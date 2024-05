Sự kiện lớn trong làng thời trang sắp tổ chức: Quy tụ hàng loạt local brands đình đám, có cả thương hiệu do Chi Pu sáng lập

Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 9/5, ban tổ chức Celebrating Local Pride đã công bố những thông tin quan trọng về Celebrating Local Pride mùa 7. Trong đó, Chi Pu sẽ góp mặt trên sàn diễn Celebrating Local Pride 2024.

Trong video giới thiệu, nữ nghệ sĩ bày tỏ sự vui vẻ, phấn khởi khi cùng với thương hiệu VERA by Chi Pu tham dự sự kiện dành cho các thương hiệu trong nước lần này.

Vera by Chi Pu là dự án mà Chi Pu đã bắt tay với Vera, thương hiệu đồ nội y nổi tiếng trong nhiều năm qua, để lấn sân kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

Show diễn SR Celebrating Local Pride lần này sẽ chính thức quay trở lại cùng nhiều điểm mới đáng chú ý vào ngày 25.05.2024, với chủ đề "The Movement of Fashion". Không còn gói gọn trong việc hỗ trợ các thương hiệu mặt truyền thông SR Celebrating Local Pride mùa thứ 7 đồng hành cùng Ứng dụng Thương mại điện tử mua sắm Thời trang và Làm đẹp BIDU còn là cầu nối giúp các Local Brands gặp gỡ, giao lưu với các nhà cung ứng hàng đầu Việt Nam, tiếp cận với các giải pháp mới trong sản xuất và kinh doanh, từ đó, xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp.

Bên cạnh VERA by CHI PU, sàn diễn năm nay có sự góp mặt của nhiều thương hiệu nội địa nổi bật khác bao gồm: PHI PHAM, MEnimal, MORE THAN BLUE, ESTHER STUDIOS, CS EN, HANGSILK x FACE Talents, EMCHIC by EMWEAR, SAMSTAG.STUDIO, DVRK, DE JUNIEL x THER GAB, THE SOUL, ONONMADÉ, JIRENE, DOTTIE và K&K FASHION.

Lấy cảm hứng thể thao từ Olympic Paris vào mùa Hè 2024, Celebrating Local Pride mùa 7 tái hiện hình ảnh năng động, trẻ trung, đầy năng lượng của thời trang Việt bằng bộ ảnh thời trang trên đường đua chạy bộ, phản ánh thực trạng hiện tại của một thế hệ thương hiệu trẻ không ngừng "chạy đua" để tạo nên thành tích vang dội cho thời trang mà chưa từng có trong hơn 30 năm qua.

Chị Trần Hà Mi - Co-Founder của Style-Republik và SR Fashion Business School chia sẻ về những thay đổi đáng chú ý của SR Celebrating Local Pride 7 tại buổi Họp báo.

Bộ ảnh quy tụ 3 gương mặt trẻ ấn tượng LynhCi, Thiện Vương và Yum. Họ là gen Z và cũng là tiếng nói của thời trang Việt hiện tại và tương lai: không còn ngập ngừng e ngại mà luôn trong tư thế sẵn sàng để bứt phá. Bộ ảnh được chụp bởi Hậu Lê, nhiếp ảnh gia thắng giải SR Fashion Awards 2024 cùng với LynhCi - The Next Fashion Influencer của SRFA 2024 và 2 người mẫu đề cử thuộc hạng mục Người mẫu Nam - Thiện Vương và Người mẫu Nữ của năm: Yum. Đây cũng là động thái của Style Republik trong việc không ngừng nỗ lực tạo ra cơ hội ủng hộ và tôn vinh những tài năng trẻ.

Bên cạnh đó, bộ ảnh lần này còn được tạo mẫu bởi stylist Hensi Lê - giám khảo của SRFA 2024 và cũng là nữ stylist từng làm việc với nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Việt như: ca sĩ Erik, diễn viên Kathy Uyên, siêu mẫu Lan Khuê,… và cộng tác cùng nhiều tạp chí thời trang hàng đầu tại Việt Nam.

Là show diễn được tổ chức bởi đội ngũ người trẻ thuộc thế hệ GenZ, song, mỗi mùa trôi qua, SR Celebrating Local Pride luôn để lại ấn tượng và được các chuyên gia, cộng đồng yêu thích thời trang công nhận là một fashion show thành công đúng với định nghĩa và tính chất: Không ồn ào, không drama cũng không chiêu trò mà vẫn giữ được vẹn nguyên tinh thần tôn vinh thiết kế sáng tạo của người trẻ.

Một điểm mới nữa trong show diễn lần này chính là việc thay đổi tên gọi. Đến với mùa tổ chức thứ 7, Style-Republik quyết định tái định vị sự kiện Tôn vinh Giá trị Việt SR Celebrating Local Pride với tên gọi mới và ra mắt website riêng dành cho chương trình.

Việc gói gọn khuôn khổ sự kiện theo từng mùa Xuân Hè, Thu Đông như mọi năm không chỉ hạn chế sự sáng tạo của các thương hiệu mà còn gặp nhiều lệch pha với lịch ra mắt từng BST theo mùa của thương hiệu. Chính vì vậy, ở mùa thứ 7 lần này, SR Celebrating Local Pride quyết định tháo bỏ tên mùa mà chỉ đặt tên theo hướng trung tính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giúp thương hiệu thỏa sức tự do và chủ động trên sân chơi sáng tạo của mình.

Poster chính thức của SR Celebrating Local Pride 7.

Bên cạnh đó, bằng việc cố định show diễn vào tháng 5 và tháng 11 hằng năm, SR Celebrating Local Pride không đơn giản chỉ là giải pháp truyền thông cho local brands mà còn giúp định hình Fashion Calendar đầu tiên cho Việt Nam.

Từ đây, các thương hiệu có thể đưa lịch diễn vào kế hoạch của năm để có thể chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch ra mắt BST trình diễn, kế hoạch Marketing và ra mắt ở cửa hàng. Bằng cách đó, Style Republik mong muốn sẽ tạo được thói quen ra mắt BST đúng thời điểm cho toàn cảnh thị trường thời trang, và giúp mỗi thương hiệu có thể dự trù và mang về doanh thu như mong đợi nhờ vào các ứng dụng thương mại điện tử.