S.T Sơn Thạch bị chỉ trích

Công diễn 4 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vừa qua gồm các tiết mục song ca và tiết mục nhóm. Kết thúc tập gần nhất, đã có 4 anh tài bị loại khỏi chương trình là Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Trần Duy Nhất, Đăng Khôi, Neko Lê. Sau mỗi tập, các phần trình diễn trong chương trình đều nhận được sự quan tâm của khán giả.

Ở phần tiết mục nhóm, màu sắc nghệ thuật dân gian của dân tộc Việt Nam được thể hiện mạnh mẽ trên sân khấu. Những tác phẩm kinh điển được lựa chọn trình bày bao gồm: Chiếc khăn piêu, Đào liễu, Dạ cổ hoài lang, Mưa trên phố Huế. Giành chiến thắng với 3020 điểm ở tiết mục Đào liễu là đội Nhà Trẻ gồm các nghệ sĩ Tiến Luật, Binz, Duy Khánh, Rhymastic, Đinh Tiến Đạt, Quốc Thiên. Tiết mục còn có góp mặt của nghệ sĩ khách mời là NSND Thu Huyền.

Tuy nhiên mới đây, khán giả lại nổ ra làn sóng tranh cãi xoay quanh phần nhận xét của S.T Sơn Thạch về tiết mục Đào liễu của Nhà Trẻ ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Trên sóng livestream, S.T gây xôn xao về nhận định về nguồn gốc của con lân dùng trong tiết mục. Cư dân mạng cho rằng nam ca sĩ sinh năm 1990 đã có những phát ngôn chưa chuẩn trên sóng livestream. Tuy nhiên, nhiều người lại nhận xét rằng có thể S.T Sơn Thạch chưa nói rõ ý của bản thân nên đã khiến cho khán giả hiểu lầm. Netizen cho rằng anh nên có bài đăng lên tiếng rõ ràng giải thích rõ quan điểm của bản thân trước những tranh cãi trái chiều hiện nay.

Tiết mục Đào Liễu của Nhà Trẻ ở Công diễn 4 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai

S.T Sơn Thạch vướng tranh cãi vì chia sẻ nhận định trên sóng livestream về ca khúc Đào liễu

Một số ý kiến của khán giả về chia sẻ của S.T Sơn Thạch: - Mình là người xem trực tiếp 3 tiếng live hôm qua, nghe đến đoạn đấy mình cũng cấn vô cùng và chắc chắn sẽ bị toxic. ST sai là ở chỗ vấn đề văn hóa nhạy cảm, quan điểm của ST có thể đúng nhưng cũng không nên nói trên live như thế, nhất là nói 1 cách không rõ ràng. Neko đã cố để dừng ST lại bằng cách bênh văn hóa múa lân, vì Neko có kinh nghiệm hơn trong việc reaction. Nên câu chuyện bị bỏ ngỏ, không rút lại được lời đã nói, cũng không giải thích thêm được dẫn tới càng gây tranh cãi. - Theo mình hiểu, có thể với tính cầu toàn của anh, anh muốn mang lên sân khấu hình ảnh múa khác đặc trưng của hội làng Bắc Bộ hơn nên mới như vậy. Có thể mọi người xem được đoạn cut anh nói câu đó thôi và hiểu nhầm ý anh. Lúc xem live đoạn đó đọng lại trong đầu mình là 9M khen tiết mục rất nhiều.

Nhiều người cho rằng những nhận xét của nam ca sĩ sinh năm 1992 đã sai lệch về kiến thức

Giữa lúc S.T Sơn Thạch vướng tranh cãi, các anh tài đã có động thái lên tiếng bênh vực. BB Trần chia sẻ trong group: "Cũng nên nhìn nhận sự thật, không trách ai cả, ai yêu thương người nào hoặc nhà nào thì sẽ không muốn họ bị thiệt thòi nên đôi khi sẽ có những hiểu lầm hay tranh cãi không đáng có, nhưng mình nên nói cho nhau hiểu, vì suy cho cùng các anh em các nhà đều chung một gia đình lớn. Chỉ mong là mọi người nói chuyện trên tinh thần xây dựng góp ý, để các anh em ngày càng tốt hơn, chứ đừng để những hiểu lầm đẩy tình cảm anh em ra xa".

Neko Lê cũng chia sẻ quan điểm của bản thân: "Về tiết mục đều là góc nhìn cá nhân và mong muốn mọi thứ tốt hơn thôi, nhìn mọi việc với góc nhìn tích cực nha. Show cũng đã xong rồi. Mọi người đều vui vẻ với nhau đến phút cuối cùng".

Anh tài Quốc Thiên cho hay: "Chúng mình tránh xa toxic nhé. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và thông cảm cho nhau nhé. Yêu thương thật nhiều". Đinh Tiến Đạt cũng bênh vực: "Sáng nay dậy có nghe tin việc liên quan đến phần reaction của Nhà Chín Muồi. Tiến Đạt cũng có xem qua được 1 ít có thể không trọn vẹn hết nhưng Tiến Đạt hiểu được rằng ST không có ý gì đâu. Em ấy chỉ góp ý trên khía cạnh xây dựng thôi. Tiến Đạt thấy việc này không quá nghiêm trọng nên mọi người đừng lo lắng nhé".

Đông đảo các anh tài là Tiến Đạt, Quốc Thiên, Neko Lê... đã lên tiếng bênh vực S.T Sơn Thạch

S.T Sơn Thạch từng học múa ballet, hoạt động trong nhóm 365 trước khi gây chú ý ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Năm 8 tuổi, anh tham gia nhóm Những ngôi sao nhỏ của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, sau đó là Đội Sơn ca thuộc Nhà Thiếu nhi Quận 1 TP HCM. "Lúc nhỏ, tôi đã kiếm được tiền từ những buổi đi múa minh họa, biểu diễn cùng các ngôi sao như Đan Trường, Cẩm Ly", nam ca sĩ nói.

Năm 2010, S.T Sơn Thạch gia nhập nhóm 365 gồm Isaac, Tronie, Will và Jun Phạm do diễn viên Ngô Thanh Vân quản lý. Sau khi Tronie tách ra, nhóm duy trì đội hình bốn người và tan rã năm 2016. Trong quá trình hoạt động nhóm, ngoài thế mạnh về vũ đạo, anh chưa tạo được nhiều dấu ấn so với các thành viên còn lại.

Sau đó, anh chuyển hướng, tham gia nhiều game show giải trí, đóng phim, được khán giả yêu mến trong Người ấy là ai, Sao nhập ngũ, Giọng ải giọng ai. Ca sĩ cùng diễn viên Bình An (trái) giành giải quán quân Cuộc đua kỳ thú 2019.

S.T Sơn Thạch từng hoạt động trong nhóm 365 cùng với Isaac, Tronie, Will và Jun Phạm

Kết thúc tập 10, Anh trai vượt ngàn chông gai còn lại 24 anh tài, tiếp tục chuẩn bị bước vào buổi Công diễn 5. Là 1 trong 4 anh tài bị loại, Đăng Khôi cho biết anh không thấy buồn vì hoàn thành được tâm niệm cá nhân khi đến chương trình là mang lại niềm vui cho mẹ, gia đình nhỏ của anh. "Tôi trải nghiệm những giây phút thăng hoa trên sân khấu cùng 32 đồng nghiệp. Có những tiết mục, tôi thấy tự hào vì tạo được dấu ấn riêng", nam ca sĩ nói.

BB Trần rơi nước mắt khi nói lời chia tay 4 anh tài đã gắn bó khăng khít trong thời gian qua. Anh cho biết Đăng Khôi là người nhiệt tình, luôn hỗ trợ đồng nghiệp khi cần. Trong khi đó, đạo diễn Neko Lê là người hoạt ngôn, tạo ra những câu chuyện vui vẻ ở ngôi nhà chung kết, nối các anh tài gần nhau hơn.

Trong tập 10 vừa qua, đã có 4 anh tài bị loại khỏi chương trình là Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Trần Duy Nhất, Đăng Khôi, Neko Lê

Anh trai vượt ngàn chông gai gồm 15 tập, được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất sẽ hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng.