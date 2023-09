Spotify không có kế hoạch cấm âm nhạc đích thực sử dụng AI

Giám đốc điều hành nền tảng trực tuyến Spotify - Daniel Ek mới đây cho biết, hãng không có kế hoạch cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong âm nhạc trên nền tảng này. Tuyên bố của người đứng đầu “gã khổng lồ phát trực tuyến” đã xoa dịu phần nào nỗi lo lắng trước đó của công chúng, về khả năng áp đặt lệnh cấm sử dụng AI trên nền tảng Spotify.

Khi được hỏi trong 1 cuộc phỏng vấn, liệu hãng có kế hoạch áp đặt lệnh cấm sử dụng AI với các sản phẩm âm nhạc phát trực tuyến trên đó hay không, Giám đốc điều hành nền tảng trực tuyến Spotify - Daniel Ek cho biết, lệnh cấm sẽ không xảy ra.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nhìn vào bảng xếp hạng hàng đầu của Spotify ngày nay, rằng các nghệ sĩ đã sử dụng hợp pháp AI. Nhiều nghệ sĩ ngày nay sử dụng tính năng tự động điều chỉnh - nơi họ dễ dàng đánh được một số nốt nhất định - đó là một dạng AI và rõ ràng đó là thứ cho phép các nghệ sĩ thể hiện bản thân, bởi vì họ có thể không thể hát giai điệu cụ thể đó nhưng nó làm cho tác phẩm âm nhạc hay hơn nhiều”, ông Daniel Ek nói.

Spotify không có kế hoạch cấm sử dụng AI trong âm nhạc trên nền tảng này - Ảnh minh họa: CANVA

Trước đó vào tháng 5 vừa qua, 1 bài hát sử dụng AI bắt chước giọng hát của rapper Drake và The Weeknd đã tạo ra làn sóng tranh cãi và lo ngại trên cộng đồng mạng cũng như giới âm nhạc. Trước khi bị gỡ bỏ khỏi nền tảng trực tuyến Spotify, bài hát giả giọng với tựa đề “Heart on my sleeve” do AI tạo ra đã đạt tới hơn 15 triệu lượt phát trên TikTok, 625.000 lượt trên Spotify chỉ trong vài giờ.

Bình luận về trường hợp này, ông Daniel Ek cho rằng, việc sử dụng AI để giả danh và thu lợi không phải là một trải nghiệm tích cực, và rằng Spotify sẽ xử lý quyết liệt khi nhận được phản hồi từ các nghệ sĩ bị mạo danh.

“Như các bạn biết, ở một thái cực khác có cái gọi là AI deepfake, nơi ai đó đang mạo danh một số nghệ sĩ nổi tiếng. Quan điểm của Spotify rõ ràng cho là điều đó không tích cực. Nghệ sĩ bị mạo danh có quyền quyết định nội dung nào họ muốn đưa ra thế giới, họ đại diện cho điều gì và liệu họ có đồng ý ký tên vào bài hát mà nó đại diện cho nghệ thuật của họ hay không? AI kiểu AI Deepfake không phải là 1 trải nghiệm tích cực và không phải là thứ mà chúng tôi nghĩ nên tồn tại. C hắc chắn không phải thứ bạn có thể kiếm tiền từ đó”, ông Daniel Ek khẳng định.

Như vậy, cùng với việc khẳng định không cấm sử dụng AI trong các sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ đích thực, người đứng đầu nền tảng trực tuyến Spotify cho biết, sẽ không khoan nhượng với những sản phẩm dùng công cụ này để mạo danh, thu lợi và lừa dối khách hàng.