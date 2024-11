Sự kiện giới thiệu căn hộ biển Alaric & Polaris thu hút hơn 500 khách hàng

Đồng thời, đây sẽ là tín hiệu tạo nên bứt phá mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu những tháng cuối năm 2024.

Căn hộ biển đáp ứng vượt kỳ vọng nhà đầu tư

Bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu luôn duy trì được sức nóng vì có nhiều lợi thế về quy hoạch. Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu được chia làm 3 khu vực​ chính, các khu vực sẽ được định hướng theo thế mạnh riêng, bao gồm Vùng chức năng du lịch và đô thị biển; Vùng chức năng công nghiệp, cảng biển và Vùng chức năng nông nghiệp và cân bằng sinh thái. Trả lời khảo sát của Batdongsan.com.vn, 43% môi giới nhận định Phường 10, Phường 11 thành phố Vũng Tàu có tiềm năng phát triển lớn. Theo khảo sát, The Maris Vũng Tàu là một trong những dự án nghỉ dưỡng tăng trưởng cao nhất (40%) về mức độ quan tâm của khách hàng trong quý 3/2024.

Trong không gian chương trình tại tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển The Maris Vũng Tàu, quý khách hàng đã được chia sẻ và tư vấn chuyên sâu những thông tin đầy đủ, chính xác nhất về bộ đôi căn hộ biển Alaric & Polaris, qua đó lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu cùng chính sách ưu đãi.

Tham gia sự kiện giới thiệu bộ đôi căn hộ biển Alaric & Polaris, anh Ngọc Toàn - nhà đầu tư đến từ TP.HCM nhận định: "Dự án có vị trí nằm ngay trên đường 3/2 và có bãi biển riêng như thế này quả là hiếm có ở trung tâm Tp.Vũng Tàu. Tôi đã tìm hiểu nhiều dự án biển, và đây là nơi đáng mua nhất trong tầm giá của tôi. Khi trở thành chủ nhân, tôi có thể linh hoạt sử dụng để ở, nghỉ dưỡng dài ngày cho gia đình vào mùa hè, khi các con tôi nghỉ học và tôi làm việc từ xa, thời gian còn lại có thể ủy thác chủ đầu tư để cho thuê. Hơn nữa, căn hộ Alaric đang xây dựng sắp hoàn thiện, căn hộ Polaris thì đang có giá bán hấp dẫn, cả hai được bàn giao full nội thất và chính sách bán hàng siêu giãn. Điều này giúp những khách hàng như chúng tôi dễ dàng quyết định "xuống tiền" sở hữu."

Đón xuân, nhận tài lộc sớm cùng loạt chính sách ưu đãi

Sự kiện ngày 2/11 vừa qua, lần đầu tiên chủ đầu tư TDG Group tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay dành cho khách hàng sở hữu bộ đôi căn hộ biển Alaric & Polaris.

Với căn hộ Polaris, khách hàng nhận được nhiều bất ngờ khi tặng ngay 1 chỉ vàng khi giao dịch thành công cùng cơ hội sở hữu iphone 16 Promax. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được áp dụng rất nhiều phương thức thanh toán ưu đãi khác như: thanh toán tích lũy, chỉ từ 10 triệu đồng/ tháng; hỗ trợ tài chính từ ngân hàng HDBank, thời gian vay tối đa đến 25 năm, ưu đãi 0% lãi suất trong 18 tháng, ân hạn gốc đến 24 tháng; chiết khấu kích cầu thị trường cuối năm 2024 lên đến 4%; Đồng hành ủy thác - cam kết lợi nhuận lên đến 600 triệu/ 2 năm (với căn hộ Cash Home); tặng 3 năm phí quản lý (căn hộ Relax Home)...

Khách hàng sở hữu căn hộ Alaric & Polaris với chính sách ưu đãi và trúng những phần quà giá trị.

Với Alaric, khách hàng chỉ thanh toán từ 155 triệu đã có cơ hội sở hữu căn hộ có tầm nhìn trực diện biển tuyệt đẹp cùng "cơn mưa" ưu đãi: chiết khấu lên đến 3%; chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 6%; hỗ trợ vay mua nhà với lãi suất 0%; tặng ngay 3 chỉ vàng và tặng gói tài lộc lên đến 78 triệu cho giao dịch thành công. Bên cạnh đó với chiến dịch "Ưu đãi ngập tràn, đón tết thăng hoa" chủ đầu tư TDG Group tung ra chương trình rút thăm quay may mắn, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn gồm: 5 xe SH 160i 2024, 10 Iphone 16 Promax, 45 chỉ vàng PNJ, 10 máy lọc không khí…

Chuyên viên kinh doanh tư vấn khách hàng trong sự kiện giới thiệu bộ đôi căn hộ biển Alaric & Polaris

Đánh giá về sự kiện mở bán ngày 2/11, đại diện sàn phân phối MT Holding cho biết: "Đây là đợt bán hàng bùng nổ của chúng tôi, khi có rất đông khách hàng quan tâm đến tham dự chương trình, các chính sách bán hàng của chủ đầu tư cũng mang lại nhiều giá trị cho khách hàng. Căn hộ Polaris & Alaric có nhiều ưu điểm riêng và sự đón nhận sôi nổi từ khách hàng ngay trong sự kiện là tín hiệu tích cực cho thị trường."

Sự thành công khi tổ chức sự kiện ngày hôm nay của chúng tôi chắc chắn sẽ mang lại niềm tin mạnh mẽ cho các nhà đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng biển chất lượng, được quy hoạch bài bản, đa dạng tiện ích và pháp lý chuẩn. Đây cũng là động lực để các chủ đầu tư tiếp tục xây dựng, phát triển và đưa ra thị trường các dự án nghỉ dưỡng trong năm 2025, chủ đầu tư TDG Group chia sẻ.