SSI Research: “Dù đã tăng mạnh nhưng định giá TTCK Việt Nam vẫn hấp dẫn”

Trong báo cáo mới được công bố, SSI Research cho biết trong tháng 11, các quỹ đầu tư cổ phiếu vào thị trường Việt Nam tiếp tục rút ròng 7,7 triệu USD. Dù vậy, điểm tích cực là con số rút ròng của các quỹ chủ động tập trung vào tuần đầu tháng sau đó giảm dần và chuyển sang tiền vào trong nửa cuối tháng 11. Có thể các thông tin tích cực về vắc xin và việc ký kết RCEP vào giữa tháng đã hỗ trợ dòng tiền vào cổ phiếu Việt Nam. Nhìn lại kể từ tháng 3 đến nay, đây là lần đầu tiên dòng tiền quỹ chủ động vào Việt Nam dương 2 tuần liên tiếp.

Dòng vốn ETF cũng tích cực trở lại. Sau khi các quỹ ETF bị rút ròng nhẹ trong tháng 10, dòng tiền sang tháng 11 đã quay trở lại và càng về cuối tháng càng tích cực hơn. Tổng cộng các quỹ ETF đã hút ròng khoảng 19 triệu USD (tương đương khoảng 440 tỷ đồng), chủ yếu tập trung ở các quỹ VFM VN30 ETF (+107 tỷ), VFM VNDiamond ETF (+100 tỷ) và FTSE Vietnam ETF (+67 tỷ). Tính từ đầu năm, các quỹ ETF đã hút ròng 1.910 tỷ đồng.

Diễn biến khối ngoại trên sàn cũng khá tương đồng. Khối ngoại vẫn bán ròng -3,2 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn trong tháng 11 nhưng tập trung bán ròng -3,95 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu tháng và đã mua ròng 759 tỷ đồng trong 9 phiên cuối tháng.

Theo quan sát của SSI Research, đã xuất hiện sự đảo chiều của dòng vốn ở thị trường Việt Nam trong nửa cuối tháng 11 nhưng không xuất hiện ở các thị trường ASEAN khác, cho thấy thị trường Việt Nam có sức hấp dẫn hơn nhờ kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và tăng trưởng kinh tế khả quan.

Định giá thị trường Việt Nam vẫn ở mức hấp dẫn

Trong tháng 12, SSI Research cho rằng tiến triển khả quan của Vắc-xin Covid-19 sẽ tác động tích cực tới thị trường. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có đến 49 ứng viên vắc-xin phòng Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm. Cuộc đua điều chế vắc-xin đang tăng tốc khi 3 nhà phát triển Pfizer-BioNTec, Moderna, Oxford-AstraZeneca lần lượt công bố hiệu quả trên 90% trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và hướng đến việc sản xuất vào năm 2021. Tiến trình từ cấp phép đến khi có thể sản xuất và phân phối đại trà có thể không diễn ra trong thời gian ngắn nhưng các thông tin về diễn biến tích cực của vắc-xin rất tốt cho thị trường chứng khoán khi giúp (i) Rủi ro biến động trên thị trường giảm đi và (ii) Tăng kỳ vọng vào quá trình hồi phục nhanh của các nền kinh tế.

Về diễn biến TTCK Việt Nam, SSI Research đánh giá việc khối lượng giao dịch liên tục đi lên cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục đi vào thị trường, là động lực rất lớn giúp chỉ số hồi phục nhanh trở lại sau những nhịp điều chỉnh. Động lực này hiện vẫn đang mạnh mẽ, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục đi lên và tiệm cận vùng kháng cự 1.030-1.040 điểm trong thời gian tới.

SSI Research cho rằng định giá thị trường Việt Nam lên cao so với tháng trước nhưng vẫn ở mức hấp dẫn khi nhìn vào kỳ vọng. Tăng trưởng về điểm số trong tháng đã đưa hệ số P/E 2020 và 2021 của nhóm cổ phiếu trong phạm vi nghiên cứu của SSI Research lên 18,6 lần và 15,3 lần vào ngày 01/12, cao hơn so với mức 17,49 lần và 14,3 lần được cập nhập vào ngày 06/11.

Thanh khoản liên tục duy trì ở nền cao kỷ lục củng cố cho quan điểm thị trường đang phản ánh kỳ vọng vào sự hồi phục mạnh của lợi nhuận doanh nghiệp từ năm 2021. So với các nước trong khu vực, hệ số P/E hiện tại của Việt Nam cũng cho thấy một mức hấp dẫn khi nhìn vào triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2020 và năm 2021.

Về lựa chọn cổ phiếu trong tháng 12, SSI Research đánh giá cao nhóm ngân hàng do đây là ngành được hưởng lợi rất rõ từ môi trường lãi suất thấp và rủi ro nợ xấu đang ở mức thấp hơn so với kỳ vọng do khả năng kiểm soát dịch nhanh chóng của Việt Nam. Ba cổ phiếu ngân hàng yêu thích của SSI Research bao gồm CTG, MBB và TCB.

Bên cạnh đó, SSI Research dự đoán các cổ phiếu được hỗ trợ bởi các yếu tố tích cực ngay trong quý 4 như GMD, DXG, SZC, FPT và VHC sẽ có mức tăng tốt hơn so với thị trường chung. SSI Research tin rằng đây vẫn là thời điểm tốt để quan tâm đến các cổ phiếu thuộc các ngành bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh năm nay và có khả năng bật lại tích cực năm 2021 như MWG, PLX và SAB. Ngoài ra, ngành đường (QNS, SBT) dự kiến cũng sẽ có những chính sách hỗ trợ trong năm 2021 bên cạnh việc giá đường tăng là nhân tố hỗ trợ.