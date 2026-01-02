Rao bán hàng trăm căn hộ từ nhiều năm, nay dự án mới được huy động vốn

Theo thông báo của Sở Xây dựng TPHCM, trong tháng 12/2025, 903 căn hộ chung cư cao tầng thuộc dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ, quận 7 (nay là phường Tân Mỹ, TPHCM) đủ điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Bất động sản 2023.

Trước đó vào ngày 28/11/2025, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TPHCM thông báo về phát hành thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án.

Hơn 900 căn hộ cao cấp Detox & Healthy Apartment được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Ảnh: Tấn Hiệp.

Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ, quận 7 (nay là phường Tân Mỹ, TPHCM) do Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích đất 52.649 m2, gồm 111 căn nhà ở thấp tầng và 903 căn hộ chung cư.

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát có vốn điều lệ 1.650 tỷ đồng. Hồi đầu năm 2025, người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty đổi từ ông Nguyễn Văn Bình sang ông Nguyễn Dư Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ gồm hai dự án thành phần tên thương mại là căn hộ cao cấp Detox & Healthy Apartment với tổng vốn đầu tư 3.025 tỷ đồng, quy mô 903 căn hộ, 5 tầng thương mại và dự án The Peak Garden Villa vốn đầu tư 1.050 tỷ đồng, 111 căn biệt thự.

Đáng chú ý, dòng căn hộ cao cấp Detox & Healthy Aparment được Hưng Lộc Phát giới thiệu ra thị trường từ năm 2018 với tên gọi là Green Star Sky Garden. Thời điểm đó, dự án căn hộ này rao bán với giá khoảng 30 triệu đồng/m2, cùng thông tin quảng bá bàn giao dự án vào năm 2020.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, vào năm 2018, dự án được UBND quận 7 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2019, cơ quan chức năng đã lập biên bản, đình chỉ thi công dự án khu nhà ở tại phường Phú Mỹ do chủ đầu tư xây 110 căn biệt thự khi dự án chưa hoàn chỉnh pháp lý. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát đã cho xây xong phần thô 110 căn biệt thự trên đất dự án trong khi chưa có quyết định giao đất của UBND TPHCM.

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát đã cho xây xong phần thô 110 căn biệt thự trên đất dự án trong khi chưa có quyết định giao đất. Ảnh: Tấn Hiệp.

Khi đó, đại diện UBND TPHCM cho biết, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát có sai phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại dự án này và phải bị xử phạt theo quy định vì dự án chưa hoàn tất thủ tục nhưng đã tiến hành xây dựng.

Sau đó, UBND TPHCM đã quyết định tạm dừng dự án, tổ chức kiểm điểm cá nhân, đơn vị liên quan, thành lập tổ kiểm tra rà soát lại hồ sơ pháp lý của dự án. Khi nào chủ đầu tư chấp hành quyết định xử phạt, liên hệ cơ quan chức năng để hoàn thành, bổ sung cơ sở pháp lý (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), UBND TPHCM sẽ kiểm tra và quyết định cho phép dự án tiếp tục triển khai hay không.

Đến tháng 7/2021, dự án được cấp giấy phép xây dựng cho giai đoạn 1 - công trình hạ tầng kỹ thuật và phần ngầm chung cư, giấy phép xây dựng vào tháng 5/2025 cho giai đoạn 2 - phần thân chung cư.