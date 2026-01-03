Đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD đi qua 15 tỉnh thành có chuyển động mới

Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 18 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban thường trực là ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Hai Thứ trưởng Bộ Xây dựng là Nguyễn Văn Sinh, Phạm Minh Hà làm phó trưởng ban.

Các thành viên còn lại gồm lãnh đạo các vụ, cục, Ban quản lý dự án đường sắt của Bộ Xây dựng và Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh.

Các tổ giúp việc của Ban chỉ đạo gồm tổ thường trực, tổ chuyên gia, tổ phát triển nguồn nhân lực, tổ thể chế.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đồng thời, Ban chỉ đạo sẽ chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện dự án; kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án, nhằm bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, Tổ chuyên gia sẽ được Bộ Xây dựng huy động từ các nhóm chuyên ngành đường sắt về vận tải; kết cấu hạ tầng; phương tiện; thông tin, tín hiệu, giám sát và điều khiển; điện sức kéo. Bộ Xây dựng cũng sẽ huy động các chuyên gia quốc tế có năng lực, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ xây dựng, vận hành đường sắt, nhất là tư vấn hỗ trợ chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Tuyến đường dài 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố với tốc độ thiết kế 350km/h.

Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa. Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ khoảng 10.827ha. Dự kiến khoảng 120.836 hộ dân phải tái định cư. Chính phủ đặt mục tiêu khởi công tuyến đường sắt này trước 31/12/2026, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2035.

Về tiến độ triển khai, Bộ Xây dựng yêu phải hoàn thành việc bàn giao toàn bộ tim tuyến, mốc giới và phạm vi giải phóng mặt bằng cho các địa phương khi có đủ cơ sở pháp lý. Đặc biệt, lưu ý chủ động phối hợp xử lý sớm việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước...) để tránh tình trạng gây đình trệ toàn bộ dự án.

Về phương án lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương hoàn thành báo cáo của Bộ Xây dựng về cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư…

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp cùng chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết các công việc đảm bảo khởi công dự án vào cuối năm 2026, đặc biệt là vận dụng các cơ chế đặc thù để sớm lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm khác mà tập đoàn này triển khai.

Như vậy, sau khi Vingroup rút lui, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam còn một số doanh nghiệp quan tâm như Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco), Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery.



