Sowatco (SWC) báo lãi quý 1 gấp đôi cùng kỳ, giá cổ phiếu tăng gấp rưỡi từ đầu năm 2021

Tổng Công ty Đường sông Miền Nam (Sowatco – mã chứng khoán SWC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu quý 1/2021 đạt gần 190 tỷ đồng, tăng 77% so với quý 1 năm ngoái. Trừ các chi phí phát sinh, quý 1 Sowatco lãi trước thuế 57,5 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 48 tỷ đồng, tăng 112% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty phần lớn vẫn là doanh thu đến từ dịch vụ kho vận, giao nhận vận tải, đạt hơn 170,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 85% tổng doanh thu và tăng 74% so với cùng kỳ. Mảng hoạt động đầu tư tài chính mang về hơn 11 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng cơ khí đóng tàu giảm một nửa so với cùng kỳ, còn 2,2 tỷ đồng. Mảng xây dựng mang về hơn 14,6 tỷ đồng doanh thu, tăng đột biến so với doanh thu chưa đến 2 tỷ đồng trong quý 1 năm ngoái.

Không chỉ kết quả kinh doanh tăng trưởng, mà trên thị trường cổ phiếu SWC cũng tăng mạnh từ đầu năm 2021 đến nay. Tính chung cổ phiếu SWC đã tăng 54%, từ vùng giá 17.200 đồng/cổ phiếu lên 26.500 đồng/cổ phiếu như hiện nay.