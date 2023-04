Sự thật về cơn sốt đất ở Cam Lâm: Môi giới “đánh sóng” để thoát hàng?

Trước đó, theo một số cơ quan báo chi đăng tải thông tin, hàng trăm cò đất đã đổ về các xã như Cam An Bắc, huyện Can Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Xe ô tô đậu kín đường Trần Hưng Đạo (xã Cam An Bắc). Các quán cà phê, quán nước luôn trong tình trạng kín người.

Ảnh chụp những chiếc xe ô tô đỗ tại Cam Lâm.

Nhiều môi giới chia sẻ, từ hình ảnh các phòng công chứng “chật cứng” người đến cảnh từng nhóm người bàn bạc về giá đất cùng thông điệp “Cam Lâm lại sốt đất”. Tuy nhiên, khi liên hệ với một nhà đầu tư tay ngang ở Khánh Hoà, anh T.N cho biết: “Cam Lâm không sốt đất. Đó chỉ là chiêu trò của môi giới đang muốn đánh sóng để thoát hàng”.

Cũng theo anh T.N, trước đó, Cam Lâm từng xảy ra sốt đất khi thông tin “ông lớn” đổ về nơi đây làm dự án. Giá bất động sản khu vực Cam Lâm từng tăng mạnh 30-50%. Thậm chí, ngay cả những lô đất nông nghiệp, đất đầm thuỷ sản cũng được nhà đầu tư mua đi, bán lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, thị trường địa ốc Cam Lâm rơi vào tình cảnh “đóng băng” khiến nhiều nhà đầu tư bị chôn vốn.

Anh T.N cho biết, so thời điểm “sốt”, giá đất Cam Lâm đã giảm từ 10-30%. Đến hiện tại, lợi dụng thông tin tích cực về quy hoạch khi UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2023 tại Vinpearl, một số môi giới đăng tải thông tin nhằm tạo sóng để thoát hàng.

Ông Trần Đình Quý - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa cũng cho biết, thông tin Vingroup về làm dự án khiến dân đầu tư quan tâm trở lại tới Cam Lâm.

Tuy nhiên, theo ông Quý, quy hoạch tỉnh và Điều chỉnh Quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng bản vẽ 2 đồ án quy hoạch này vẫn chưa được công bố. Một số đối tượng lấy các file trôi nổi trên mạng, nói huyện Cam Lâm quy hoạch lại, trong đó riêng khu Cam An Bắc và Cam An Nam không nằm trong quy hoạch đô thị mới Cam Lâm, thuận lợi cho mua bán đất đai. Đây là chiêu mà dân kinh doanh bất động sản thường gọi là tự kích cầu nhằm thoát hàng của các nhà đầu tư đã mua trước đó.

Chia sẻ trên Báo Khánh Hoà, ông Đặng Ngọc Thế - Phó Chủ tịch UBND xã Cam An Bắc, thời điểm trước, giá đất tại Cam Lâm khá cao. Có thời điểm, giá đất đường chính lên tới hơn 300 triệu đồng/m2, đường nhỏ dao động từ 120 đến 130 triệu đồng/mét ngang. Song hơn một năm nay, thông tin mua bán chuyển nhượng hầu như không có.

Vị này cũng nhấn mạnh, trong khi quy hoạch đô thị mới Cam Lâm vẫn chưa được phê duyệt, thông tin chưa có gì chính thức.

Ông Đỗ Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, sau khi kiểm tra tại các văn phòng công chứng trên địa bàn huyện cũng như tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cam Lâm, kết quả trong 3 ngày nay không hề có giao dịch hoặc đăng ký biến động đất đai tại huyện Cam Lâm.

Ông Thành cũng cho rằng, có thể trước kia nhiều người tại các địa phương ngoài tỉnh đã mua đất khu vực này, giờ lợi dụng sự kiện công bố quy hoạch của tỉnh để “tạo sóng ảo” nhằm thoát hàng của năm 2020 - 2021. UBND huyện sẽ có văn bản khuyến cáo người dân cần thận trọng với những thông tin của môi giới bất động sản về tình hình ở địa phương. Tất cả thông tin chính thống phải có văn bản, đóng dấu, do cơ quan chức năng công bố. Còn người nào đăng thông tin sai sự thật, UBND huyện sẽ thu thập, gửi cơ quan chức năng xử lý theo quy định.