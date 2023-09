Standard Chartered dự báo GDP quý 3 sẽ tiếp tục phục hồi, đạt 5,1%

Phục hồi thương mại vẫn khó khăn; doanh số bán lẻ ở trạng thái tốt hơn

Theo Standard Chartered, các dữ liệu tháng 9 có thể sẽ cải thiện đôi chút so với tháng 8 nhờ doanh số bán lẻ. Tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng 9 được kỳ vọng sẽ duy trì mạnh ở mức 8,2% so với cùng kỳ; xuất khẩu được dự đoán giảm 6,2% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu giảm 7,0% và tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng lên 3,2%; thặng dư thương mại có thể thu hẹp xuống 1,3 tỷ USD.

Lạm phát có thể tăng trở lại, lên mức 3,2% so với cùng kỳ. Giá dịch vụ giáo dục, nhà ở và thực phẩm đã thúc đẩy lạm phát trong thời gian gần đây, trong khi áp lực lạm phát từ hoạt động giao thông vận tải đã giảm bớt.

Việt Nam đã đón khoảng 7,8 triệu du khách nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2023, gần đạt mục tiêu cả năm là 8 triệu du khách. Tuy nhiên, quá trình hồi phục của nền kinh tế vẫn cần được theo dõi và đánh giá khi mà hoạt động thương mại vẫn đang suy giảm, hoạt động sản xuất có thể tiếp tục mờ nhạt trong một thời gian và triển vọng phục hồi FDI vẫn chưa rõ ràng.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia kinh tế Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered, cho biết: "Áp lực về giá cả suy giảm sẽ tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách tập trung vào tăng trưởng, song những lo ngại mới về sự trở lại của lạm phát trong nửa cuối năm có thể gây ra những tác động. Khi nền kinh tế đang trên đà phục hồi, chúng ta sẽ không còn cần nhiều sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ".