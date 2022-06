Sự kiện thưởng thức cá ngừ đại dương khổng lồ 300kg

Cá ngừ đại dương được coi là một loại hải sản quý hiếm trong tự nhiên được người Nhật, Châu Âu ưa chuộng. Thịt cá ngừ đại dương đa phần đắt đỏ bởi giá trị dinh dưỡng, công nghệ đánh bắt, bảo quản khắt khe và đặc biệt là chất thịt rất thơm ngon có độ chắc, thanh, ngọt khác biệt hơn hẳn các loại khác. Theo một số ngư dân, cá ngừ đại dương là loại cá có giá trị cao, mức giá bán khoảng 30 USD/kg (gần 700.000 đồng) trên thị trường thế giới.

Cá ngừ khổng lồ 300kg này đã được Công ty cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way thu mua và chuyển ra Hà Nội cho sự kiện trình diễn mổ cá ngừ kết hợp cùng tiệc thưởng thức tại hầm rượu vang cao cấp ILVINO.

Sự kiện được diễn ra trong 02 ngày thứ 6, thứ 7 ngày 17,18/06/2022 tại hầm rượu vang IL VINO - My Way Hotel & Residence - Tầng B2 – Số 2, 86 Duy Tân, Cầu Giấy.

Sự kiện thưởng thức cá ngừ cũng là một hoạt động ẩm thực định kỳ được tổ chức ở hầm rượu IL VINO với mong muốn đem đến những trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo, cao cấp theo phong cách Châu Âu tới các thực khách Việt.

Không gian Hầm Rượu IL VINO

Với kiến trúc độc đáo của hầm rượu châu Âu thời trung cổ, IL VINO là một món quà mà MY WAY HOSPITALITY dành tặng cho những người có niềm đam mê và tình yêu to lớn đối với rượu vang.

Dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư người Đức Tosten ILLgen, IL VINO không chỉ thể hiện văn hóa truyền thống rượu vang thông qua những mái vòm tráng lệ, ánh nến lung linh hay những khuôn cửa sắt với hoa văn cổ điển. IL VINO còn tôn vinh văn hóa rượu vang khi những vật liệu cao cấp như khối đá tự nhiên, gỗ Cẩm Lai quý hiếm được lựa chọn để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm của nghệ thuật gìn giữ và sưu tập rượu vang đã có hàng nghìn năm của châu Âu. Hiện tại, hầm rượu đang phân phối 100 đầu rượu với hơn 10.000 chai rượu hảo hạng. IL Vino được coi là điểm hẹn vàng cho những cuộc gặp gỡ, cuộc đàm phán với đối tác thành công. IL Vino có sức chứa 100 khách với hệ thống phòng Vip đẳng cấp, sang trọng từ 6-30 khách. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm lý tưởng để trải nghiệm phong cách sống thời thượng thì hãy ghé ngay IL Vino. Từ món sò điệp Nhật áp chảo khai vị hấp dẫn, tiếp nối Steak với độ tươi mềm đúng điệu, kết thúc bằng món tráng miệng ngọt ngào trứ danh. Một hành trình ẩm thực đủ để khiến cảm xúc của quý khách trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết.

Hầm Rượu IL VINO – Finest wine cellar in town

Địa chỉ: Tầng B2 – Số 2, 86 Duy Tân, Cầu Giấy

Hotline: 093 657 1080

Facebook: https://www.facebook.com/ilvino.com.vn

