu tái định cư, khu dân cư vùng ven chỉ ở mức từ 2 - 10 triệu đồng/m².

Đối với các khu vực ven sông, rạch, hoặc các tuyến đường chưa hoàn thiện hạ tầng, bảng giá đất được xác định thấp hơn đáng kể, nhằm phù hợp với điều kiện khai thác, sử dụng thực tế.

Phụ lục bảng giá đất ở tại đô thị TP. Cần Thơ

Theo UBND TP. Cần Thơ, việc ban hành nghị quyết nêu trên nhằm triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, bảo đảm sự thống nhất trong phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.