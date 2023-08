Sự thật phía sau các mặt bằng bán lẻ tại Tp.HCM “ế ẩm”

Một số thương hiệu mới vào:

• Tiffany & Co. (đang thi công)

• Lancel

• Nepresso

• Rolls Royce

• Le Silla

• Baccarat

• Marc Jacobs

• Acmé de la vie

• Jo Malone London

• Memo

• Patek Philippe

• La Fée

• %Arabica

• Nerdy

• Beauty in the Pot

- Một số thương hiệu mở rộng

• Uniqlo

• H&M

• Haidilao

• Sociolla

• MUJI

• Onitsuka Tiger

• Dockers

• L’Usine

• Rang Rang

• E-mart

• Matsumoto Kiyoshi

• SONY



Một số thương hiệu rút đi:

• Robins

• The Kooples

• Arcadia Group: Topshop, Dorothy Perkins, Miss Selfridge

• Marks & Spencer

• Missguided

• VinCommerce (gồm Vinmart, Vinmart+, VinEco): chuyển giao cho Masan

• VinSmart (hàng điện tử), VinPro (chuỗi siêu thị điện máy), Vinpearl Air (vận chuyển hàng không)