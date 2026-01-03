Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cây cầu gần 5.000 tỷ đồng nối hai tỉnh giàu bậc nhất Việt Nam sẽ hợp long trong năm nay

03-01-2026 - 07:30 AM | Bất động sản

Cầu Phước An gần 5.000 tỷ đồng nối hai “đầu tàu” kinh tế phía Nam đang tiến gần mốc hợp long, mở trục kết nối logistics, rút ngắn tuyến vận chuyển ra cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải và tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

Là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ, Cầu Phước An có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ tháng 6/2023, dự kiến hợp long trong năm nay và đưa vào khai thác vào năm 2027.

Cây cầu gần 5.000 tỷ đồng nối hai tỉnh giàu bậc nhất Việt Nam sẽ hợp long trong năm nay- Ảnh 1.

Cầu Phước An gần 5.000 tỷ đồng nối Đồng Nai và TP.HCM. Ảnh: Báo Xây Dựng

Với chiều dài toàn tuyến khoảng 4,3km, trong đó phần cầu chính vượt sông Thị Vải dài khoảng 3,5 km, cầu Phước An được thiết kế quy mô 6 làn xe (4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ/hỗn hợp). Công trình bắc qua sông Thị Vải, nối xã Phước An (tỉnh Đồng Nai) với phường Phú Mỹ (TP.HCM), tạo trục kết nối trực tiếp giữa vùng công nghiệp Đồng Nai và cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải.

Đặc biệt, với tĩnh không 55m và khổ thông thuyền 250m, cầu Phước An thuộc nhóm ba cây cầu dây văng có tiêu chuẩn thông thuyền cao nhất Việt Nam hiện nay. Thiết kế này đáp ứng yêu cầu khai thác luồng hàng hải quốc tế, cho phép tàu có trọng tải khoảng 30.000 tấn lưu thông an toàn qua khu vực cầu.

Ngoài phục vụ nhu cầu hiện tại, việc đón trước chuẩn tàu biển cỡ lớn giúp cầu Phước An tránh kịch bản “xây xong đã lỗi thời”, đặc biệt khi hệ sinh thái hạ tầng cảng – cao tốc – vành đai đang hình thành. Đây vừa là giải pháp kỹ thuật dài hạn, vừa là nền tảng chiến lược cho phát triển logistics và thu hút đầu tư của toàn vùng Đông Nam Bộ.

Khi hoàn thành, cầu Phước An mở tuyến vận tải ngắn và ổn định ra cảng Cái Mép – Thị Vải. Đồng thời, kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM để hình thành trục logistics Đông – Tây liên vùng. Qua đó rút ngắn 30–60 phút thời gian vận chuyển từ Đồng Nai và Tây Nam Bộ, đồng thời giảm chi phí và áp lực giao thông nội đô.

Song song với việc mở thêm trục vận tải mới, cầu Phước An còn góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51 và gia tăng năng lực thông hành của toàn mạng lưới giao thông khu vực, nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa phục vụ cảng biển và các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, cùng với định hướng phát triển Khu thương mại tự do Cái Mép – Thị Vải quy mô khoảng 3.800 ha, cầu Phước An không chỉ hoàn thiện hạ tầng logistics mà còn tạo thêm dư địa tăng trưởng, góp phần nâng cao vai trò kết nối của TP.HCM trong khu vực và quốc tế.


Theo Huy Nguyễn

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được thành phố giàu nhất cả nước chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến metro dài gần 50km

Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được thành phố giàu nhất cả nước chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến metro dài gần 50km Nổi bật

Địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có thêm tuyến cao tốc 52km, quy mô 6 làn xe, vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng

Địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có thêm tuyến cao tốc 52km, quy mô 6 làn xe, vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng Nổi bật

TP.HCM thông tin chính sách bồi thường, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP.HCM thông tin chính sách bồi thường, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm

19:07 , 02/01/2026
TPHCM - khởi đầu một kỷ nguyên văn hóa trong hành trình mới của đại đô thị

TPHCM - khởi đầu một kỷ nguyên văn hóa trong hành trình mới của đại đô thị

17:05 , 02/01/2026
Hình ảnh thi công xuyên Tết ở sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Hình ảnh thi công xuyên Tết ở sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

16:53 , 02/01/2026
Nghịch lý mặt bằng cho thuê cuối năm

Nghịch lý mặt bằng cho thuê cuối năm

16:51 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên