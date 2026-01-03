Cây cầu gần 5.000 tỷ đồng nối hai tỉnh giàu bậc nhất Việt Nam sẽ hợp long trong năm nay

Là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ, Cầu Phước An có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ tháng 6/2023, dự kiến hợp long trong năm nay và đưa vào khai thác vào năm 2027.

Cầu Phước An gần 5.000 tỷ đồng nối Đồng Nai và TP.HCM. Ảnh: Báo Xây Dựng

Với chiều dài toàn tuyến khoảng 4,3km, trong đó phần cầu chính vượt sông Thị Vải dài khoảng 3,5 km, cầu Phước An được thiết kế quy mô 6 làn xe (4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ/hỗn hợp). Công trình bắc qua sông Thị Vải, nối xã Phước An (tỉnh Đồng Nai) với phường Phú Mỹ (TP.HCM), tạo trục kết nối trực tiếp giữa vùng công nghiệp Đồng Nai và cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải.

Đặc biệt, với tĩnh không 55m và khổ thông thuyền 250m, cầu Phước An thuộc nhóm ba cây cầu dây văng có tiêu chuẩn thông thuyền cao nhất Việt Nam hiện nay. Thiết kế này đáp ứng yêu cầu khai thác luồng hàng hải quốc tế, cho phép tàu có trọng tải khoảng 30.000 tấn lưu thông an toàn qua khu vực cầu.

Ngoài phục vụ nhu cầu hiện tại, việc đón trước chuẩn tàu biển cỡ lớn giúp cầu Phước An tránh kịch bản “xây xong đã lỗi thời”, đặc biệt khi hệ sinh thái hạ tầng cảng – cao tốc – vành đai đang hình thành. Đây vừa là giải pháp kỹ thuật dài hạn, vừa là nền tảng chiến lược cho phát triển logistics và thu hút đầu tư của toàn vùng Đông Nam Bộ.

Khi hoàn thành, cầu Phước An mở tuyến vận tải ngắn và ổn định ra cảng Cái Mép – Thị Vải. Đồng thời, kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM để hình thành trục logistics Đông – Tây liên vùng. Qua đó rút ngắn 30–60 phút thời gian vận chuyển từ Đồng Nai và Tây Nam Bộ, đồng thời giảm chi phí và áp lực giao thông nội đô.

Song song với việc mở thêm trục vận tải mới, cầu Phước An còn góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51 và gia tăng năng lực thông hành của toàn mạng lưới giao thông khu vực, nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa phục vụ cảng biển và các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, cùng với định hướng phát triển Khu thương mại tự do Cái Mép – Thị Vải quy mô khoảng 3.800 ha, cầu Phước An không chỉ hoàn thiện hạ tầng logistics mà còn tạo thêm dư địa tăng trưởng, góp phần nâng cao vai trò kết nối của TP.HCM trong khu vực và quốc tế.



