Sự kiện Raise Up - Lễ kỷ niệm 22 năm thành lập tập đoàn Nagakawa

Tái hiện hành trình hơn 2 thập kỷ trong lễ kỷ niệm 22 năm thành lập



Ngày 22/08/2002, Tập đoàn Nagakawa chính thức được thành lập, tiền thân là Công ty liên danh Nagakawa Việt Nam. Khởi nguồn từ khát vọng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt, đến nay Nagakawa đã trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành thuộc Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Ngày 22/09/2009, Nagakawa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán NAG. Đây là dấu son đáng nhớ trong lịch sử doanh nghiệp, bởi Nagakawa là doanh nghiệp điện lạnh tiên phong niêm yết trên sàn chứng khoán. Tới nay, cổ phiếu Nagakawa đã tròn 15 năm niêm yết với những bước chuyển mình, thay đổi bắt đầu từ chất để phát triển mạnh mẽ hơn, tốc độ hơn trong tương lai.

Sau 22 năm không ngừng nỗ lực, sáng tạo và đổi mới, dòng sông Nagakawa vẫn sáng ngời sắc đỏ phù sa, được bồi đắp bởi nhiệt huyết và khát vọng mỗi ngày một lớn. Sự mới mẻ trong nhịp chảy của nước chính là sự sống của dòng sông. Nagakawa vẫn đang từng ngày thay đổi, như dòng sông muôn đời chảy mãi. Trong suốt hành trình hơn 2 thập kỷ, sợi chỉ đỏ xuyên suốt giúp Nagakawa không ngừng phát triển, chính là tình yêu và khát vọng luôn bừng cháy.

Tháng 7.2024, Nagakawa đã chính thức công bố thay đổi logo và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới tại Landmark 81, TP. Hồ Chí Minh. Nối tiếp thành công, Nagakawa liên tiếp tổ chức chuỗi sự kiện Raise Up trong và ngoài nước nhằm giới thiệu logo mới tới các khách hàng, đối tác, cổ đông và cán bộ nhân viên. Ngày 22/08/2024, tròn 22 năm thành lập, Nagakawa tổ chức sự kiện Raise Up tại JW Marriott Hanoi, đón mừng sinh nhật Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ sản phẩm thế hệ mới của cả 3 ngành hàng chủ lực làm nên thương hiệu Nagakawa.

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương – Tổng giám đốc Tập đoàn Nagakawa phát biểu tại Lễ kỷ niệm 22 năm thành lập Tập đoàn.

Chia sẻ về hành trình hơn 2 thập kỷ và cột mốc quan trọng này, Bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa cho biết: "Với sự tận tâm nỗ lực và sáng tạo không ngừng, Tập đoàn Nagakawa đã sẵn sàng cho hành trình mới vững vàng và bứt phá. Những kết quả tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ suốt 22 năm qua chính là động lực để Nagakawa tự tin vào chiến lược phát triển bứt phá trong thời gian tới. Nagakawa tin rằng, với khát vọng mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt, Nagakawa sẽ luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy kiến tạo cuộc sống tiện nghi cho mỗi gia đình Việt. Và đó cũng chính là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của Nagakawa".



Toàn cảnh sự kiện Kỷ niệm 22 năm thành lập của Nagakawa tại JW Marriott Hanoi

Khẳng định vị thế 22 năm chuyên sâu ngành Điện lạnh



Với bề dày lịch sử của một trong những đơn vị sản xuất điện máy nội địa tiên phong từ năm 2002 với sản phẩm chủ lực là điều hòa không khí (máy lạnh), Nagakawa cũng là đơn vị duy nhất trong ngành đang niêm yết cổ phiếu trên sàn, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Trong 4 năm gần đây, Nagakawa liên tiếp 4 lần vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam. Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh thu quý 2 của Nagakawa tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, Nagakawa ghi nhận doanh thu thuần tăng 47,82%, ngành điều hòa tăng trưởng hơn 90%.

Nền tảng lịch sử vững vàng cũng bản lĩnh đổi mới để phát triển nhanh chóng, Nagakawa không chỉ là thương hiệu quen thuộc trong thị trường điện lạnh mà còn trở thành thương hiệu uy tín trong ngành Gia dụng và Thiết bị nhà bếp cao cấp. Trong Lễ kỷ niệm 22 năm thành lập, Nagakawa đã trưng bày và giới thiệu đến các khách hàng Bộ sản phẩm thế hệ mới của cả ba ngành hàng chủ lực của Tập đoàn là Điện Lạnh, Gia dụng và Thiết bị nhà bếp.

Khu vực trưng bày sản phẩm tại sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời

Với việc liên tục, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển sản phẩm dịch vụ, đến nay các sản phẩm của Nagakawa được thị trường đặc biệt ưu ái bởi giá trị "BỀN" đặc trưng, thẩm mỹ tinh tế và ứng dụng công nghệ hiện đại nhất. Dải sản phẩm điện lạnh dài bậc nhất thị trường với công suất từ 1HP lên tới 144HP đã khiến thương hiệu Nagakawa ghi danh trong các hồ sơ gói thầu dự án điều hòa không khí cho các công trình trọng điểm. Nổi bật trong bộ sản phẩm thế hệ mới là điều hòa trung tâm VRF có khả năng kết nối tới 64 dàn lạnh khác nhau và cục nóng đơn lớn trên thị trường (lên đến 36HP tương đương 36 điều hòa treo tường thông thường, tiết kiệm 40% diện tích lắp đặt).



Không chỉ có dải công suất điều hòa đầy đủ và lớn bậc nhất thị trường, Nagakawa sở hữu đội ngũ chuyên gia có chuyên môn sâu về sản phẩm, am hiểu sâu sắc kiến trúc Việt Nam, nắm bắt rõ về khí hậu, thời tiết và các điều kiện địa lý của từng vùng miền. Bên cạnh đó Nagakawa cũng là đơn vị tiên phong đưa công nghệ vào các giải pháp không khí thông minh cho công trình nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ tới mức tối đa, đem lại cho khách hàng những giá trị đặc biệt của thế hệ điều hòa thương mại Nagakawa siêu Bền, siêu tiết kiệm.

Điều hoà thương mại Nagakawa trúng thầu nhiều công trình lớn trọng điểm quốc gia

Bên cạnh bộ sản phẩm điều hòa không khí, các sản phẩm máy rửa bát, bếp điện từ, máy hút mùi công nghệ tiên tiến đã chứng minh những tâm huyết sáng tạo vì sức khỏe người Việt. Nagakawa đang kiến tạo xu hướng mới cho dòng sản phẩm gia dụng và thiết bị nhà bếp cao cấp, không chỉ đem đến sự thuận tiện, an toàn cho sức khỏe, độ bền cao mà còn giúp người nội trợ những phút giây "an toàn - an tâm – an nhàn" trong căn bếp tiện nghi, hiện đại.