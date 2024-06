SSIAM VÀ USITC ký kết thỏa thuận hợp tác, đẩy mạnh phát triển khách hàng tại Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày 04/6/2024, công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) và Công ty TNHH Union Securities Investment Trust (Union Securities Investment Trust Co., Ltd. – viết tắt: USITC) – công ty thành viên của Ngân hàng hàng đầu Đài Loan Union Bank of Taiwan (UBOT) - đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác tại trụ sở USITC, thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Tham dự Lễ ký kết, có Ông Denfer Hung – Phó Chủ tịch điều hành Ngân hàng UBOT; Bà Monica Chuang – Tổng giám đốc USITC; Bà Lê Thị Lệ Hằng – Giám đốc chiến lược, CTCP Chứng khoán SSI; Bà Nguyễn Ngọc Anh – Tổng giám đốc công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) cùng đại diện Lãnh đạo cấp cao của 2 bên.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký kết thỏa thuận nhằm mục tiêu xây dựng mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển khách hàng tại Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), hợp tác thành lập các quỹ đầu tư mới phù hợp với định hướng phát triển của hai bên, đồng thời chia sẻ các cơ hội đầu tư với tư cách là công ty thành viên của hai định chế tài chính hàng đầu khu vực.

Hiện Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), không chỉ đối với vốn đầu tư trực tiếp mà còn với dòng vốn đầu tư gián tiếp trên thị trường chứng khoán. Dòng vốn từ Đài Loan thông qua các Quỹ đầu tư liên tục ghi nhận xu hướng cải thiện, minh chứng cho niềm tin của các định chế tài chính Đài Loan (Trung Quốc) vào triển vọng tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang quyết tâm nâng hạng thị trường.

UBOT cũng như USITC đã quyết định lựa chọn SSIAM – công ty Quản lý Qũy hàng đầu Việt Nam trở thành đối tác chiến lược. Sự hợp tác này mở ra cơ hội để các nhà đầu tư Đài Loan tham gia dễ dàng hơn vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam năng động. Với hơn 17 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường, sở hữu đội ngũ đầu tư với hiểu biết chuyên sâu về thị trường nội địa và kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài sản, các sản phẩm – dịch vụ đầu tư đa dạng, xây dựng và quản lý các quỹ đầu tư ghi nhuận lợi nhuận nổi bật trên thị trường, SSIAM sẽ giúp các Nhà đầu tư của USITC cũng như UBOT tiếp cận thị trường Việt Nam với lợi nhuận tối ưu.

Đại diện SSIAM đánh giá, thỏa thuận hợp tác lần này là bước khởi đầu để công ty tham gia vào thị trường Đài Loan. Với vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mình, SSIAM có thể kết hợp với USITC để phát triển các sản phẩm mới cạnh tranh tại chính thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Cùng trong khuôn khổ buổi lễ, CTCP Chứng khoán SSI và Ngân hàng Union Bank of Taiwan – hai công ty mẹ của SSIAM và USITC cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển, phối hợp mở rộng hệ thống khách hàng đồng thời tăng cường quan hệ đối tác bền chặt bằng việc hợp tác giữa hai công ty thành viên SSIAM và USITC.

SSI và UBOT là hai định chế tài chính có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong nhiều năm. Năm 2020, UBOT là ngân hàng đứng đầu nhóm 15 ngân hàng nước ngoài, ký khoản vay hợp vốn tín chấp trị giá 85 triệu USD với SSI. Các năm sau đó, UBOT luôn đóng vai trò là ngân hàng đứng đầu các khoản vay tín chấp hợp vốn nước ngoài - giá trị lần lượt 118 triệu USD (2021) và 145 triệu USD (2022) – với SSI. Đây đều là khoản vay tín chấp nước ngoài có giá trị lớn nhất trong ngành chứng khoán tại Việt Nam thời điểm bấy giờ, khẳng định uy tín cũng như tăng cường tiềm lực tài chính cho SSI trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh. Mối quan hệ hợp tác bền chặt này là minh chứng rõ nét cho sự nhất quán về tầm nhìn, linh hoạt trong chiến lược, uy tín trong hợp tác, minh bạch trong kinh doanh và hiệu quả ở hoạt động của hai định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).