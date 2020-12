SSI Research: Nhiều khả năng VN-Index tiếp tục đi lên và tiệm cận vùng 1.030-1.040 điểm

Theo báo cáo chiến lược tháng 12 của Trung tâm phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research), sự tiến triển khả quan của vắc-xin sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Theo đơn vị này, tiến trình từ cấp phép đến khi có thể sản xuất và phân phối đại trà có thể không diễn ra trong thời gian ngắn nhưng các thông tin về diễn biến tích cực của vắc-xin rất tốt cho thị trường chứng khoán khi giúp rủi ro biến động trên thị trường giảm đi và tăng kỳ vọng vào quá trình hồi phục nhanh của các nền kinh tế.



Trong khi đó, đà tăng vẫn còn đến từ góc nhìn kỹ thuật khi VN-Index đã vượt cột mốc kháng cự tâm lý mạnh nằm tại 1.000 điểm vào cuối tháng. Khối lượng giao dịch liên tục đi lên cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục đi vào thị trường, là động lực rất lớn giúp chỉ số hồi phục nhanh trở lại sau những nhịp điều chỉnh. Động lực này hiện vẫn đang mạnh mẽ và nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục đi lên và tiệm cận vùng kháng cự 1.030-1.040 điểm trong thời gian tới.

SSI Research cho biết định giá thị trường lên cao so với tháng trước nhưng vẫn ở mức hấp dẫn khi nhìn vào kỳ vọng. Tăng trưởng về điểm số trong tháng đã đưa hệ số PE 2020 và 2021 của nhóm cổ phiếu trong phạm vi nghiên cứu của SSI Research lên 18,6 lần và 15,3 lần vào ngày 1/12, cao hơn so với mức 17,49 lần và 14,3 lần được cập nhập vào ngày 6/11. Thanh khoản liên tục duy trì ở nền cao kỷ lục củng cố cho quan điểm thị trường đang phản ánh kỳ vọng vào sự hồi phục mạnh của lợi nhuận doanh nghiệp từ năm 2021. So với các nước trong khu vực, hệ số PE hiện tại của Việt Nam cũng cho thấy một mức hấp dẫn khi nhìn vào triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2020 và năm 2021.

Tóm lại, SSI Research cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần như đã ngã ngũ và diễn biến khả quan của vắc-xin giúp nhà đầu tư trên thị trường lạc quan hơn về triển vọng hồi phục kinh tế.

Thị trường Việt Nam đã tăng điểm liên tiếp từ tháng 8 đến tháng 11 và ghi nhận sự hồi phục kinh ngạc từ mức đáy trong năm 2020. SSI Research nhận thấy động lực tăng cho thị trường vẫn còn cho tháng cuối năm nhờ vào các chỉ số vĩ mô tháng 11 tiếp tục phục hồi vững chắc và tín hiệu khả quan khá rõ từ dòng vốn đầu tư vào cổ phiếu.

Dù lạc quan với đà tăng của thị trường, SSI Research cũng lưu ý về rủi ro khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 mới ngay tại TP HCM và rủi ro điều chỉnh kỹ thuật khi VN-Index tiến gần đến 1.030 điểm là mốc cao nhất hình thành từ cuối năm 2018 và cả năm 2019. Nhịp thoái lui nếu diễn ra có thể được hỗ trợ bởi vùng 986 điểm của VN-Index, và đây là cơ hội nhà đầu tư có thể tận dụng để tìm kiếm lợi nhuận tốt trong xu hướng tăng chủ đạo của thị trường.