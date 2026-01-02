Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cần Thơ có bảng giá đất mới, nhiều nhà phố tăng giá mạnh

02-01-2026 - 15:28 PM | Bất động sản

Bảng giá đất ở đô thị vừa được HĐND TP. Cần Thơ thông qua, áp dụng từ năm 2026, với nhiều tuyến đường trung tâm phường Ninh Kiều có mức giá vượt 100 triệu đồng/m2, một số khu vực khác cũng tăng giá 20 - 40% do với trước đó.

Tại Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố sau sáp nhập, áp dụng từ năm 2026.

Nghị quyết quy định bảng giá đất trên địa bàn TP. Cần Thơ gồm 11 điều, kèm theo các phụ lục bảng giá đối với từng loại đất. Cụ thể, bảng giá áp dụng cho các nhóm đất: đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu năm; đất làm muối; đất ở tại nông thôn; đất ở đô thị; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất trong khu công nghệ cao.

Cần Thơ có bảng giá đất mới, nhiều nhà phố tăng giá mạnh- Ảnh 1.

Đường Hòa Bình (đoạn từ Nguyễn Trãi đến đường 30 Tháng 4, phường Ninh Kiều) được xác định mức giá đất cao nhất TP. Cần Thơ.

Theo bảng giá đất mới, phường Ninh Kiều tiếp tục có mức giá cao nhất toàn thành phố. Đáng chú ý, đường Hòa Bình (đoạn từ Nguyễn Trãi đến đường 30 Tháng 4) được xác định giá lên tới 177,8 triệu đồng/m², cao nhất trong bảng giá đất ở đô thị.

Nhiều tuyến đường trung tâm Cần Thơ khác cũng ghi nhận mức giá trên 100 triệu đồng/m² như: Nguyễn Trãi (đoạn từ Hòa Bình đến vòng xoay Bến xe), Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, Võ Văn Tần…

Trong khi đó, giá đất tại các phường còn lại như Cái Khế, Tân An, An Bình, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Cái Răng có sự phân hóa rõ rệt. Các trục đường chính, khu dân cư đã đầu tư hạ tầng đồng bộ có mức giá dao động từ vài chục triệu đồng/m², song nhiều tuyến hẻm, khu tái định cư, khu dân cư vùng ven chỉ ở mức từ 2 - 10 triệu đồng/m².

Đối với các khu vực ven sông, rạch, hoặc các tuyến đường chưa hoàn thiện hạ tầng, bảng giá đất được xác định thấp hơn đáng kể, nhằm phù hợp với điều kiện khai thác, sử dụng thực tế.

Cần Thơ có bảng giá đất mới, nhiều nhà phố tăng giá mạnh- Ảnh 2.

Phụ lục bảng giá đất ở tại đô thị TP. Cần Thơ

Theo UBND TP. Cần Thơ, việc ban hành nghị quyết nêu trên nhằm triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, bảo đảm sự thống nhất trong phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Theo Nhật Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được thành phố giàu nhất cả nước chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến metro dài gần 50km

Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được thành phố giàu nhất cả nước chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến metro dài gần 50km Nổi bật

Địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có thêm tuyến cao tốc 52km, quy mô 6 làn xe, vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng

Địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có thêm tuyến cao tốc 52km, quy mô 6 làn xe, vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng Nổi bật

Rao bán hàng trăm căn hộ từ nhiều năm, nay dự án mới được huy động vốn

Rao bán hàng trăm căn hộ từ nhiều năm, nay dự án mới được huy động vốn

13:32 , 02/01/2026
TPHCM ngăn ngừa cò hồ sơ, trục lợi chính sách nhà ở xã hội

TPHCM ngăn ngừa cò hồ sơ, trục lợi chính sách nhà ở xã hội

08:00 , 02/01/2026
Mời thầu 3 dự án nhà ở xã hội với hơn 4.000 căn hộ

Mời thầu 3 dự án nhà ở xã hội với hơn 4.000 căn hộ

07:49 , 02/01/2026
Chuyển giao sân bay Phú Quốc: Chưa có tiền lệ, vô cùng phức tạp

Chuyển giao sân bay Phú Quốc: Chưa có tiền lệ, vô cùng phức tạp

07:31 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên