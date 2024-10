Sự khác biệt giữa công nghệ Web2 và Web3 : Ai thực sự nắm quyền sở hữu tài sản số?

Ví Web3: Khi người dùng nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tài sản số

Web2 là thế hệ Internet mà hầu hết mọi người hiện đang sử dụng, nơi các tổ chức tài chính và bên trung gian như ngân hàng hoặc ví điện tử quản lý và kiểm soát tài sản của người dùng. Mọi giao dịch tài chính trong Web2 phải thông qua các bên thứ ba, và người dùng phải đặt niềm tin vào hệ thống bảo mật của các tổ chức này. Tuy nhiên, niềm tin này không phải lúc nào cũng an toàn, như vụ rò rỉ dữ liệu của hơn 100 triệu khách hàng từ Capital One năm 2019 đã chứng minh.

Ngược lại, Web3 là thế hệ Internet dựa trên công nghệ blockchain, nơi người dùng tự kiểm soát và quản lý tài sản số của mình thông qua private key (khóa riêng tư) – công cụ duy nhất cho phép truy cập vào tài sản số. Với Web3, người dùng không cần bên trung gian để bảo vệ hoặc quản lý tài sản, mà tự chịu trách nhiệm về sự an toàn của chúng. Gavin Wood, đồng sáng lập Ethereum, nhận định: "Web3 không chỉ là một công nghệ, mà là sự thay đổi về cách con người sở hữu và kiểm soát tài sản kỹ thuật số."

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Web3 là tính minh bạch. Mọi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain – một sổ cái công khai không thể thay đổi, giúp mọi người có thể kiểm tra và xác minh giao dịch một cách độc lập mà không cần tin tưởng vào bất kỳ tổ chức nào. Vitalik Buterin, nhà sáng lập mạng Ethereum, đã chia sẻ: "Blockchain cung cấp sự minh bạch tuyệt đối, giúp mọi giao dịch tài chính có thể được kiểm tra bởi bất kỳ ai, bất cứ lúc nào." Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ gian lận và tăng cường sự tin tưởng vào hệ thống tài chính phi tập trung.

Viction - Blockchain Layer1 thuộc hệ sinh thái Ninety Eight

Tuy nhiên, Web3 không phải không có thách thức. Người dùng phải có trách nhiệm bảo mật private key của mình. Nếu mất private key, tài sản của họ cũng sẽ biến mất mà không có cách nào khôi phục. Sự tự do đi kèm với trách nhiệm này đòi hỏi người dùng phải có kiến thức về bảo mật để bảo vệ tài sản số của mình.

Để giải quyết các rào cản về bảo mật và trải nghiệm người dùng, nhiều công ty đã và đang phát triển các giải pháp để giúp tài chính phi tập trung (DeFi) dễ tiếp cận hơn. Chẳng hạn, Ninety Eight là một trong những công ty tiên phong trong việc cải tiến giao diện người dùng, tự động hóa các khâu bảo mật và phát triển các công cụ phục hồi ví, giúp trải nghiệm của người dùng mượt mà và liền mạch hơn. Bằng cách giảm thiểu các rào cản kỹ thuật, Ninety Eight hướng đến mục tiêu mang lại sự tiện lợi và thân thiện hơn khi người dùng tham gia vào hệ sinh thái tài chính phi tập trung.

Coin98 Super Wallet của Ninety Eight là một ví phi tập trung điển hình, vốn được thiết kế để giúp người dùng quản lý tài sản trên nhiều blockchain khác nhau. Ví này cũng tích hợp Zen Card, một thiết bị bảo mật phần cứng giúp người dùng quản lý private key một cách an toàn. Điều này giảm thiểu rủi ro mất mát tài sản do sơ suất cá nhân.

Cùng với nhiều ví sử dụng công nghệ Web3 khác, Coin98 Super Wallet giúp người dùng quản lý private key an toàn hơn nhờ tích hợp giải pháp phần cứng Zen Card

Cũng phải nói thêm, tính liền mạch giữa Web3 và tài chính truyền thống cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của các công ty như Ninety Eight. Việc đơn giản hóa quy trình giao dịch và quản lý tài sản giúp người dùng dễ dàng chuyển từ Web2 sang Web3 mà không gặp quá nhiều trở ngại.

Theo ông Nguyễn Thế Vinh, CEO của Ninety Eight, việc phát triển các giải pháp như Coin98 Super Wallet hay Zen Card không chỉ giúp người dùng bảo mật tài sản tốt hơn mà còn mang lại trải nghiệm liền mạch, tương tự như trong hệ thống tài chính truyền thống. Người dùng có thể tận hưởng những lợi ích của tài chính phi tập trung mà không phải đối mặt với những phức tạp kỹ thuật vốn có của blockchain.

Tương lai của Web3: Sự kết hợp giữa tự do và bảo mật

Nhìn chung, Web3 đang nhanh chóng thay đổi cách chúng ta tương tác với tài sản kỹ thuật số, giúp người dùng có toàn quyền kiểm soát và đảm bảo tính minh bạch của các giao dịch. Theo Deloitte, thị trường blockchain toàn cầu sẽ đạt giá trị hơn 39,7 tỷ USD vào năm 2025, đánh dấu sự tăng trưởng nhanh chóng của Web3 và các hệ sinh thái phi tập trung.

Deloitte nhận định blockchain đang mang tới nhiều giá trị về vận hành với doanh nghiệp

Những giải pháp ví phi tập trung như Coin98 Super Wallet không chỉ giúp người dùng tiếp cận Web3 một cách dễ dàng mà còn cung cấp giải pháp bảo mật tiên tiến để giảm bớt rào cản về kỹ thuật. Sự phát triển liên tục của các công nghệ bảo mật và giao dịch minh bạch sẽ là chìa khóa cho tương lai của tài chính phi tập trung, khi mà người dùng có thể tự tin quản lý và bảo vệ tài sản của mình.