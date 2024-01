Stavian khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Vibrant Gujarat

Đồng hành cùng với Hội nghị, Tập đoàn Stavian đã mang đến rất nhiều sản phẩm hoá chất & hoá dầu cùng các dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam với thị trường thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Vibrant Gujarat lần thứ 10 là một trong những diễn đàn toàn cầu uy tín nhất về mạng lưới kinh doanh, chia sẻ kiến thức và quan hệ đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và phát triển bền vững. Với chủ đề "20 năm Gujarat sôi động – Đỉnh cao Thành công" (20 Years of Vibrant Gujarat as the Summit of Success), Hội nghị đã thu hút hơn 45.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới cùng hơn 1.000 gian hàng triển lãm. Việt Nam với vai trò là đối tác chiến lược cũng có rất nhiều doanh nghiệp tham dự.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và nhất là từ khi nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016 đến nay, quan hệ hai nước Việt Nam - Ấn Độ đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, lòng tin chiến lược không ngừng được củng cố qua sự hợp tác mật thiết của các ngành, các địa phương và trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao.

Đồng hành cùng với Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Vibrant Gujarat lần thứ 10, Tập đoàn Stavian đã mang tới triển lãm những sản phẩm và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, thành công giới thiệu và quảng bá sản phẩm, đồng thời tiếp cận và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác mới trong tương lai với những đơn vị hàng đầu tại Ấn Độ và khu vực. Cũng tại Hội nghị, đại diện của Tập đoàn đã chia sẻ về mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Ấn Độ trong chương trình Focus Country Việt Nam, cũng như tìm hiểu các công nghệ mới và trao đổi ý tưởng ở cấp độ toàn cầu.



Được thành lập từ năm 2009, Tập đoàn Stavian hiện là Tập đoàn thương mại - đầu tư - sản xuất công nghiệp đa quốc gia quy mô lớn, với nhiều lĩnh vực hoạt động như công nghiệp hóa dầu, hóa chất, công nghiệp giấy, công nghiệp vật liệu công nghệ cao, công nghiệp tái chế & kinh tế tuần hoàn, kim loại công nghiệp, phát triển khu công nghiệp, logistics và đầu tư khởi nghiệp 4.0. Tập đoàn có trụ sở chính tại Việt Nam, hệ thống chi nhánh - kho bãi tại gần 30 quốc gia trên toàn cầu và mạng lưới khách hàng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khách hàng quốc tế tham quan gian hàng của Tập đoàn Stavian tại Vibrant Gujarat

Hiện nay, Tập đoàn Stavian là một trong những doanh nghiệp tích cực quan tâm đến việc đầu tư và phát triển kinh doanh bền vững theo tiêu chuẩn ESG. Tập đoàn luôn chú trọng việc đẩy mạnh hàng loạt các hoạt động cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội và chính sách nhân sự hấp dẫn có vai trò vô cùng to lớn trong sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp.



Bên cạnh đó, Tập đoàn Stavian cũng là một trong những doanh nghiệp tại Việt Nam tiên phong trong việc triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững khi liên tục triển khai các dự án lớn như Nhà máy Hóa dầu Stavian Quảng Yên hay Nhà máy Nhựa tái chế Stavian, nhằm đẩy mạnh và phát triển hệ sinh thái tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam. Trong tương lai, với các biện pháp khuyến khích nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ Việt Nam cũng như Chính phủ Ấn Độ, Tập đoàn Stavian sẽ tiếp tục tăng trưởng theo hướng giảm thải carbon và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, sản xuất sạch và kinh tế tuần hoàn.