Sự thật chấn động đằng sau nút "Tôi không phải là robot" trên internet: Làm thế nào máy móc biết được bạn là con người?

Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì thực sự xảy ra khi bạn click vào ô "Tôi không phải robot" trên các trang web? Tại sao chỉ thông qua một cú click chuột này mà trình duyệt có thể xác định được đâu là người dùng hay một chương trình thu thập dữ liệu nào đó? Hóa ra, quá trình này phức tạp và thông minh hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.

Theo tiết lộ gần đây từ chương trình QI của BBC, việc click vào ô này sẽ khởi động một quá trình phân tích hành vi của bạn trước khi nhấp chuột. Điều này có nghĩa là hệ thống CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) đang xem xét dấu vết kỹ thuật số của bạn trên trình duyệt web để quyết định xem hành động của bạn có phù hợp với những gì được kỳ vọng từ một con người hay không.

Bà Sandi Toksvig, người dẫn chương trình QI, giải thích: "Tôi không thể tiết lộ tất cả chi tiết vì họ giữ bí mật để ngăn chặn gian lận, nhưng nói chung, khi bạn đánh dấu vào ô này, nó sẽ yêu cầu trang web kiểm tra lịch sử duyệt web của bạn. Ví dụ, trước khi đánh dấu, nếu bạn xem một vài video về mèo, thích một tweet về Greta Thunberg, kiểm tra tài khoản Gmail trước khi bắt đầu làm việc - tất cả những điều đó khiến họ nghĩ rằng bạn phải là một con người."

Nhưng quá trình phân tích không dừng lại ở đó. Hệ thống còn xem xét cách bạn di chuyển chuột đến ô kiểm. Mọi thứ từ quỹ đạo, tốc độ, thậm chí cả những lưỡng lự trong chuyển động của bạn đều được phân tích để xác định xem bạn có phải là con người hay không.

Nếu điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục hệ thống CAPTCHA, nó sẽ chuyển sang một bài kiểm tra thứ cấp. Đây là lúc những nhiệm vụ nhận dạng hình ảnh khó chịu mà hầu hết mọi người đều đã từng gặp phải. Đó chỉ là một bước nữa để đảm bảo rằng "bạn là con người" và không phải là một bot độc hại nào đó đang lên kế hoạch thống trị internet.

Trong khi nhiều người có thể thấy các bước kiểm tra này xâm phạm quyền riêng tư một cách đáng sợ, nhưng nên nhớ rằng hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các trang web và dịch vụ internet khỏi các cuộc tấn công tự động và spam. Và quả thật nó đang làm công việc này khá tốt.

Tuy nhiên, có lẽ tốt nhất là không nên suy nghĩ quá nhiều về nó. Ít nhất, đó có vẻ là điều mà một con người bình thường sẽ làm.



Cuối cùng, mặc dù quy trình này có vẻ phức tạp và đôi khi gây khó chịu, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh mạng. Trong thời đại số hóa ngày nay, việc phân biệt giữa người thật và bot tự động là một thách thức không nhỏ, và CAPTCHA đang làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc giữ cho internet an toàn hơn cho tất cả chúng ta.