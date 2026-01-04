Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sự thật thông tin xóa ảnh đại diện Facebook để tránh bị hack

04-01-2026 - 17:00 PM | Sống

Người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đang lan truyền thông tin ẩn hoặc xóa ảnh đại diện Facebook để tránh bị rà soát tài khoản hoặc hacker tấn công.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền thông tin cho rằng người dùng nên ẩn hoặc xóa ảnh đại diện (avatar) Facebook để tránh bị hacker tấn công hoặc bị Facebook rà soát, khóa tài khoản. Thông tin này nhanh chóng gây hoang mang và tạo ra một “phong trào” làm theo mang tính dây chuyền. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng khẳng định đây là tin giả và không có cơ sở kỹ thuật.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho biết người dùng Facebook thông thường không cần hoang mang trước các thông tin nói trên. Theo ông, cần hiểu đúng cơ chế kiểm duyệt nội dung của Facebook. Trong nhiều trường hợp, nền tảng này áp dụng quy trình “gỡ ảnh trước, cho kháng nghị sau” nhằm hạn chế rủi ro pháp lý, đặc biệt với các nội dung có dấu hiệu vi phạm bản quyền hoặc tiêu chuẩn cộng đồng.

Sự thật thông tin xóa ảnh đại diện Facebook để tránh bị hack- Ảnh 1.

Tin đồn xóa ảnh đại diện để tránh bị "quét" mất tài khoản lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Việc ảnh đại diện hoặc ảnh bìa bị gỡ không đồng nghĩa với tài khoản bị hack. Bên cạnh đó, không có chuyện tài khoản cá nhân đang sử dụng bình thường lại bị báo cáo (report) hàng loạt một cách ngẫu nhiên. Phần lớn các trường hợp bị report xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, bị ghét, hoặc các hành vi tấn công có chủ đích.

Người dùng không cần xóa ảnh đại diện tài khoản cá nhân. Ngược lại, nên sử dụng ảnh rõ ràng, không vi phạm bản quyền để hạn chế rủi ro”, chuyên gia Ngô Minh Hiếu nhấn mạnh.

Theo ông Hiếu, các chiến dịch report hàng loạt thường nhắm tới những fanpage lớn do có giá trị thương mại hoặc sức ảnh hưởng cao. Một số trường hợp xuất phát từ mục đích tống tiền, bán dịch vụ “bảo kê - khôi phục page”, chơi xấu đối thủ hoặc phá hoại. Vì vậy, người dùng Facebook cá nhân thông thường rất ít khi trở thành mục tiêu.

Đối với những người kinh doanh trên Facebook, chuyên gia khuyến cáo nên chủ động lưu trữ các thông tin quan trọng như UID, đường link page, tên page và lịch sử cảnh báo để kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố. Việc ẩn hoặc xóa avatar chỉ có thể được cân nhắc trong một số tình huống đặc biệt, không phải là giải pháp bảo mật hiệu quả cho mọi trường hợp.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu cũng cho rằng việc ẩn ảnh đại diện không giúp bảo vệ tài khoản khỏi bị tấn công hay report. Trong nhiều trường hợp, Facebook vẫn áp dụng cơ chế kiểm duyệt tương tự bất kể người dùng có ảnh đại diện hay không.

Chia sẻ thêm trên trang cá nhân, ông Hiếu cho biết bản thân cũng từng nhiều lần bị report ảnh và nội dung nhưng tài khoản vẫn hoạt động bình thường. “Sau kỳ nghỉ lễ, khi hệ thống xử lý kháng nghị được vận hành đầy đủ trở lại thì mọi việc lại đâu vào đó. Người dùng không cần quá lo lắng”, ông cho biết.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

