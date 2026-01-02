Doanh nghiệp địa ốc phía Nam “mở bát” đầu năm 2026 với loạt động thái gây chú ý





Những động thái “mở bát” về dự án, chính sách bán hàng của doanh nghiệp bất động sản đầu năm 2026, thể hiện niềm tin vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Ngay đầu năm mới 2026, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) “chơi lớn” khi tung chính sách bán hàng chiết khấu đến 28% trực tiếp vào giá bán cho giỏ hàng 30 căn sản phẩm nhà ở thấp tầng, bao gồm nhà phố, shophouse tại Khu đô thị Vạn Phúc City (P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó, nếu khách hàng chọn chính sách thanh toán nhanh sẽ nhận thêm chiết khấu tương ứng.

Đây là mức chiết khấu lịch sử của đơn vị này nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn, như lời tri ân đến khách hàng; đồng thời cũng là ưu đãi thuộc top cao nhất thị trường tính đến thời điểm hiện tại. Đáng nói, chính sách đặc biệt này chỉ xuất hiện trong vòng 1 tháng, từ ngày 10/1/2026 đến 10/2/2026, cho thấy, cơ hội lặp lại ưu đãi tương tự là rất hiếm.

"Hé lộ” dự án Elyse Island - Đảo Đại Phước vào thời điểm cuối năm 2025, nhưng là “điểm nhấn” khởi đầu cho năm mới 2026, Nam Long (NLG) gây chú ý khi tung giỏ hàng đầu tiên trong KĐT với 68 căn biệt thự. Việc công bố dự án Elyse Island quy mô 45 ha tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) thể hiện niềm tin của doanh nghiệp này vào thị trường năm 2026.

Hay mới đây, dự án La Pura tiếp tục chào toà tháp mới với giá 75 triệu đồng/m2, với định danh “Branded Residences” đầu tiên tại Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh - được xem là điểm sáng hiếm hoi của thị trường năm 2026.

Ngoài ra, một số dự án như Phú Đông SkyOne, FIATO Airport City, The Emerald Garden View, Seita… cũng rục rịch tung giỏ hàng trong năm 2026 kèm chính sách bán hàng hấp dẫn.

Có thể thấy, động thái của doanh nghiệp bất động sản ngay đầu năm mới mở ra niềm tin cũng như cơ hội cho người mua nhà. Đặc biệt, ở một giai đoạn được đánh giá là “điểm rơi” gặt hái thành quả của thị trường địa ốc thì tâm thế “đi trước đón đầu” của doanh nghiệp cho thấy những kỳ vọng mạnh mẽ về chu kỳ tăng trưởng mới.

Theo các chuyên gia trong ngành, nếu 2025 là năm bản lề, thị trường tái cấu trúc toàn diện, từ sản phẩm, dòng vốn, hành vi đầu tư/mua bất động sản cho tới cách định giá và kỳ vọng lợi nhuận thì giai đoạn 2026 - 2027 nhiều khả năng mới là thời điểm các thành quả của chu kỳ này được thể hiện rõ nét hơn. Theo đó, những phân khúc đứng vững trên thị trường sẽ gắn liền với nhu cầu thực, dòng tiền thực và khả năng thích ứng dài hạn, thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Năm 2026 được đánh giá là bước chuyển quan trọng của thị trường bất động sản, khi nhiều yếu tố nền tảng hình thành từ 2025 bắt đầu phát huy hiệu quả thực tế. Hạ tầng đi vào vận hành, các cực tăng trưởng mới dần lộ diện, cùng với xu hướng dòng vốn trung và dài hạn quay trở lại sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thị trường.

Cơ hội vẫn hiện hữu, nhưng chỉ dành cho các chủ đầu tư có năng lực, sản phẩm được phát triển bài bản và nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn. Đây không còn là sân chơi của số đông chạy theo sóng, mà là giai đoạn của sự chọn lọc và bền vững.

Theo các chuyên gia, cơ hội cho bất động sản năm 2026 vẫn hiện hữu, nhưng chỉ dành cho các chủ đầu tư có năng lực, sản phẩm được phát triển bài bản và nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn. (Ảnh minh hoạ)

Theo bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, trong năm 2026, thị trường bất động sản sẽ duy trì đà tăng trưởng nhờ nhiều dự án hạ tầng quan trọng đi vào hoạt động, song song với nhu cầu ổn định về nhà ở chất lượng cao.

“Thị trường nhà ở phía Nam đang phân hóa rõ rệt về loại hình sản phẩm và giá bán. TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hạt nhân của nguồn cung cao cấp và hạng sang, trong khi Bình Dương chiếm gần 80% nguồn cung trung cấp năm 2025. Các tỉnh giáp ranh như Long An (cũ), Đồng Nai với mặt bằng giá chỉ bằng 50% TP. Hồ Chí Minh đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh xu hướng hình thành mức giá mới”, bà Dung nhấn mạnh.

Dự báo về nguồn cung thị trường bất động sản năm 2026, vị này cho rằng, khu vực phía Nam dự kiến ghi nhận hơn 50.000 sản phẩm nhà ở mở bán mới, trong đó 65% là căn hộ và 35% là nhà liền thổ, tăng gần 30% so với năm 2025.

Cùng với đó, giá bán sẽ có sự đa dạng tùy theo vị trí và phân hóa rõ rệt giữa khu vực lõi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nhà đầu tư được khuyến nghị chuyển từ chiến lược “lướt sóng” sang “đầu tư giá trị”, tập trung vào các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng chiến lược.

“Hai xu hướng sẽ định hình thị trường trong năm 2026 là bất động sản TOD (Transit-Oriented Development) và bất động sản xanh/đô thị sinh thái – hướng tới nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững. Những xu hướng này sẽ góp phần thay đổi hành vi mua nhà và nâng cao tiêu chuẩn sống của cộng đồng cư dân”, chuyên gia CBRE nhấn mạnh.