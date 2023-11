Sự thật bất ngờ về gạo Séng Cù xanh

Thời gian qua, trên thị trường Lào Cai nói riêng và một số tỉnh thành miền núi phía Bắc, nhiều cá nhân rao bán gạo "Séng Cù xanh", hay còn được giới thiệu là "Séng Cù non", "Séng Cù cốm" với màu xanh lạ mắt. Mức giá đến tay người tiêu dùng cũng khá đắt đỏ, có loại lên tới 400.000 đồng/kg.

Chỉ cần một thao tác tìm kiếm: "Séng Cù xanh" trên các nền tảng mạng xã hội hay trang thương mại điện tử, hàng loạt các bài đăng bán loại gạo mới nổi này xuất hiện.

Những lời quảng cáo gây tò mò cho nhiều người tiêu dùng: Séng Cù xanh mỗi năm chỉ có trong tháng 11; gạo được thu hoạch lúc hạt thóc mới vào chắc, chưa chín hẳn, vì vậy gạo mới xanh như cốm, ăn ngọt, thơm ngậy khác biệt...

Sự thật được làm sáng tỏ khi cách nay ít ngày, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang một hộ kinh doanh tại thị trấn Mường Khương đang "phù phép" cho gạo Séng Cù, thực chất là dùng lá dứa nghiền ra để nhuộm xanh gạo Séng Cù.

Xay xát gạo Séng Cù và dùng lá dứa nghiền nhỏ nhuộm xanh gạo để bán cho khách hàng. (Ảnh: QĐND)

Qua kiểm tra, hộ kinh doanh này không đăng ký hành nghề xay xát, chế biến, mà chỉ hành nghề kinh doanh nông sản. Bên cạnh đó, cơ sở đã tự ý xay xát và nhuộm gạo Séng Cù không đúng quy định để bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời xử phạt 7,5 triệu đồng do vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh và yêu cầu hộ kinh doanh ký cam kết không tái phạm hành vi này.



Bảo vệ thương hiệu gạo Séng Cù



Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, trên thực tế, ở Mường Khương, Lào Cai chỉ có một loại gạo Séng Cù truyền thống màu trắng ngà hoặc trắng đục, không có Séng Cù màu xanh, dù thu hoạch non hay già, phơi đủ nắng hay thiếu nắng. Thực chất, tất cả gạo Séng Cù xanh trên thị trường là do các tư thương đã nhuộm bằng lá cây và có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.



Đại diện Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai cũng thông tin chính thức về loại gạo đặc sản này.

Gạo Séng Cù là đặc sản của Lào Cai, được sản xuất chính tại huyện Mường Khương và Bát Xát, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 10.000 tấn. Hiện đang có trên 100 cơ sở xay xát, đóng gói gạo Séng Cù.

Đại diện Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai khẳng định chưa tiếp nhận bất kỳ một bản công bố chất lượng sản phẩm gạo Séng Cù xanh nào của các đơn vị sản xuất, đóng gói trên địa bàn. Do vậy, các sản phẩm gạo Séng Cù xanh đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội không được các cơ quan chức năng chứng nhận về nguồn gốc cũng như chất lượng.



"Chi cục sẽ phối hợp với phòng nông nghiệp các địa phương rà soát, phân loại, thống kê, hậu kiểm với các cơ sở chế biến nói chung, cũng như cơ sở chế biến gạo Séng Cù xanh nói riêng để đảm bảo sản phẩm lưu thông trên thị trường theo quy định", ông Hà Ngọc Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai, cho biết.