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Sử dụng số căn cước công dân thay thế mã số BHXH: Những điều người lao động cần biết

| | Xã hội

Từ ngày 01/9/2026, BHXH Việt Nam chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Việc chuyển đổi được thực hiện tự động trên hệ thống BHXH, đồng thời người lao động cần chủ động kiểm tra thông tin cá nhân và cảnh giác với các hình thức giả danh, lừa đảo lợi dụng việc chuyển đổi này.

Sử dụng số căn cước công dân thay thế mã số BHXH: Những điều người lao động cần biết- Ảnh 1.

Theo PV

xaydungchinhsach

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